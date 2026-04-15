Sahaya çıkan Arda Güler, tribünde binlerce kişi arasından o ismi aradı

Uefa Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Avrupa futbolunun iki devi Bayern Münih ve Real Madrid, Almanya’da kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Kritik karşılaşma öncesi ısınma hareketleri için sahaya çıkan Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, heyecan dolu dakikalarda tribünleri tarayarak özel birini aradı.

ARDA GÜLER TRİBÜNDE KIZ ARKADAŞINI ARADI

Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala saha içinde hazırlıklarını sürdüren Arda Güler, gözlerini tribünlere çevirdi. Genç yetenek, kendisini desteklemek için Münih’e gelen kız arkadaşı Duru Nayman’ı kalabalığın arasında gözleriyle taradı.

EL SALLAYARAK SELAMLADI

Uzun uğraşlar sonucu kız arkadaşını tribünde gören Arda’nın mutluluğu yüzüne yansıdı. Maçın stresine kısa bir mola veren milli futbolcu, Duru Nayman’a el sallayarak selam verdi. O anlar objektiflere yansırken, Arda’nın sevgi dolu hareketi hem sosyal medyada hem de tribündeki futbolseverler arasında büyük ilgi gördü.