Pelin otu nedir, pelin otu faydaları nelerdir? Artemisia bitkisi faydaları ve özellikleri nelerdir? Artemisia bitkisi, pelin otu koronavirüse çare mi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› Pelin otu nedir, pelin otu faydaları nelerdir? Artemisia bitkisi faydaları ve özellikleri nelerdir? Artemisia bitkisi, pelin otu koronavirüse çare mi - Haber
artemisia bitkisi, Madagaskar, pelin otu, Sağlık, Güncel

Pelin otu nedir, pelin otu faydaları nelerdir? Artemisia bitkisi faydaları ve özellikleri nelerdir? Artemisia bitkisi, pelin otu koronavirüse çare mi

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, koronavirüse karşı geliştirdikleri, pelin otuolarak bilinen artemisia bitkisi başta olmak üzere ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan Covds organcs adlı ilacın piyasaya sürüleceğini açıkladı. Peki, Pelin otu nedir, faydaları, özellikleri nelerdir? Artemisa bitkisi faydaları, özellikleri nelerdir?

20.04.2020 11:01 | Son Güncelleme: 20.04.2020 11:05
Pelin otu nedir, pelin otu faydaları nelerdir? Artemisia bitkisi faydaları ve özellikleri nelerdir? Artemisia bitkisi, pelin otu koronavirüse çare mi

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri önleyici ve tedavi edici bitkisel ilacı bugün tanıtacaklarını bildirdi. Covid Organics'in "pelin otu" olarak bilinen artemisia bitkisi başta olmak üzere ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluştuğunu belirten Rajoelina, gün içinde ilacı görücüye çıkaracaklarını ifade etti. Yaşanan gelişme sonrası Pelin otu nedir, faydaları nelerdir? Artemisia bitkisi faydaları ve özellikleri nelerdir? Artemisia bitkisi, pelin otu koronavirüse çare mi gibi soruların yanıtları araştırıldı.

PELİN OTU NEDİR?

Pelin otu (Artemisia absinthium), papatyagiller (Asteraceae) familyasından Anadolu'da doğal olarak bulunan bir yavşan türü. 120 cm'ye kadar uzayabilen bu bitki grimsi ya da beyazımsı yeşil renkli, parçalı yapraklıdır. Itırlı bir bitkidir. Hekimlikle kullanılır. Genellikle Akdeniz bölgesinde yetişir, kırmızı çiçekleri vardır.

Antik çağda ilaç olarak kullanılmış olan pelin otu, absinth, absinthe, absenta olarak da bilinen absent adlı alkollü içkinin ana maddesi olarak kullanılmaktadır. Bu içki rakı ya da brendi yapımına hazır mayşenin ya da daha önce damıtılmış tarımsal kökenli ispirtonun pelin otu ve başta anason olmak üzere başka baharatlarla beraber damıtılması sonucu elde edilir. Pelin otunun alkolle beraber damıtılmasından dolayı thujone ve anasondan dolayı da anethol içerir. Thujone uyuşturucu etkisi olan bir madde olduğu için absinthlerin içeriğindeki thujone miktarı kontrol edilir ve üzerlerinde alkol miktarının yazdığı yere not edilir. Bu içki askeri hekimlerce uzun yıllarca askerlerin savaş motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla kullanılmıştır.

Pelin otu ayrıca beyaz şarabın brendi ile çeşnilendirilmesi sonucu yapılan vermut içkisinde de kullanılır.

Dağlarda yetişen tadı acı olan bir çiçektir ve ilaç-içki yapımında kullanılır. Oldukça acı bir ottur.

Mide ve bağırsak ülseri ile böbrek yetmezliği olanlar kullanmamalıdır.

Pelin otu nedir, faydaları nelerdir? Artemisia bitkisi faydaları ve özellikleri nelerdir? Artemisia bitkisi, pelin otu koronavirüse çare mi?
Pelin otu

PELİN OTU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Pelin otunun tıbbi etkileri aşağıda verilen yöntemle yararlı hale getirilmektedir:

• Bitkinin, içerdiği acı maddeler nedeniyle bedeni uyarıcı, iştah açıcı ve sindirimi kolaylaştırıcı etkileri vardır. Sindirim salgılarının nitelik ve nicelik yönünden yetersiz kaldığı durumlarda kullanılır.

• Yüksek ateş ve enfeksiyon durumlarında güçlü bir iyileştiricidir.

• Bedeni güçlendirici tonik etkisi vardır.

• İdrar söktürücüdür.

Bu durumlar için, pelinin yaprakları ve çiçek açmış salkımları, çiçekleri solduğu dönem olan yaz ortası ve sonbahar başı arasında toplanıp gölgelik ve havadar yerde kurutulur. 1-2 tatlı kaşığı kuru karışım üzerine 1 bardak kaynar su dökülerek 10-15 dakika süreyle demlendirilmeye bırakılır. Böylece hazırlanan infüzyon, günde iki-üç kez birer bardak olarak içilebilir.

Pelin otu nedir, faydaları nelerdir? Artemisia bitkisi faydaları ve özellikleri nelerdir? Artemisia bitkisi, pelin otu koronavirüse çare mi?
Pelin otu

PELİN OTU NEREDE YETİŞİR?

Pelin otu bitkisi yetiştiği asıl coğrafya Avrupa'dır. Yurdumuzda da Kuzey bölgelerinde, Güney ve İç Anadolu'da yabani şekilde yetişmektedir.

PELİN OTU FAYDALARI NELERDİR?

İşte pelin otunun faydaları:

• Sıtma ile savaşır!

• Kanser hücrelerini öldürür!

• Parazitlerden kurtarır!

• Crohn (sindirim kanalındaki kronik iltihap) hastalığını tedavi ediyor!

• Antimikrobiyal ve antifungal özellikleri içerir!

• SIBO'ya (ince bağırsakta zararlı bakteri oluşması) karşı etkilidir!

• Karaciğer ve safra kesesinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar.

• Kan dolaşımını ideal seviyelerde düzenler.

• Cildinizdeki tahrişleri tedavi ederken yine ciltteki ağrıları dindirme görevi de üstlenir.

• Yüksek ateşli hastalıklarda ateş düşürücü işlevi görür.

• Kadınlarda (regl) döneminde oluşan baş ağrıları, karın ağrıları, mide bulantısı ve kramp girme durumları, bitkinlik ve iştahın kapalı olması gibi durumlar gözlemlenebilir. Bu evrede pelin otu oldukça etkili faydalar sağlamaktadır. Ayrıca pelin otu adet sökücü olarak da kullanılmaktadır.

• Sakinleştirici özelliğiyle stres ve gerginliği düşürür, dinginleştirir.

• Bağırsaklarda yer alan solucan ve parazitleri düşürmede etkili bir bitkidir. Besinlerin vücutta emilimi aşamasında büyük katkı sağlar.

• Bağışıklık sistemi için bir kalkan gibidir. Hastalıklara karşı güçlü koruyucu özelliği bulunur.

• Uyku problemlerine iyi gelir.

• Mide rahatsızlıkları, sindirim rahatsızlıkları ve iştah problemlerinde tedavi edici bir bitkidir.

• Kuvvet verici, vücudu dinçleştirici ve idrar sökücü özelliği bulunmaktadır.

• Grip hastalıklarında direnci artırmak için sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca pelin otu parazit düşmanı bir bitki olarak vücuttaki parazitleri öldürücü etkisi bulunur.

• Pelin otu kanser tedavisinde sıklıkla başvurulan ve gözle görülür etkilere sahip bir bitkidir.

• Şeker hastalığı diyabet hastalığı gibi önemli hastalıklarda da pelin otu çayı güçlü etkileri sebebiyle sıklıkla kullanılmaktadır.

• Yağlanma, ödem ve enfeksiyonlara da iyi geldiği bilinmektedir.

• Romatizma hastalarının, özellikle kış aylarında artan şikayetleri neticesinde başvurarak rahatladığı bir bitki türüdür.

• Böbrek üstü bezlerine doğrudan sağladığı etkileri sebebiyle böbrek hastalarında pelin otu çayı sıklıkla kullanılmaktadır.

• En sağlıklı antioksidan depolarından biridir.

• Cildinizde oluşan yara ve hasarların hızla ve kolayca iyileşmesini sağlar.

• Midenin sağlıklı ve düzenli çalışmasını sağlar, aynı zamanda sindirim sistemini çalıştırır, düzenler.

• Bağırsak spazmları için sıklıkla başvurulan ve tedavi özelliği taşıyan bir bitkidir.

• Cinsel performans ve cinsel istek açısından güçlü etkileri bulunmaktadır.

Pelin otu nedir, faydaları nelerdir? Artemisia bitkisi faydaları ve özellikleri nelerdir? Artemisia bitkisi, pelin otu koronavirüse çare mi?
Pelin otu

ARTEMİSİA BİTKİSİ NEDİR?

Artemisia absinthium (Pelin otu): papatyagiller (Asteraceae) familyasından Anadolu'da doğal olarak bulunan bir yavşan türü. 120 cm'ye kadar uzayabilen bu bitki grimsi ya da beyazımsı yeşil renkli, parçalı yapraklıdır. Itırlı bir bitkidir. Hekimlikle kullanılır. Genellikle Akdeniz bölgesinde yetişir, kırmızı çiçekleri vardır.

PELİN OTU ÇAYI NASIL YAPILIR? NEYE İYİ GELİR?

Yarım veya tam tatlı kaşığı kuru pelin otu bir cezveye dökün. Üzerine bir su bardağı kaynamış su ilave edip sonra ocağın altı kapalı vaziyette 10 ile 15 dakika arası demlenmeye bırakın. Bu şekilde hazırlanmış olan pelin otu çayını günde 2 veya 3 kez birer bardak içebilirsiniz. En fazla üç hafta boyunca kullanımdan sonra çayını kullanmayı bırakıp 2 hafta ara vermelisiniz. Buna dikkat etmezseniz, içerisindeki eterik (uçucu) yağ vücudunuzun zehirlenmesine yol açabilir.

Çayı yapılarak içilen pelin otu bitkisi, tüm faydalarını size sağlayacaktır. Kaynar su bitkinin içerisindeki maddeleri çözerek suya karıştıracak ve içtiğiniz bu çay suyu da vücudunuz tarafından emilerek pelin otunun tüm faydalarını vücudunuza katacaktır. Pelin otu çayı hazırlamana önce doktorunuza danışınız.

PELİN OTU NASIL KULLANILIR?

Pelin otunun içerdiği uyuşturucu ve zehirli maddeler sebebiyle uzun süreli kullanımlarda vücudunuza zarar verebilir. Pelin otu çayı hazırlamana önce doktorunuza danışınız.

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dışişleri, Karayipler'de kalan Türkler için Acun'dan yardım istedi Haber
Dışişleri, Karayipler'de kalan Türkler için Acun'dan yardım istedi
Aslı Enver'in yeni aşkı Kerem'in, 4 kadına attığı mesajlar ifşa oldu Haber
Aslı Enver'in yeni aşkı Kerem'in, 4 kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Oğlunun can sıkıntısını gidermek isteyen baba, bedelini ağır ödedi Haber
Oğlunun can sıkıntısını gidermek isteyen baba, bedelini ağır ödedi
Koronavirüsün erken bir belirtisi daha ortaya çıktı Haber
Koronavirüsün erken bir belirtisi daha ortaya çıktı
Herkes Avrupa'dan beklerken, güzel haber Afrika'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Herkes Avrupa'dan beklerken, güzel haber Afrika'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Sokağa çıkma yasağı genişletilebilir! Tüm gözler Erdoğan'a çevrildi Haber
Sokağa çıkma yasağı genişletilebilir! Tüm gözler Erdoğan'a çevrildi
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Ablamı öldüren kişi sevgilisi değildi
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Ablamı öldüren kişi sevgilisi değildi
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi: Parası varsa gelip satın alsın
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi: Parası varsa gelip satın alsın
Cezadan kurtulmak için başkasının plakasıyla trafiğe çıkan şahıs, 12 bin lira ceza yedi
Cezadan kurtulmak için başkasının plakasıyla trafiğe çıkan şahıs, 12 bin lira ceza yedi
23 Nisan saat 21.00'de Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı okuyacak
23 Nisan saat 21.00'de Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı okuyacak
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
Ronaldo'nun kendisini karantina aldığı Madeira Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü
Ronaldo'nun kendisini karantina aldığı Madeira Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü
Sivaslı hayırsever, 10 bakkalın veresiye defterini satın aldı
Sivaslı hayırsever, 10 bakkalın veresiye defterini satın aldı
Karantinada olan Didem Soydan, yarı çıplak halde köpeğini öperken poz verdi
Karantinada olan Didem Soydan, yarı çıplak halde köpeğini öperken poz verdi
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza...
ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı
ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı
İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti
İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti
Ağrı'da eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu
Ağrı'da eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu
Evde tartışıp kendilerini sokağa atan çift 6 bin 300 lira ceza yedi
Evde tartışıp kendilerini sokağa atan çift 6 bin 300 lira ceza yedi
Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep
Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep
İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde Türkiye'de olduğu gibi eczaneler maske dağıtımına başladı
İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde Türkiye'de olduğu gibi eczaneler maske dağıtımına başladı
Balıkesir'de yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı: Biri ağır iki asker yaralı
Balıkesir'de yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı: Biri ağır iki asker yaralı
Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı
AK Partili Turan'dan öz eleştiri: Bu yaklaşımımız, dünyanın en başarısız belediye başkanı İmamoğlu'nu büyütüyor
AK Partili Turan'dan öz eleştiri: Bu yaklaşımımız, dünyanın en başarısız belediye başkanı İmamoğlu'nu büyütüyor
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı
Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı
Küle dönen araçta feci şekilde yanan cansız beden bulundu
Küle dönen araçta feci şekilde yanan cansız beden bulundu
Balkondan konser veren 19'luk gence polis sirenle eşlik etti
Balkondan konser veren 19'luk gence polis sirenle eşlik etti
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Süleyman Soylu Fahrettin Koca Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi Deniz Seki Ümit Besen Halil Sezai
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Nisan İtalya Twitter Futbolcu
Şu an buradasınız: Pelin otu nedir, pelin otu faydaları nelerdir? Artemisia bitkisi faydaları ve özellikleri nelerdir? Artemisia bitkisi, pelin otu koronavirüse çare mi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 11:10:37. #1.14#
title