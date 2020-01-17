Okullarda karne heyecanı

17.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 17.01.2020 13:21

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da öğrenciler, düzenlenen tören ve programlarla karnelerini aldı.

Gaziantep'te 632 bin öğrenci karnesini aldı. Gaziantep Valisi Davut Gül, Kızılhisar Mahallesi'nde yaptırılan okulun açılışı ve karne dağıtımı için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bugün iki önemli heyecanı bir arada yaşadıklarını söyledi. Gaziantep'in eğitim politikalarının en iyi uygulandığı şehirlerden birisi olduğunu ifade eden Gül, eğitime destek olan hayırseverlere teşekkür etti.

Vali Gül, kentte 4 bin 500 civarında yeni dersliğe ihtiyacın olduğunu belirterek "Bunu başardığımızda kentimizdeki derslik sorunu köklü olarak çözülmüş olacak. Bu derslik ortalama 150 okul demek ve bunun 50'sini kamu yapacak. Diğerleri için de 100 hayırsever arıyoruz. Bunları da kısa zamanda bulup protokollerini imzalamayı hedefliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Metin Kılıçparlar, öğrencilere karnelerini verdi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 15 Temmuz İlkokulu'nda yapılan programda İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Yapıcıer, daha sonra öğrencilere karnelerini dağıttı ve iyi tatiller diledi.

Şanlıurfa'da 683 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığını belirten Yapıcıer, "Tatilin öğrenciler için çok büyük anlamı ve önemi var. Öğrencilerden okuldaki yorgunluklarını hak ettikleri gibi üstlerinden atabilecekleri oyun ve etkinliğe dayalı ortamda geçirmelerini özellikle istiyoruz." dedi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesindeki Ayşe Gümüşer İlkokulu'nda karne programı düzenlendi.

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ve beraberindekiler, önce sınıfları gezdi sonra da öğrencilerin seslendirdiği şiir ve şarkıları dinledi. Ardından öğrencilere karneleri dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta 288 bin öğrenci, 16 bin 500 öğretmen ve 1050 okulda eğitim öğretim hizmeti yaptıklarını söyledi. Öğrencilerden tatili iyi değerlendirmelerini isteyen Yılmaz, "Öğrencilerimizin 15 günlük tatili çok iyi değerlendirmelerini istiyoruz. Özellikle ailelerin de elllerinde tutarak doğada tabiatla iç içe olmalarını, bitkileri, hayvanları sevmelerini ve özellikle büyüklerinin yanına gidip ziyaret etmelerini, mümkün olduğu kadar dijitalden uzak olmalarını, günün belirli saatlerinde az da olsa kitap okuyarak dinlenmelerini tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Malatya

Malatya Valisi Aydın Baruş, Yeşilyurt Selahattin Eyyübü İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı. Törende konuşan Baruş, öğrenciler için sevinçli bir gün olduğunu, öğrencilerin eğitim ve öğretim yılını tamamladıklarını belirtti. Öğrencilerin, okulların ikinci dönemine daha büyük bir azimle başlayacağını dile getiren Baruş, şöyle konuştu:

"16 günlük istirahatten sonra ikinci döneme daha büyük bir azimle başlayacaklar. Evlatlarımız, burada bir yandan milletimizin değerlerini diğer taraftan okuma yazma öğreniyorlar, hayata yeni bir başlangıç yapıyorlar. Bugün kent genelinde 170 bin 860 öğrencimiz karnelerini alıyorlar. Öğrencilere iyi bir şekilde dinlenmelerini tavsiye ediyorum. Aileler de çocuklarına dinlenme safhasında yardımcı olurlar."

Konuşmalardan sonra Vali Baruş, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, öğrencilere karnelerini verdi ve kitap hediye etti.

Törenin ardından Baruş ve Kaymakam Gülenç, okul bahçesinde öğrencilerle kar topu oynadı.

Adıyaman

Adıyaman'da Yeni Mahalle İlkokulu'nda yapılan programda Vali Yardımcısı Bedir Deveci ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Deveci ve Alagöz, daha sonra öğrencilere karnelerini dağıttı ve iyi tatiller diledi.

Alagöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da da okullarda ilk dönemin sona erdiğini belirterek "İlimizde 154 bin 43 öğrencimize karne vermiş olacağız. Şimdiden herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA