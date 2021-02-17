Onur Akay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Onur Akay şarkıları nedir?

Ünlülerin ve eski Yeşilçam yıldızlarının hastalık ve ölüm haberlerini sosyal medyadan duyurması ile tanınan ve adından söz ettiren bir isim olan Onur Akay'ın kim olduğu son zamanlarda merak ediliyor. Onur Akay'ın kariyerini, ne iş yaptığını ve yaşını merak eden vatandaşlar, Onur Akay hakkında internette araştırma yapıyor. Peki, Onur Akay kimdir?

Ünlülerin ve eski Yeşilçam yıldızlarının hastalık ve ölüm haberlerini sosyal medyadan duyurması ile tanınan ve adından söz ettiren bir isim olan Onur Akay'ın kim olduğu son zamanlarda merak ediliyor. Onur Akay'ın kariyerini, ne iş yaptığını ve yaşını merak eden vatandaşlar, Onur Akay hakkında internette araştırma yapıyor. Peki, Onur Akay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Onur Akay şarkıları nedir? İşte detaylar haberimizde...

ONUR AKAY KİMDİR?

Onur Akay (d. 28 Nisan 1977, Ankara), Türk sanat müziği ses sanatçısı, bestekâr, şair, yazar, sunucu ve oyuncudur.

HAYATI VE KARİYERİ

Eğitimi

Onur Akay, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Musikisi Nazariyatı bölümünde altı yıl okudu ve Haliç Üniversitesi Türk Musikisi Ses Eğitimi bölümünü bitirdi. Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca, Süheyla Altmışdört, İsmail Hakkı Özkan ve Nevin İnam Karındaş gibi dönemin en önemli hocalarından musiki dersleri aldı. Büyük bestekârlardan Prof. Dr. Selahattin İçli ile İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yer alan odasında, uzun yıllar beste üzerine çalışmalar yapan Akay, ayrıca dönemin en önemli bestekârları Avni Anıl, Erol Sayan, Amir Ateş, Necdet Varol ve Sadun Aksüt'le meşk ederek, yine beste üzerine çalışmalar yaptı. Ünlü şairler Halil Soyuer ve Cemal Safi ile şiir çalışmaları da yapan sanatçı, üç sene ünlü oyuncu Semih Sergen'den diksiyon ve güzel Türkçe konuşma dersleri aldı.[1]

Müzik kariyeri

MESAM üyesi olan Onur Akay, Türk musikisinde İsmail Hakkı Özkan ve Necdet Varol başta olmak üzere, birçok nazariyatçının kabul ettiği Müstear'lı Nikriz, Müstear'lı Hicaz, Zirgüle'li Pençgâh isimlerini verdiği üç bileşik makam buldu, terkip etti ve takım besteledi. Ayrıca bulduğu makamları, bestelediği örnek eserleriyle tanıttı. 2020 yılında konservatuvarlar için, Türk Musikisinde Makamların Oluşması ve Seyir Tekniği isimli bir ders kitabı çıkaran Onur Akay, kendi buluşu olan üç makamı kitabında da geniş kapsamlı olarak anlattı. Ayrıca dönemin en önemli nazariyatçılarından İsmail Hakkı Özkan, 2003 yılında bu kitaba bir sunum yazısı yazdı. Özkan, "Bu, Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi'den Zekâi Dede'ye, Rauf Yektâ Bey'den benim hocam Gavsi Baykara'ya ve onun kanalıyla bana ve benden de sana kadar uzanan bir meşk silsilesidir." ifadelerini kullanarak, Onur Akay'ı Türk musikisinde çok önemli bir mevkide konumlandırdı ve Türk musikisi kültürüne katkı sağlayan ve müzikolojiyi geliştiren silsilenin son temsilcisi olarak gösterdi. Yine dönemin en önemli nazariyatçılarından Necdet Varol da bu kitaba 2003 yılında bir sunum yazısı yazdı. Varol ise Onur Akay'ın buluşu olan makamlar için, "Bulduğun ve terkip ettiğin makamları takım ve örnek bestelerinde analiz ettiğimde, aklıma ilk gelen şey peynirli börek oldu. Peynir ve börek var ama senden önce peynirli börek yapan olmamış." ifadelerini kullandı. 1990 yılında, henüz 13 yaşındayken yaptığı 'Gönlümdeki Bahar' adlı ilk bestesinin sözleri Zeki Müren'e ait. Akay, ilk albümünü piyasaya çıkardıktan sonra ise, basında Zeki Müren'in veliahtı olarak anılmaya başladı. Sahnelere 1993 yılında çıkmaya başlayan ve TRT repertuvarında çok sayıda eseri yer alan Onur Akay'ın, Semahat Özdenses, Erol Sayan, Suat Sayın, Necdet Tokatlıoğlu, Teoman Önaldı, Amir Ateş, Rüştü Eriç, Necdet Varol, Sadun Aksüt, Erdinç Çelikkol, Zeynettin Maraş, Gündoğdu Duran, Turhan Taşan, Osman Babuşçu,İlgün Soysev ve Cengizhan Sönmez gibi unutulmayacak bestekârlar tarafından şiirleri bestelendi. Eserleri, TRT sanatçıları ve ünlü isimler tarafından albümlerde ve canlı yayınlarda okundu. Üç şiiri Türk pop müziğinin öncülerinden Erol Büyükburç tarafından bestelendi. Sanat Güneşi Zeki Müren'in doğum günü olan 6 Aralık tarihi, Onur Akay'ın TRT Müzik'te yaptığı öneri ile ilk defa 2012 yılında, Türk Sanat Müziği Günü olarak kutlandı. Bu Gece Kalıyorum isimli ilk stüdyo albümünü 1997 yılında, "Yaşar Kekeva Plakçılık" etiketiyle yayınladı ve büyük bir başarı elde etti. İstanbul Ağlıyor isimli ikinci stüdyo albümünü ise 2001 yılında piyasaya sürdü ve bu albümden bir video klip çekti. Klip şarkısı olan İstanbul Ağlıyor listelerde ilk sıraya çıkmayı başardı ve bu şarkısıyla tüm Türkiye tarafından tanındı. Sanatçı, 15 yıl aradan sonra tek şarkıdan oluşan "Kavuşmak Yokmuş Kaderde" adlı single çalışması yaptı ve "MAP Production" etiketiyle 2016 yılında dijital müzik platformlarında yayınladı. 2019 yılında ise 'MAP Production' etiketiyle, iki şarkıdan oluşan single çalışması ile müzikseverlerin karşısına çıkan Akay, single çalışmasında yer alan 'Yakalım Gemileri' isimli şarkısında efsane sanatçı Ayşe Mine ile düet yaptı ve şarkıya klip çekti. Ayrıca single çalışmasında 'Nasıl Arz Edeyim' isimli bir şarkı daha yorumladı.

ÖDÜLLERİ

Yüzyılın Bestekârı Ödülü

"Müsteâr'lı Nikrîz", "Müsteâr'lı Hicâz" ve "Zirgûle'li Pençgâh" isimli üç bileşik makamı bulan, terkip eden ve takım besteleyen Onur Akay, bu özel buluşu nedeni ile 2000 yılında "ANA" isimli dönemin ünlü edebiyat dergisi tarafından, "Yüzyılın Bestekârı Ödülü" ile ödüllendirilmiştir ve ödülünü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası'na ve TBMM Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görülmüş, Kale Grubu'nun Kurucusu ve Onursal Başkanı Dr. Hacı İbrahim Bodur'un elinden almıştır.

Yılın Sanatçısı Ödülü

Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu, Diyabetliler ve Engelliler Derneği ve 351 Dernek adına Rumeli Balkan Güç Birliği Platformu, çok sayıda ödülü olan Onur Akay'a, 2017 yılında Türkiye genelinde engellilerin verdiği oylarla 'Yılın Sanatçısı Ödülü'nü verdi.

Yılın Söz Yazarı Ödülü

'Hayatına Bir İyilik Kat Platformu ve 'Umutlu Mutlu Çocuklar Platformu' ise, 2018 yılında sözlerini Onur Akay'ın yazdığı, bestesini TRT sanatçısı Cengizhan Sönmez'in yaptığı ve Türk sanat müziği sanatçısı Gülşah Sönmez'in albümünde yer alan 'Görmeden Sevmek' isimli şarkıya, 'Yılın Şarkısı Ödülü'nü verdi. Platformlar, şarkının söz yazarı Onur Akay'ı ise 'Yılın Söz Yazarı Ödülü' ile ödüllendirdi.

30. Sanat Yılı Ödülü

1990 yılında Sanat Güneşi Zeki Müren'le ortak eser yaparak sanat hayatına başlayan Onur Akay'a, 2020 yılında ise Türkiye genelinde engelli dernekleri adına, '30. Sanat Yılı Ödülü' verildi. Akay, ödülünü 25 sene önce konservatuvarda hocası olan usta müzisyen Ahmet Özden'in elinden aldı.

Oyunculuk kariyeri

Onur Akay, 1991 yılında Ankara Gazi Eğitim Fakültesi Tiyatro Kulübü'nde, Güngör Dilmen`in yazdığı "Kurban" adlı tiyatro eseri ile, "Murat" rolünde çocuk oyuncu olarak oyunculuğa başladı. 1997 yılında Mahallenin Muhtarları ve 2004 yılında Şöhretler Kebapçısı isimli iki dizide rol alarak oyunculuğu sürdürdü.

Sunuculuk kariyeri

1992 yılında, Ankara radyolarında Türk sanat müziği programları hazırlayıp sunan Onur Akay, radyolarda, sunuculuğa ve spikerliğe üç yıl devam etti. 2011 yılında "Keyf-i Muhabbet", 2012 yılında "İftar Lezzeti", 2016 yılında "Zil Şal ve Gül" ve 2017 yılında ise 3 yıl süren "Dünden Bugüne Nağmeler" isimli dört ayrı televizyon programı sundu. Ayrıca, ünlü sunucu Müge Oruçkaptan'la beraber çok sayıda "Bayram Özel" ve "Yılbaşı Özel" televizyon programları sunan Akay, birçok ünlü ismi programlarına konuk etti.

ONUR AKAY YAZARLIK KARİYERİ

1998 yılında 245. sayıdan itibaren başladığı 'ANA' isimli kültür ve sanat dergisinde, uzun yıllar köşe yazarlığı yaptı. 2013 yılından sonra ise kendi sosyal medya adreslerinden yazdıkları ile Türkiye'nin en büyük gazeteleri ve ulusal haber kanalları tarafından yıllarca kaynak gösterildi. 2015 yılından sonra ise başta Bülent Ersoy başta olmak ünlü isimlerle yaptığı özel röportajları, Aydınlık Gazetesi'nin kültür ve sanat sayfasında sayfa manşeti olarak yayımlandı ve yayımlanmaya devam etmektedir.2013 yılında ise OnurAkayMedya'yı kurarak köşe yazıları ile binlerce haberde kaynak gösterilen Onur Akay, kısa sürede ulusal basın ve medyada büyük bir güven kazandı. Geleneksel hale gelen OnurAkayMedya Yılın Ödülleri ise Türkiye genelinde ses getirdi. Ayrıca sosyal medyada ve köşe yazılarında çok sayıda ünlü ismin ölüm haberini ilk yazan kişi olunca, magazin programları ve Türkiye'nin önde gelen gazeteleri, Onur Akay'a 2016 yılında magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabını taktı. Ayrıca Onur Akay, yazıları ve paylaşımları nedeni ile başta Bülent Ersoy ve Devran Çağlar olmak üzere, çok sayıda ünlü isimle mahkemelik oldu. Diva Bülent Ersoy, 2016 yılında meslektaşı Onur Akay'a 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı ve daha sonra Akay'ı affetti.

TRT Repertuvarında Yer Alan Eserlerinden Bazıları;

* ''Sevgilim Sanma Seni Bir An Olsun Unuttum'' (Söz: Onur Akay - Müzik: Semahat Özdenses)

* ''Kalmadı Bu Alemde Aşkı Yazan Bir Kalem'' (Söz: Onur Akay - Müzik: Amir Ateş)

* ''Gözlerinden Dökülen Sevdanı Saklama Yar'' (Söz: Onur Akay - Müzik: Turhan Taşan)

* ''Yalnız Seni Beklemek Kalbimin Son Dileği'' (Söz: Onur Akay - Müzik: Sadun Aksüt)

* ''Unutup Bir An Seni Biraz Ben Dese Gönlüm'' (Söz: Onur Akay - Müzik: Amir Ateş)

* ''Gözyaşıyla Sulanan Goncalar Hep Har Olur'' (Söz: Onur Akay - Müzik: Teoman Önaldı)

* ''Tarifi Mümkün mü Böyle Duygunun'' (Söz: Onur Akay - Müzik: Mustafa Malay)

* ''Sevmeyi Çok Denedim Senin Gibi Olmadı'' (Söz: Onur Akay - Müzik: Hasan Şanlıtürk)

* ''Göğe Sordum Hani Nerde Hani Yıldızlarınız'' (Söz: İskender Kemal Sincer - Müzik: Onur Akay & Gülten Akay)

* ''Yollarda Bekledim Geçersin Diye'' (Söz: Onur Akay - Müzik: Turan İnam)

* ''Hayalimdeki Ruhu Kalbime Koydum Bugün'' (Söz: Onur Akay - Müzik: Cengizhan Sönmez)

Bazı eserleri;

* ''Bu Gece Kalıyorum'' (Söz: Ebru Uzel - Müzik: Onur Akay & Onur Akay tarafından albüme okunmuş ve albüm ismi olmuş Kürdi makamında bir şarkıdır. Ayrıca dizi müziği olarak Mahallenin Muhtarları isimli dizide kullanılmıştır.)

* ''Gönlümdeki Bahar Geçti Kış Geldi'' (Söz: Zeki Müren - Müzik: Onur Akay & TRT sanatçısı Ayfer Er tarafından okunmuştur.)

* ''Kalmadı Bu Alemde Aşkı Yazan Bir Kalem'' (Söz: Onur Akay - Müzik: Amir Ateş & TRT sanatçıları tarafından okundu. Ayrıca TRT ve Ulus Müzik işbirliği ile piyasaya çıkan, Müzik Demeti 3 isimli albümde yer aldı.)

* ''Sevgilim Sanma Seni Bir An Olsun Unuttum'' (Söz: Onur Akay - Müzik: Semahat Özdenses & Onur Akay'ın bu şiiri, unutulmaz bestekârlardan Baki Duyarlar'ın ölümü üzerine, Semahat Özdenses tarafından bestelendi ve TRT Müzik'te ilk defa Arif Özgülüş tarafından okundu.)

* ''Görmeden Sevmek'' (Söz: Onur Akay - Müzik: Cengizhan Sönmez & Onur Akay'ın bu şiiri, TRT İstanbul Radyosu ses sanatçısı Cengizhan Sönmez tarafından bestelendi ve Gülşah Sönmez tarafından albüme okundu.)

* ''Gözlerinden Dökülen Sevdanı Saklama Yar'' (Söz: Onur Akay - Müzik: Turhan Taşan & Bu eser TRT sanatçıları tarafından okundu.)