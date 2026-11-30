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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtınada 9 tekne karaya vurdu.

FIRTINADA TEKNELER SÜRÜKLENDİ

Akşam saatlerinde kuvvetli fırtına, Ayvalık'ta denizcileri ve kıyı kesimlerini olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle Cunda Adası ile Lale Adası'ndaki Atatürk Mesire Alanı karşısında bağlı bulunan tekneler sürüklendi. Fırtınanın etkisiyle tonozlarından kopan ya da bağlandıkları yerlerden kurtulan 4 küçük tekne, 3 balıkçı teknesi, 1 yelkenli ve 1 motoryat olmak üzere toplam 9 tekne karaya vurdu.

Olayın ardından tekne sahipleri ve ekiplerin bölgede durum tespiti yaptığı öğrenilirken, denizdeki olumsuz hava koşullarının etkisini yitirmesinin ardından karaya oturan teknelerin kurtarılması için çalışma başlatılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı