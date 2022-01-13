Mondros Ateşkes Antlaşması nedir? Mondros Mütarekesi ne zaman imzalanmıştır? Mondros Ateşkes Antlaşması tarihi nedir? Tarihi önemi ve sonuçları…

I. Dünya Savaşı sonrası yenik düşen Osmanlı Devleti, bu uluslararası belgeyi imzalamıştır. Mondros Ateşkes Antlaşması, Limni adasının Mondros Limanı'nda demirli olan Agamemnon zırhlısında 30 Ekim 1918 akşamı imzalanmış ve kayıtlara geçmiştir. I. Dünya Savaşı'na yenik düşen İttifak Devletleri bu belgeyi imzalamak zorunda kalmışlardır. Savaşı kaybeden İttifak Devleri, bu belgenin ağır yaptırımlarını uygulamak zorunda kalmışlardır. Bu belgeyi imzalayan Osmanlı Devleti'ni hangi yaptırımlar bekliyordu?Mondros Ateşkes Antlaşması maddeleri neler?Mondros Ateşkes Antlaşması önemi nedir?Mondros Ateşkes Antlaşması tarihi nedir?Mondros Ateşkes Antlaşması kim imzaladı?Mondros Ateşkes Antlaşması nedir?Mondros Ateşkes Antlaşması ne zaman imzalandı? Mondros Ateşkes Antlaşması sonuçları nelerdir?

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI TARİHİ

Mondros Mütarekesi ya da Mondros Ateşkes Antlaşması, I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan mütareke belgesidir. Osmanlı İmparatorluğu adına Bahriye Nazırı Rauf Bey tarafından, Limni adasının Mondros Limanı'nda demirli Agamemnon zırhlısında 30 Ekim 1918 akşamı imzalanmıştır. Bu antlaşma ile beraber Osmanlı İmparatorluğu fiilen sona ermiştir.

Anlaşmanın kısmen sessizlik dönemi Mayıs 1919 başlarında sona ermiştir. Bu tarihte Paris Barış Konferansı, Mondros'ta verilmiş sözlere aykırı olarak, İzmir'in Yunanlılarca işgali kararını aldı. Aynı günlerde Osmanlı İmparatorluğu'nun birçok köşesi İtilaf devletlerince işgal edildi; Kars ve Batum millî şura hükûmetleri İngilizler tarafından dağıtıldı. Aynı günlerde ilan edilmesi beklenen barış antlaşması belirsiz bir geleceğe ertelendi.

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI İMZALANMASI

Mondros Ateşkes Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan bir belgedir. I. Dünya Savaşı'nı kazanma umudunu iyice yitiren İttifak Devletleri, ağır maddeleri olan bu belgeyi imzalattırmışlrdır. Mondros Ateşkes Antlaşmasında, İtilaf Devletleri, Osmanlı'nın parçalanıp paylaşılacağını yansıtmıştır. Yapılan istişare İtilaf Devletleri adına Amiral Calthorpe ve Osmanlı devleti adına Rauf Bey katıldı.

Filistin'de İngiliz taarruzu karşısında hezimete uğraması ve 1 Ekim'de Şam'ın düşmesi üzerine, Talat Paşa hükûmeti 5 Ekim 1918'de İngiltere ile ateşkes sağlamak için ABD'nin arabuluculuğuna başvurdu.

Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalayan Osmanlı heyeti

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI MADDELERİ

30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması 25 maddeden oluşmaktadır.

Maddeler:

1- Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının açılması, Karadeniz'e serbestçe geçişin temini ve Çanakkale ve Karadeniz istihkamlarının İtilaf Devletleri tarafından işgali sağlanacaktır.

2- Osmanlı sularındaki bütün torpil tarlaları ile torpido ve kovan mevzilerinin yerleri gösterilecek ve bunları taramak ve kaldırmak için yardım edilecektir.

3- Karadeniz'deki torpiller hakkında bilgi verilecektir.

4- İtilaf Devletlerinin bütün esirleri ile Ermeni esirleri kayıtsız şartsız İstanbul'da teslim olunacaktır.

5- Hudutların korunması ve iç asayişin temini dışında, Osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir.

6- Osmanlı harp gemileri teslim olup, gösterilecek Osmanlı limanlarında gözaltında bulundurulacaktır.

7- İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır.

8- Osmanlı demiryollarından İtilaf Devletleri istifade edecekler ve Osmanlı ticaret gemileri onların hizmetinde bulundurulacaktır.

9- İtilaf Devletleri, Osmanlı tersane ve limanlarındaki vasıtalardan istifade sağlayacaktır.

10- Toros Tünelleri, İtilaf Devletleri tarafından işgal olunacaktır.

11- İran içlerinde ve Kafkasya'da bulunan Osmanlı kuvvetleri, işgal ettikleri yerlerden geri çekilecekler.

12- Hükûmet haberleşmesi dışında, telsiz, telgraf ve kabloların denetimi, İtilaf Devletlerine geçecektir.

13- Askeri, ticari ve denizle ilgili madde ve malzemelerin tahribi önlenecektir.

14- İtilaf Devletleri kömür, mazot ve yağ maddelerini Türkiye'den temin edeceklerdir. (Bu maddelerden hiçbiri ihraç olunmayacaktır.)

15- Bütün demiryolları, İtilaf Devletlerin zabıtası tarafından kontrol altına alınacaktır.

16- Hicaz, Asir, Yemen, Suriye ve Irak'taki kuvvetler en yakın İtilaf Devletlerinin kumandanlarına teslim olunacaktır.

17- Trablus ve Bingazi'deki Osmanlı subayları en yakın İtalyan garnizonuna teslim olacaktır.

18- Trablus ve Bingazi'de Osmanlı işgali altında bulunan limanlar İtalyanlara teslim olunacaktır.

19- Asker ve sivil Alman ve Avusturya uyruğu, bir ay zarfında Osmanlı topraklarını terk edeceklerdir.

20- Gerek askeri teçhizatın teslimine, gerek Osmanlı Ordusunun terhisine ve gerekse nakil vasıtalarının İtilaf Devletlerine teslimine dair verilecek herhangi bir emir, derhal yerine getirilecektir.

21- İtilaf Devletleri adına bir üye, iaşe nezaretinde çalışacak bu devletlerin ihtiyaçlarını temin edecek ve isteyeceği her bilgi kendisine verilecektir.

22- Osmanlı harp esirleri, İtilaf Devletlerinin nezdinde kalacaktır.

23- Osmanlı Hükûmeti, merkezi devletlerle bütün ilişkilerini kesecektir.

24- Altı vilayet adı verilen yerlerde bir kargaşalık olursa, vilayetlerin herhangi bir kısmının işgali hakkını İtilaf Devletleri haiz bulunacaktır.

25- Müttefiklerle Osmanlı Devleti arasındaki savaş, 1918 yılı Ekim ayının 31 günü mahalli saat ile öğle zamanı sona erecektir.

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI ÖNEMİ

Birinci Dünya Savaşında yenilgiye uğrayan Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalayarak sonunu getirmiştir. Bu uluslararası belge ile Osmanlı Devleti yok sayılmıştır. Aynı zamanda bu belge Osmanlı Devleti'nin işgaline zemin hazırlamıştır.

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI SONUÇLARI

Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalayarak sonunu getirmiştir. Belge, Osman Devleti'nin etki alanını sınırlandırmıştır. Yer alan hükümler gereğince Osmanlı İmparatorluğu resmen yok sayılmıştır. Bununla birlikte, geriye tamamen savunmasız bir Osmanlı Devleti kalmıştır.

7. ve 23. madde

7. madde, "tilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır." anlaşma devletlerine Anadolu'yu açıkça işgal etmenin kapısını açmıştır.

23. madde ise "Osmanlı Hükûmeti, merkezi devletlerle bütün ilişkilerini kesecektir." Anadolu'da bir Ermeni Devleti kurulmak istendiğinde göstergesiydi. Mondros Ateşkes Antlaşması barış antlaşması değil bir işgal planı olarak nitelendirilebilir.

Sena Demiröz Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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