Haberler

Bolu'da öğrenci yurdunda uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Bolu'da öğrenci yurdunda uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da jandarma ekipleri tarafından bir öğrenci yurduna düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 öğrenci gözaltına alındı. Operasyon, KYK yurduna yönelik gerçekleştirildi ve incelemeler sonucu bazı materyallere el konuldu.

Bolu'da bir öğrenci yurduna jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 öğrenci gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kentte bulunan Seyit Avşar Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna operasyon düzenledi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından yurda giren jandarma ekipleri, üniversitede 4'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen A.Y.K.'yi gözaltına aldı. Jandarma ekipleri, A.Y.K.'nin kaldığı odada ve ranzasında arama yaptı. Odadaki eşyalar detaylı şekilde incelenerek bazı materyallere el konulduğu öğrenilirken, gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

