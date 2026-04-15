İsrail, Somaliland bölgesine büyükelçi atadı

İsrail, Somaliland'ı bağımsız bir ülke olarak tanımasının ardından, bölgeye büyükelçi atadığını duyurdu. Michael Lotem, Somaliland'daki ilk büyükelçi olacak.

İsrail, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland Bölgesi'ne büyükelçi atadığını duyurdu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Michael Lotem'in Somaliland bölgesine büyükelçi olarak atanmasını onayladı.

İsrail, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan eden ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmayan Somaliland'ı 26 Aralık'ta "ülke" olarak tanıdı.

İsrail'i daha önce Kenya, Azerbaycan ve Kazakistan'da büyükelçi olarak temsil eden Lotem'in ilk aşamada Somaliland'a yerleşmeyeceği bildirildi.

İsrail, Somaliland'ı tanıyan tek ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'ı ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

Toplusoy ailesi yasta: 10 yaşındaki Selin’e hüzünlü veda

Evlat acısına dayanamadı! Kızının tabutu başında bayıldı
