Pelin otu nedir, pelin otu faydaları nelerdir? Artemisia bitkisi faydaları ve özellikleri nelerdir? Artemisia bitkisi, pelin otu koronavirüse çare mi Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, koronavirüse karşı geliştirdikleri, pelin otuolarak bilinen artemisia bitkisi başta olmak üzere ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan Covds organcs adlı ilacın piyasaya sürüleceğini açıkladı. Peki, Pelin otu nedir, faydaları, özellikleri nelerdir? Artemisa bitkisi faydaları, özellikleri nelerdir?

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri önleyici ve tedavi edici bitkisel ilacı bugün tanıtacaklarını bildirdi. Covid Organics'in "pelin otu" olarak bilinen artemisia bitkisi başta olmak üzere ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluştuğunu belirten Rajoelina, gün içinde ilacı görücüye çıkaracaklarını ifade etti. Yaşanan gelişme sonrası Pelin otu nedir, faydaları nelerdir? Artemisia bitkisi faydaları ve özellikleri nelerdir? Artemisia bitkisi, pelin otu koronavirüse çare mi gibi soruların yanıtları araştırıldı.

PELİN OTU NEDİR?

Pelin otu (Artemisia absinthium), papatyagiller (Asteraceae) familyasından Anadolu'da doğal olarak bulunan bir yavşan türü. 120 cm'ye kadar uzayabilen bu bitki grimsi ya da beyazımsı yeşil renkli, parçalı yapraklıdır. Itırlı bir bitkidir. Hekimlikle kullanılır. Genellikle Akdeniz bölgesinde yetişir, kırmızı çiçekleri vardır.

Antik çağda ilaç olarak kullanılmış olan pelin otu, absinth, absinthe, absenta olarak da bilinen absent adlı alkollü içkinin ana maddesi olarak kullanılmaktadır. Bu içki rakı ya da brendi yapımına hazır mayşenin ya da daha önce damıtılmış tarımsal kökenli ispirtonun pelin otu ve başta anason olmak üzere başka baharatlarla beraber damıtılması sonucu elde edilir. Pelin otunun alkolle beraber damıtılmasından dolayı thujone ve anasondan dolayı da anethol içerir. Thujone uyuşturucu etkisi olan bir madde olduğu için absinthlerin içeriğindeki thujone miktarı kontrol edilir ve üzerlerinde alkol miktarının yazdığı yere not edilir. Bu içki askeri hekimlerce uzun yıllarca askerlerin savaş motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla kullanılmıştır.

Pelin otu ayrıca beyaz şarabın brendi ile çeşnilendirilmesi sonucu yapılan vermut içkisinde de kullanılır.

Dağlarda yetişen tadı acı olan bir çiçektir ve ilaç-içki yapımında kullanılır. Oldukça acı bir ottur.

Mide ve bağırsak ülseri ile böbrek yetmezliği olanlar kullanmamalıdır.

Pelin otu

PELİN OTU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Pelin otunun tıbbi etkileri aşağıda verilen yöntemle yararlı hale getirilmektedir:

• Bitkinin, içerdiği acı maddeler nedeniyle bedeni uyarıcı, iştah açıcı ve sindirimi kolaylaştırıcı etkileri vardır. Sindirim salgılarının nitelik ve nicelik yönünden yetersiz kaldığı durumlarda kullanılır.

• Yüksek ateş ve enfeksiyon durumlarında güçlü bir iyileştiricidir.

• Bedeni güçlendirici tonik etkisi vardır.

• İdrar söktürücüdür.

Bu durumlar için, pelinin yaprakları ve çiçek açmış salkımları, çiçekleri solduğu dönem olan yaz ortası ve sonbahar başı arasında toplanıp gölgelik ve havadar yerde kurutulur. 1-2 tatlı kaşığı kuru karışım üzerine 1 bardak kaynar su dökülerek 10-15 dakika süreyle demlendirilmeye bırakılır. Böylece hazırlanan infüzyon, günde iki-üç kez birer bardak olarak içilebilir.

Pelin otu

PELİN OTU NEREDE YETİŞİR?

Pelin otu bitkisi yetiştiği asıl coğrafya Avrupa'dır. Yurdumuzda da Kuzey bölgelerinde, Güney ve İç Anadolu'da yabani şekilde yetişmektedir.

PELİN OTU FAYDALARI NELERDİR?

İşte pelin otunun faydaları:

• Sıtma ile savaşır!

• Kanser hücrelerini öldürür!

• Parazitlerden kurtarır!

• Crohn (sindirim kanalındaki kronik iltihap) hastalığını tedavi ediyor!

• Antimikrobiyal ve antifungal özellikleri içerir!

• SIBO'ya (ince bağırsakta zararlı bakteri oluşması) karşı etkilidir!

• Karaciğer ve safra kesesinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar.

• Kan dolaşımını ideal seviyelerde düzenler.

• Cildinizdeki tahrişleri tedavi ederken yine ciltteki ağrıları dindirme görevi de üstlenir.

• Yüksek ateşli hastalıklarda ateş düşürücü işlevi görür.

• Kadınlarda (regl) döneminde oluşan baş ağrıları, karın ağrıları, mide bulantısı ve kramp girme durumları, bitkinlik ve iştahın kapalı olması gibi durumlar gözlemlenebilir. Bu evrede pelin otu oldukça etkili faydalar sağlamaktadır. Ayrıca pelin otu adet sökücü olarak da kullanılmaktadır.

• Sakinleştirici özelliğiyle stres ve gerginliği düşürür, dinginleştirir.

• Bağırsaklarda yer alan solucan ve parazitleri düşürmede etkili bir bitkidir. Besinlerin vücutta emilimi aşamasında büyük katkı sağlar.

• Bağışıklık sistemi için bir kalkan gibidir. Hastalıklara karşı güçlü koruyucu özelliği bulunur.

• Uyku problemlerine iyi gelir.

• Mide rahatsızlıkları, sindirim rahatsızlıkları ve iştah problemlerinde tedavi edici bir bitkidir.

• Kuvvet verici, vücudu dinçleştirici ve idrar sökücü özelliği bulunmaktadır.

• Grip hastalıklarında direnci artırmak için sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca pelin otu parazit düşmanı bir bitki olarak vücuttaki parazitleri öldürücü etkisi bulunur.

• Pelin otu kanser tedavisinde sıklıkla başvurulan ve gözle görülür etkilere sahip bir bitkidir.

• Şeker hastalığı diyabet hastalığı gibi önemli hastalıklarda da pelin otu çayı güçlü etkileri sebebiyle sıklıkla kullanılmaktadır.

• Yağlanma, ödem ve enfeksiyonlara da iyi geldiği bilinmektedir.

• Romatizma hastalarının, özellikle kış aylarında artan şikayetleri neticesinde başvurarak rahatladığı bir bitki türüdür.

• Böbrek üstü bezlerine doğrudan sağladığı etkileri sebebiyle böbrek hastalarında pelin otu çayı sıklıkla kullanılmaktadır.

• En sağlıklı antioksidan depolarından biridir.

• Cildinizde oluşan yara ve hasarların hızla ve kolayca iyileşmesini sağlar.

• Midenin sağlıklı ve düzenli çalışmasını sağlar, aynı zamanda sindirim sistemini çalıştırır, düzenler.

• Bağırsak spazmları için sıklıkla başvurulan ve tedavi özelliği taşıyan bir bitkidir.

• Cinsel performans ve cinsel istek açısından güçlü etkileri bulunmaktadır.

Pelin otu

ARTEMİSİA BİTKİSİ NEDİR?

Artemisia absinthium (Pelin otu): papatyagiller (Asteraceae) familyasından Anadolu'da doğal olarak bulunan bir yavşan türü. 120 cm'ye kadar uzayabilen bu bitki grimsi ya da beyazımsı yeşil renkli, parçalı yapraklıdır. Itırlı bir bitkidir. Hekimlikle kullanılır. Genellikle Akdeniz bölgesinde yetişir, kırmızı çiçekleri vardır.

PELİN OTU ÇAYI NASIL YAPILIR? NEYE İYİ GELİR?

Yarım veya tam tatlı kaşığı kuru pelin otu bir cezveye dökün. Üzerine bir su bardağı kaynamış su ilave edip sonra ocağın altı kapalı vaziyette 10 ile 15 dakika arası demlenmeye bırakın. Bu şekilde hazırlanmış olan pelin otu çayını günde 2 veya 3 kez birer bardak içebilirsiniz. En fazla üç hafta boyunca kullanımdan sonra çayını kullanmayı bırakıp 2 hafta ara vermelisiniz. Buna dikkat etmezseniz, içerisindeki eterik (uçucu) yağ vücudunuzun zehirlenmesine yol açabilir.

Çayı yapılarak içilen pelin otu bitkisi, tüm faydalarını size sağlayacaktır. Kaynar su bitkinin içerisindeki maddeleri çözerek suya karıştıracak ve içtiğiniz bu çay suyu da vücudunuz tarafından emilerek pelin otunun tüm faydalarını vücudunuza katacaktır. Pelin otu çayı hazırlamana önce doktorunuza danışınız.

PELİN OTU NASIL KULLANILIR?

Pelin otunun içerdiği uyuşturucu ve zehirli maddeler sebebiyle uzun süreli kullanımlarda vücudunuza zarar verebilir. Pelin otu çayı hazırlamana önce doktorunuza danışınız.