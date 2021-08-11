Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla göz kamaştırıyor
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Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla göz kamaştırıyor

Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla göz kamaştırıyor
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle her daim adından söz ettiren 46 yaşındaki oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, sosyal medya hesabından peş peşe samanlıkta verdiği pozları paylaştı.

Son olarak başrollerini Demet Özdemir ve Engin Öztürk'ün paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Ebru Cündübeyoğlu, güzelliğiyle yıllara meydan okumaya devam ediyor. Eski Türkiye güzeli oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla da gündemden düşmüyor.

SAMANLIKTA POZ VERDİ

Instagram'da 450 bin takipçisi bulunan oyuncu, çiçekli elbisesiyle samanlıkta verdiği pozları paylaştı. Art arda paylaşım yapan başarılı oyuncu paylaşımında "Samanlıkta iğne aramak" deyimiyle atıfta bulunarak "Bir iğneye bakmıştık" notunu yazdı. Yıllara rağmen güzelliğinden ve kusursuz fiziğinden bir şey kaybetmeyen oyuncunun pozları kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte Ebru Cündübeyoğlu'nun pozları...

Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla göz kamaştırıyor
Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla göz kamaştırıyor
Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla göz kamaştırıyor
Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla göz kamaştırıyor
Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla göz kamaştırıyor
Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla göz kamaştırıyor
Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla göz kamaştırıyor
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla göz kamaştırıyor - Haberler Magazin
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