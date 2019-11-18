Numara engelleme nedir? Numara engelleme nasıl yapılır?

18.11.2019 14:02 | Son Güncelleme: 18.11.2019 14:02

Numara engelleme yöntemleri ile sizi rahatsız eden özel numara, gizli numara ve bilinmeyen numara gibi durumlara karşı önlem alabilirsiniz. Numara engellemek için sıkça sorulan Samsung numara engelleme, Türk Telekom numara engelleme, Iphone numara engelleme, Huawei numara engelleme ve özel numara engelleme gibi konuları ele alıyoruz. Bilinmeyen numara engelleme ve numara engelleme nasıl yapılır?

NUMARA ENGELLEME NASIL YAPILIR?

1. Cihazınızın Telefon kayıt uygulamasını açın.

2. Çağrı geçmişi simgesine dokunun.

3. Engellemek istediğiniz numaradan gelen bir çağrıya dokunun.

4. Engelle/spam bildir'e dokunun.

Not: Telefonunuzda görsel sesli mesaj özelliği olmasa bile engellenen arayanlardan sesli mesaj almaya devam edebilirsiniz.

NUMARANIN ENGELLEMESİNİ KALDIRMA NASIL YAPILIR?

1. Cihazınızın Telefon kayıt uygulamasınıaçın.

2. Diğer butonuna dokunun.

3. Ayarlar ve ardından Engellenen numaralar'a dokunun.

4. Engellemesini kaldırmak istediğiniz numaranın yanında TemizleEngellemeyi kaldır'a dokunun.

Not: Numara engellenirken aldığınız çağrılar, çağrı geçmişinizde görünmez.

ÇAĞRI AYARLARINI DEĞİŞTİRME

Telefonunuzdaki çağrı zil sesini, titreşim ayarlarını, hızlı yanıtları ve çağrı geçmişi ekranını değiştirebilirsiniz.

Not: Bu adımların bazıları yalnızca Android 7.0 ve sonraki sürümlerde çalışır.

SES VE TİTREŞİM AYARLARINI DEĞİŞTİRME

1. Telefon kayıt uygulamasını açın.

2. Diğer Ayarlar'a dokunun.

3. Ses ve titreşim'e dokunun.

• Kullanılabilen zil seslerinden birini seçmek için Telefon zil sesi'ne dokunun.

• Telefonunuzun gelen çağrılarda titreşmesini istiyorsanız Çağrılarda ayrıca titret'e dokunun.

• Tuş takımına her dokunuşunuzda bir ses duymak istiyorsanız Tuş takımı tonları'na dokunun. ("Arama tuş takımı sesleri" seçeneğini görmüyorsanız Tuş takımı sesleri'ne dokunun.)

Numara engelleme

ARAYAN KİMLİĞİ VE SPAM KORUMASI

Arayan kimliği ve spam koruması etkin durumdayken arama yaptığınızda veya başka birisi sizi aradığında, kişileriniz arasında bulunmayan arayanlar hakkında bilgiler veya spam amaçlı olabilecek arayanlar hakkında uyarılar görebilirsiniz.

Arayan kimliği ve spam korumasını kullanmak için telefonunuzun çağrılarınızla ilgili bilgileri Google'a göndermesi gerekebilir.

Not: Bu adımların bazıları yalnızca Android 6.0 ve sonraki sürümlerde çalışır.

ARAYAN KİMLİĞİ VE SPAM KORUMASINI KAPATMA VEYA TEKRAR AÇMA

Arayan kimliği ve spam koruması varsayılan olarak açıktır. Bu işlevi kapatmayı seçebilirsiniz.

Arayan kimliği ve spam korumasını kullanmak için telefonunuzun çağrılarınızla ilgili bilgileri Google'a göndermesi gerekebilir. Bu özellik, telefon ederken numaranızın gösterilip gösterilmediğini kontrol etmez.

1. Cihazınızın Telefon kayıt uygulamasınıaçın.

2. Diğer - Ayarlar -Arayan Kimliği ve spam'e dokunun.

3. Arayan kimliği ve spam'i açın veya kapatın.

4. İsteğe bağlı: Telefonunuzdaki istenmeyen aramaların engellenmesini durdurmak için Spam olabilecek çağrıları filtrele'yi açın. Cevapsız arama veya sesli posta bildirimleri almazsınız, ancak arama geçmişinizde filtrelenmiş aramaları görmeye devam edersiniz ve aldığınız herhangi bir sesli postayı kontrol edebilirsiniz.

Google Destekli Arayan Kimliği Hizmeti, Google Benim İşletmem girişi olan şirketlerin ve hizmetlerin adlarını görüntüler. Bu işlev aynı zamanda, iş veya okul hesapları için arayan bilgilerini gösteren tüm dizinlerde bir eşleşme olup olmadığına da bakar.

İş veya okul hesabınızdaki adı değiştirmek için yöneticinize başvurun.

ÇAĞRILARI SPAM OLARAK İŞARETLEME

Belirli bir numaradan gelen çağrıları artık almak istemiyorsanız, bu numaradan gelen tüm çağrıları spam olarak işaretleyebilir ve spam yapan numarayı bildirebilirsiniz.

1. Cihazınızın Telefon kayıt uygulamasınıaçın.

2. Son çağrılar'agidin.

3. Spam olarak bildirmek istediğiniz çağrıya dokunun.

4. Engelle/spam bildir'e dokunun. Numarayı engellemek isteyip istemediğiniz sorulur.

5. Ekranda görüntüleniyorsa, Çağrıyı spam olarak bildir seçeneğine dokunun.

6. Engelle'ye dokunun.

Arayan adı ekranını değiştirme

Arayanların adlarının biçimini ve listelenme şeklini değiştirebilirsiniz. Arayan isimlerini her dilde değiştiremezsiniz.

1. Telefon kayıt uygulamasınıaçın.

2. Diğer Ayarlar'a dokunun.

3. Görüntüleme seçenekleri'ne dokunun.

• Çağrıların, telefondaki çağrı geçmişinde nasıl sıralanacağını belirlemek için Sıralama ölçütü'ne dokunun.

• Kişi adlarının, telefondaki çağrı geçmişinde nasıl gösterileceğini belirlemek için Ad biçimi'ne dokunun.

KISA MESAJ YANITLARINI DEĞİŞTİRME

Gelen bir çağrıyı cevaplama imkanınız yoksa otomatik bir kısa mesaj gönderebilirsiniz. Otomatik kısa mesajlarınızı değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Telefon kayıt uygulamasınıaçın.

2. Diğer Ayarlar'a dokunun.

3. Hızlı yanıtlar'a dokunun.

4. Listedeki yanıtlardan birine dokunun.

5. Yanıtı düzenleyin.

6. Tamam'a dokunun.

ARAMALARLA TTY VEYA RTT'Yİ KULLANMA

Telefon görüşmelerinize metin desteği ekleyebilirsiniz.

Not: Cihazınız ve hizmet planınızla TTY veya RTT kullanıp kullanamayacağınızdan emin değilseniz operatörünüze danışın.

1. Telefon uygulamasınıaçın.

2. Diğer Ayarlar'a dokunun.

3. Erişilebilirlik'e dokunun.

4. TTY modu'nu görüyorsanız seçeneğe dokunun.

• Telefon görüşmesinde karşıdaki kişiyi dinleyip konuşurken metin desteğinden yararlanmak istemiyorsanız TTY Kapalı'ya dokunun.

• Yazılan metni her iki yönde de kullanmak için TTY Tam'a dokunun.

• Metin yazmak ve diğer kişinin yanıtının yüksek sesle okunmasını dinlemek için TTY HCO'ya dokunun.

• Sesli söylemek ve diğer kişinin yanıtını metin olarak okumak için TTY VCO'ya dokunun.

5. Gerçek zamanlı mesaj (RTT) seçeneğini görüyorsanız anahtarı açın.

YAKINDAKİ YERLER İÇİN ARAMAYI KAPATMA

Telefon uygulamasından yakındaki yerleri arayabilirsiniz. Kişiler listenizde olmayan yerler de aramaya dahil edilir. Bunu yapabilmesi için Telefon uygulamasına konumunuzu kullanma izni vermeniz gereklidir.

1. Telefon uygulamasınıaçın.

2. Diğer - Ayarlar - Yakındaki yerler'e dokunun.

3. Ekranın üstünde Yakındaki yerler'e dokunun.

BULUNDUĞUNUZ ÜLKE BİLGİSİNİ DEĞİŞTİRME

Telefon uygulamanız, bulunduğunuz ülke bilgisini telefon numaranıza göre otomatik olarak ayarlar. Bulunduğunuz ülke bilgisini değiştirmek için:

1. Telefon uygulamasını açın.

2. DiğerAyarlarÇağrılarYardımlı arama'ya dokunun.

3. Varsayılan ülke'ye dokunun.

4. Bir ülke seçin.

5. Kaydet'e dokunun.

ÜLKE KODLARINI OTOMATİK EKLEMEYİ DURDURMA

1. Telefon uygulamasını açın.

2. DiğerAyarlarÇağrılarYardımlı arama'ya dokunun.

3. Yardımlı arama'yı kapatın.

SPAM'I TANIMA

Arayan kimliği olarak "Spam olabilecek arayan" veya "Spam" ibaresini görüyorsanız, arayan numara spam olabilir. Çağrıyı yanıtlamayı veya engelleyip spam olarak bildirmeyi tercih edebilirsiniz.

SPAM KORUMASINDAKİ BİR YANLIŞLIĞI BİLDİRME

Tanıdığınız bir kişiden gelen bir çağrı spam olarak işaretlenmişse bu hatayı bildirebilirsiniz.

1. Cihazınızın Telefon uygulamasınıaçın.

2. Son çağrılarsimgesine dokunun.

3. Hatalı şekilde spam olarak işaretlenmiş çağrıya dokunun.

4. Numarayı engelleEngellemeyi kaldır'a dokunun.

NUMARA ENGELLEME TURKCELL

ENGELLE yazıp 2222'ye gondererek servise abone olduktan sonra;

CAGRIENGELLE yazın, çağrı almak istemediğiniz numarayı ekleyip 2222'ye gönderin.

Sadece belirli numaralardan çağrı almak istiyorsanız, CAGRIIZIN yazın, numarayı ekleyerek 2222'ye gönderin.

SMSENGELLE yazın, mesaj almak istemediğiniz numarayı ekleyin 2222'ye gönderin.

Sadece belirli numaralardan SMS almak istiyorsanız, SMSIZIN yazın, numarayı ekleyerek 2222'ye gönderin.

Ayarlar ile ilgili daha detaylı bilgi için Daha Fazla Bilgi bölümüne bakınız.

Numarasını engellediğiniz kişi sizi aradığında; "Aradığınız numara şu anda çağrı kabul etmemektedir, daha sonra tekrar deneyebilirsiniz." anonsunu duyacaktır.

NUMARA ENGELLEME VODAFONE

Çağrı Kısıtlama, isteğinize bağlı olarak cep telefonunuzdan yapılacak aramaları kısıtlayabilmenizi sağlayan bir Vodafone servisidir.

Çağrı Kısıtlama servisinden nasıl yararlanabilirim?

Çağrı Kısıtlama servisinden yararlanabilmeniz için herhangi bir ek aboneliğe ihtiyacınız yoktur. Telefonunuzun menülerinde Çağrı Kısıtlama Seçenekleri varsa, bu seçenekleri kullanarak Çağrı Kısıtlama özelliğinden yararlanabilirsiniz.

Kimler Çağrı Kısıtlama servisinden yararlanabilir?

Vodafone abonesiyseniz, bu servisten yararlanabilirsiniz.

Telefonunuzun menülerinde çağrı kısıtlama seçenekleri yoksa, Çağrı Kısıtlama fonksiyonundan yararlanmak için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz. Çağrı kısıtlama için kullanılacak ilk şifre 1111'dir.

Çağrı Kısıtlama servisinden yararlanabilmek için, aktif hiçbir yönlendirmenizin bulunmaması gerekir.

Telefonunuzda çağrı kısıtlama menüsü yok ise;

Yapılan tüm aramaların kısıtlanması için:

*33*şifre# yazıp YES tuşuna,

İptali için:

#33*şifre# yazıp YES tuşuna basınız.

Yapılan tüm uluslararası aramaların kısıtlanması için:

*331*şifre# yazıp YES tuşuna,

İptali için:

#331*şifre# yazıp YES tuşuna basınız.

Gelen tüm aramaların kısıtlanması için:

*35*şifre# yazıp YES tuşuna,

İptali için:

#35*şifre# yazıp YES tuşuna basınız.

NUMARA ENGELLEME TÜRK TELEKOM

Çağrı Engelleme servisi sayesinde, istemediğiniz numaraların sizi aramasını engelleyebilir ya da yalnızca sizin belirlediğiniz numaraların size ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Engellenen Listesi: Bir engellenen listesi oluşturarak, sizi aramasını istemediğiniz numaraları bu listeye ekleyerek servisi kullanabilirsiniz. Engelli listesine eklediğiniz numaralar, sizi aradıklarında aşağıda sizin belirleyeceğiniz dört anonstan birini dinlerler.

Anonslar Türkçe ya da İngilizce olarak dinletilebilmektedir.

Online İşlemler Merkezi'nden değiştirmediğiniz takdirde standart olarak aşağıdaki ilk anons seçili olacaktır:

Aradığınız numara şu anda müsait olmadığından çağrı kabul etmemektedir, daha sonra tekrar deneyebilirsiniz.

Aradığınız numara şu anda çağrı kabul etmemektedir.

Aradığınız numara şu anda telefonunu cevaplayamıyor.

Aradığınız numara şu anda telefonunu cevaplayamıyor, daha sonra tekrar deneyebilirsiniz.

İzin Verilen Listesi: Bir izin verilen listesi oluşturarak, sadece listeye eklediğiniz numaralardan çağrı alabilirsiniz.

??????Çağrı Engelleme servisinin faturalı ve faturasız mobil hatlar için aylık ücreti 1,49 TL'dir.

Ücretlere KDV ve ÖİV dahildir.

Çağrı Engelleme servisinden tüm bireysel faturalı ve faturasız mobil hat sahibi müşterilerimiz faydalanabilmektedir.

Numara değişikliği yapıldığı durumlarda Çağrı Engelleme servisi aboneliği sonlanacaktır. Numara değişikliği yapan abonelerimizin servisten yararlanabilmesi için servise tekrar abone olmaları gerekmektedir. Yeni abonelik ile birlikte ücretlendirme başlayacaktır.

Engellenen listesine numara eklemek için: Engellenen listesine eklemek istediğiniz numarayı "CAGRIENGELLE 5XXXXXXXXX " şeklinde yazıp 5555'e gönderebilirsiniz.

Engellenen listesinden numara çıkarmak için: Engellenen listesinden çıkarmak istediğiniz numarayı "SIL CAGRIENGELLE 5XXXXXXXXX" şeklinde yazıp 5555'e gönderebilirsiniz.

Oluşturduğunuz engellenen listesini kullanıma kapatmak için: "KAPA CAGRIENGELLE" yazıp 5555'e göndermelisiniz. Böylelikle engellenen listeniz kullanım dışı hale gelir.

Engellenen listesini aktif hale getirmek için: "AC CAGRIENGELLE" yazıp 5555'e göndermelisiniz. Böylelikle engellenen listesini tekrar kullanıma açmış olursunuz.

Engellenen listesine en fazla 50 numara ekleyebilirsiniz.

Engellenen listesine dinletmek istediğiniz anonsları Online işlemler merkezi ve Türk Telekom Online İşlemler-Mobil uygulaması ile değiştirebilirsiniz.