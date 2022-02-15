Pandemi Prefabrik Ev Satışlarını Patlattı

Bu durum hızlı üretim ve kurulum avantajıyla öne çıkan prefabrik ev satışlarında adeta patlamaya neden oldu. Prefabrik ev üretici firmalarından aldığımız bilgiye göre pandemi kısıtlamalarının başlama süreciyle birlikte evlere olan talep dört kat arttı. Prefabrik ev üretim ve kurulumundaki hızla birlikte cazip fiyatlar konut modeline ilgide etken oldu. Sağlık endişesi taşıyan ve pandemi kısıtlamalarından bunalan vatandaşlar en kolay güvenli müstakil konut sahibi olabilmek için prefabrik ev modeline akın etti.

Prefabrik ev sektörünün en fazla konut üreten firmalarından Karmod'dan yapılan açıklamaya göre oluşan talebi karşılamak için ek tedbirler alındı. Firma açıklamasında prefabrik ev üretimi yeni teknoloji makinelerde gerçekleştirildiğinden seri imalat planlamasıyla oluşan ihtiyacı karşılamanın kolaylaştığı vurgusu yapıldı.

Prefabrik ev hem güvenli hem de çok hızlı inşa ediliyor

Yapı güvenliği çelik sistem ana taşıyıcılarla sağlanan prefabrik ev güvenli uzun ömürlü kullanım özelliğiyle öne çıkıyor. İnşa süresi klasik betonarme gibi konut modellerine göre en az yüzde 70 daha hızlı. Yeni nesil teknoloji kullanımıyla bant sisteminde kısa sürede üretilen hazır evler tamamen civatalı ve geçmeli modeliyle yerinde günler içerisinde kurulabiliyor. Kurulum aşamasını tek bir ekip gerçekleştiriyor ve fabrikadan sevk edilenin dışında başka inşaat malzemelerine ihtiyaç duyulmuyor. İsraf edilmeden tam malzeme kullanımı ve işçilik avantajlarıyla prefabrik ev fiyatları ekonomisiyle de tercih edenlere kazandırıyor.

Pandemide en çok 2+1 prefabrik ev modeli satıldı

Her gelir grubunun kolaylıkla ev sahibi olabildiği prefabrik ev modelleri arasında pandemide en çok 2+1 tek katlı modeller satıldı. Bu sınıfta en çok ilgi gören metraj ise 64 ila 82 m2 konut aralığı oldu. Tercihteki en büyük etken bu modellerin ortalama bir ailenin tüm barınma ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabiliyor olması. Aynı zamanda üretim ve kurulum süreçlerinin çok hızlı ilerlemesi de tercihteki etkenler arasında. Örneğin 64 m2 2+1 prefabrik ev modeli sipariş sonrası ortalama 1 hafta içerisinde üretimi tamamlanarak sevke hazır hale geliyor.

Tek bir araca yüklenen hazır ev kurulum için Türkiye'nin her ilene ve yolun bulunduğu her bölgeye nakledilebiliyor. Aracın kurulum yerine ulaştığı gün bölgede hazır edilen profesyonel ekipçe montaja başlanıyor. Duvar, çatı, kapı ve pencere, elektrik ve su tesisatı tüm detaylarıyla montaj sadece 2 gün içerisinde tamamlanıyor. Şap ve ıslak zemin fayans uygulamalarını yaptırdıktan sonra boya ekipleri geliyor. Ortalama iki günde iç ve dış boya uygulaması tamamlanan ev oturuma hazır halde teslim ediliyor.

3+1'de en çok tercih edilen 100 m2 hazır ev oldu

Pandemi sürecinde 2+1 modellerini tercihte 3+1 100 m2 prefabrik ev izledi. Tercihler aile ihtiyaçlarıyla birlikte bütçe durumlarına göre şekillendi. 3+1 ev 5 ve üzeri nüfusa sahip aileler için ideal bir seçim oluşturuyor.

Villa konforunu arayanlar Çelik Ev modellerine yöneldi

Müstakil konut tercihinde betonarme modeline fark atan prefabrik ev modelleri tek katlı ve dublex çok sayıda planda üretilebiliyor. Aynı sektörde üretilen çelik ev modeli müstakil konutta villa konforunu arayanlarca tercih ediliyor. Çelik ev modellerinin üretimi ana taşıyıcı çeliklerle birlikte duvardan çatıya çelik malzeme kullanımıyla gerçekleştiriliyor. Adeta çelik örgü ile donatılan çelik ev en güvenli konut modellerinin başında geliyor. Üstelik yalıtım uygulamalarıyla enerji tasarrufu performansı da oldukça yüksek. Çelik sistem duvar karkaslarının arası taş yünü yalıtım malzemeleriyle dolduruluyor. Bunun üzerine dıştan OSB içten alçı levha kaplanıyor. OSB sonrası sırasıyla nem bariyeri, ısı geçişini hapsederek kapatan M profil ve dış yüzey kaplaması uygulanıyor. Çelik ev yapı güvenliği, çelik sistem malzeme kalitesi, kaplama uygulamalarıyla prefabrik evlerde villa konforunu yaşamak isteyenlere özel.

Prefabrik ev dört mevsim güvenle kullanılıyor

Hızlı üretim ve kuruluma sahip, uzun ömürlü prefabrik evler sadece pandemi dönemlerinde değil dört mevsim güvenle kullanılabilir. Yapı sisteminin sağladığı avantajla iç mekanda daralmalar en aza indirilmiş olup ergonomisiyle maksimum genişlikte ferah ve konforlu ortama sahiptir. Yeni nesil teknolojiyle üretilen prefabrik ev fiyatlarında bütçenize uygun avantajları yakalayabilirsiniz. Üstelik usta sorunlarıyla uğraşmadan kısa sürede güvenli bir ev sahip olmanın mutluluğunu doyasıya yaşarsınız.