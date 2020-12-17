Nazım Hikmet Sözleri | İz bırakan Nazım Hikmet sözleri! Nazım Hikmet aşk sözleri!

Türk Edebiyatı'nın en önemli şairlerinden biri olan Nazım Hikmet Ran'ın çok kıymetli şiirleri ve eserleri vardır. Edebiyatımıza oldukça romantik eserler bırakan Nazım Hikmet aşk sözleri ve anlamlı çok sayıda sözleriyle hem edebiyata hem de hayatlara kalıcı izler bırakmıştır. İşte en güzel Nazım Hikmet sözleri!

Nazım Hikmet Ran, Türk Edebiyatı'na çok değerli eserler ve birbirinden anlamlı iz bırakan sözler bırakan bir şairdir. Ölümünün ardından yıllar geçse de şiirleri ve sözleriyle sık sık gündeme gelen Nazım Hikmet Ran, özellikle de aşk ve sevgi üzerine söylediği sözlerle anılmaktadır. İşte en güzel ve iz bırakan Nazım Hikmet sözleri!

İZ BIRAKAN NAZIM HİKMET SÖZLERİ

Nazım Hikmet Ran her şiiri ve her eseriyle yüreklerde iz bırakan bir şairdir. İşte en güzel iz bırakan Nazım Hikmet sözleri!

En güzel deniz: henüz gidilmemiş olandır. En güzel çocuk: henüz büyümedi. En güzel günlerimiz: henüz yaşamadıklarımız. Ve sana söylemek istediğim en güzel söz: henüz söylememiş olduğum sözdür…

Nazım Hikmet Sözleri

Gitmek sadece bir eylemdir. Unutmak ise kocaman bir devrim.

Nazım Hikmet Sözleri

Özlemin azı çoğu olmaz. Ağırdır işte!

Nazım Hikmet Sözleri

İnsanların kanatları yok, insanların kanatları yüreklerinde.

Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil, ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için.



Büyük bir hayal kırıklığı yaşayıp ben artık kimseyi sevemem deme! Unutma ki, en güzel çiçekler mezarlıklarda yetişir.



Nazım Hikmet Sözleri

Arkadaşlık ağaca benzer… Kurudu mu bir daha yeşermez.

Nazım Hikmet Sözleri

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine.

Nazım Hikmet Sözleri

Pişman değilim yaşadıklarımdan, öfkem belki de yaşayamadıklarımdan.

Nazım Hikmet Sözleri

İnsan birisiyle yaşlanmalı, birisi yüzünden değil!

Ne kötüdür insanın aklıyla yüreği arasında çaresiz kalması. Ne kötüdür ona an kadar yakın, bir asır kadar uzak olması!



Yolunu beklerken daha dün gece, kaçıyorum bugün senden gizlice. Kalbime baktım da işte iyice; anladım ki sen de herkes gibisin!

Nazım Hikmet Sözleri

Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa.

Nazım Hikmet Sözleri

Umuda bin kurşun sıksa da ölüm, unutma! Umuda kurşun işlemez gülüm.

Nazım Hikmet Sözleri

Evet. Belki umudum kalmadı geleceğimden; ama asla pişman değilim geçmişimden.

Nazım Hikmet Sözleri

Ne ben sana kızarım, ne de zatın zahmet edip bana küssün. Artık seninle biz, düşman bile değiliz.



Nazım Hikmet Sözleri

Pişman değilim! Sadece dön bak arkana; ne için, nelerden vazgeçtin? Neler dururken, sen neyi seçtin.

Nazım Hikmet Sözleri

Mesele esir düşmekte değil, teslim olmamakta bütün mesele…

Nazım Hikmet Sözleri

İki şey var; ancak ölümle unutulur, anamızın yüzüyle şehrimizin yüzü.

Gideninarkasından gelen gideni bulacak mı zannediyorsun?

İçimde mis kokulu kızıl bir gül gibi duruyor zaman.

Nazım Hikmet Sözleri

Bir gülüşün ateşiyle yakmasını biliriz ölümün önünde sigaramızı.

Her gelen sevmez ve hiçbir seven gitmez unutma. Bil ki; giden dönüyorsa sevdiğinden değil, kaybettiğindendir aslında!

Nazım Hikmet Sözleri

Sevdiğin müddetçe ve sevebildiğin kadar, sevdiğine her şeyini verdiğin müddetçe ve verebildiğin kadar gençsin.



Nazım Hikmet Sözleri

Artık şaşırtmıyor beni dostun kahpeliği, elimi sıkarken sapladığı bıçak. Nafile, artık kışkırtamıyor beni düşman.



Büyük insanlığın toprağında gölge yok, sokağında fener, penceresinde cam, ama umudu var büyük insanlığın, umutsuz yaşanmıyor.

Bilmezden gelişim, aptala yatışım kaybetme korkumdan değil; karşımdakilerin yalan söyleme potansiyellerine olan merakımdandır.



Nazım Hikmet Sözleri

Sevmek, sevdiğin kişiyle birlikte olmak değildir unutma! Çünkü aşk; onunla yaşamak değil, onu yaşamaktır aslında.

Kim bilir; masalınızın kahramanı, başka bir hikâyenin figüranı olmaya gitmiştir belki de. Değer mi gitmesine, gitmezdi değmese.

Nazım Hikmet Sözleri

Ve bir gün ekler Nazım Hikmet mektubunun sonun?; herkese selam sana "HASRET"

Benim idealimdeki rejim olsa, ben de seni astırırdım. Sonra da darağacının altına oturup hüngür hüngür ağlardım!

Nazım Hikmet Sözleri

Korkma giderken 'b'yi alıyorum, gerisini sana bırakıyorum. Ne de olsa sen bitirdin bizi. Öyleyse sende kalmalı 'izi'.

Gerçek yaşamdan kaçan ve onunla bağıntısız konuları işleyen kimse, saman gibi anlamsızca yanmaya yargılıdır.

İnsanlar işine gelince değil de vicdanına değince iyilik yapsalardı; bugün çıkar ilişkileri değil, gerçek sevdalar yaşanırdı!

NAZIM HİKMET AŞK SÖZLERİ

Nazım Hikmet aşk sözleri, aşk adına söylenmiş en güzel ve en anlamlı sözlerdir. İşte en romantik Nazım Hikmet aşk sözleri!

Ruhum ne ondan önce vardı, ne ondan ayrı bir sırrın kemâlidir, ruhum onun, o dışımdaki âlemin bende akseden hayâlidir. Ve aslından en uzak ve aslına en yakın hayâl bana ışığı vuran yârimin cemâlidir…



Sevgilim, senin mekânın olan ve nereye sürülsem, hangi hapiste yatsam sırtımda, torbamın içinde götürdüğüm ve evlât acısı gibi yüreğimde, senin hayalin gibi gözlerimde taşıdığım şehir…

Nazım Hikmet Sözleri

Yalnızlık insanlara çok şey öğretmiştir. Ama sen gitme cahil kalayım.

Nazım Hikmet Sözleri

Benim sevdasında bencil; ama yüreğinde sağlam sevdiğim. Aklıma gelişini seveyim: ne güzel darma duman ediyorsun beni.



Nazım Hikmet Sözleri

Seni seviyorum, ama nasıl, avuçlarımda camdan bir şey gibi kalbimi sıkıp parmaklarımı kanatarak kırasıya, çıldırasıya.



Nazım Hikmet Sözleri

Ve sana bugüne kadar söylemiş olduğum en güzel söz, henüz söylemediğim sözdür.

Nazım Hikmet Sözleri

Hani derler ya ben sensiz yaşayamam diye işte ben onlardan değilim ben sensiz de yaşarım; ama seninle bir başka yaşarım.

Özledin, içtin, ağladın, güldün, şarkılar söyledin, şiirler yazdın. Peki, o ne yaptı? Deme. Herkes kendinden sorumludur aşkta.

Nazım Hikmet Sözleri

Biz başka severdik. O yüzden başka sevemedik.

Nazım Hikmet Sözleri

Korkma bana âşık olmaktan ya da çekip gitmekten. Çünkü kalbimdeki hiçbir cesedi sahipsiz bırakmadım ben.

Bir gün bensizlik çalar kapını. Benli dünleri düşünür, avunursun. Sanma ki yalanlar içinde, ben gibi bir doğru bulursun.



Nazım Hikmet Sözleri

Benim kelime hazinem çok geniştir, derdim. Senin bir kelimene yetemedim; git, ne demekti sevgilim?



Nazım Hikmet Sözleri

Cebimde yoktu, yüreğimden verdim.

Nazım Hikmet Sözleri

Yürekli bir kadının başı, yüreksiz bir erkeğin omzuna ağır gelir!

Nazım Hikmet Sözleri

Ve benim birden bire yüzünü değil, gözünü değil, sesini göresim geldi.

Aramızda sadece bir derece farkı var, işte böyle kanaryam, sen kanatları olan, düşünemeyen kuşsun, ben elleri olan, düşünebilen adam!



Nazım Hikmet Sözleri

Yaşamak ümitli bir iştir, sevgilim. Yaşamak, seni sevmek gibi ciddi bir iştir!

Nazım Hikmet Sözleri

Kelebek misalidir aşk; anlamayana ömrü günlük, anlayana bir ömürlük!

Nazım Hikmet Sözleri

Kimselere anlatamadım. Kendime bile, ola ki ağzımdan kaçırır, bir daha tutamam seni.



Nazım Hikmet Sözleri

Ne kadar seviyorsun dersen; o kadar işte. Tavanı kadar sokağın ve dibi kadar cehennemin…

Aşkın bu denli sıradan olmadığına inanıyorum ben. Önce sıradanları yaşayacaksın ki, gerçek olanı anlayabilesin.



Durup dururken hiç bitmeyecekmiş gibi bağlanıyorum başladığım güne ve her seferinde sen çıkıyorsun suyun yüzüne.