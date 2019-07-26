Mide yanmasına ne iyi gelir? Mide yanması neden olur?

Mide yanması günlük hayatta karşılaşabileceğimiz bir rahatsızlıktır. Mide yanması, mide veya boğazda hissedilen yanma olarak anlatılır. Mide asidindeki artış yüzünden meydana gelen mide yanması kronikleşirse reflüye dönüşür. Peki mide yanması nedir? Mide yanmasına ne iyi gelir? Mide yanmasının sebepleri nelerdir? Mide yanmasına doğal çözümler nedir?

MİDE YANMASI NEDİR, NASIL OLUR?

Mide yanması, mide veya boğazda hissedilen yanma olarak tasvir edilir ve mide asidinde artış olması nedeniyle olur. Mide, zor sindirilen ve hazmedilen besinlerden dolayı daha çok asit üretimine başlar. Bu besinleri parçalamak için salgılanan asit ise mide duvarına zarar meydana getirir. Bu durum sonrasında midenizde yanma hissi oluşur. Mide yanmasının kronikleşmiş haline de reflü ismi verilmektedir. Bu durum sonucunda mide ile yemek borusu arasındaki kas görevini yapamaz. Böylece mide asidi, yemek borusuna ve gırtlağa kadar çıkarak göğüs bölgesinde yanma hissi oluşmasını sağlar.

Mide yanması, ilk önce reflüye daha ilerlerse de gastrite neden olur. Gastrit ise ülserin oluşmasına neden olur. Mide yanmasının bu derece ilerlememesi için ilk olarak bu rahatsızlığa neden olabilecek yiyecek ve içeceklerden uzak durmanız gerekir. Mide asidine neden olacak gıdaların ilk başlarında baharatlı ve kızarmış yiyecekler, kafein ve alkol gelir.

Mide yanmasının başlıca nedenleri arasında psikolojik sebepler başta geliyor. Stres, üzüntü ve depresyon durumlarında mide asidi salgılama ve mide yanması daha çok görülür. Bunun yanı sıra baharatlı ve yağlı yiyecekler, fazla çiğnenmeden yenilen lokmalar, bazı ilaçlar, süt ve süt ürünlerine karşı alerjik durumlar da sayılabilir.

MİDE YANMASINA NE İYİ GELİR?

Mide yanmasına hangi yiyecekler iyi gelir bilmeniz durumunda midenizi rahatlatıcı doğal çözüm bulabilirsiniz. Mide yanmasına bazı bitki çayları iyi gelmektedir. Mide yanmasına neden olan mide asidinin emilmesini sağlayan yiyecekler, bu hastalığa iyi gelecektir. Bu yiyeceklere örnekler: tam tahıllar, karbonatlı su, süt, tahin, sebzeler, badem, meyveler, elma, anason, bitki çayları, bal, kavun, muz, yeşil yapraklı sebzeler, yumurta akı, patates suyu, rezene, zencefil, maydanoz ve aloe veradır.

TAM TAHILLAR

Tahıllar başta lif olmak üzere magnezyum, demir ve selenyum gibi mineraller B vitamini bakımından zengin besin içeren yiyeceklerdir. Zengin lif içerikleri ile arpa, buğday, bulgur ve esmer pirinç gibi tahıllar, hem genel sağlığı korumakta hem de mide yanmasını yok etmektedir.

KARBONATLI SU

Bir su bardağında eritilen bir çay kaşığı karbonat, midedeki asit etkisi azaltır. Böylece mide yanması kısa sürede hafifler ama tansiyon hastası iseniz bu karışım sizin için çok tehlikeli olabilir.

SÜT

Mide yanması sırasında içilen bir iki yudum süt, yanmayı azaltır. Ama süt ve süt ürünlerine karşı alerjiniz yok ise kullanın. Aynı şekilde laktoz intoleransı olan kişiler alerji durumunda laktozsuz süt içmeleri gerekir. Mide yanması için bir bardak süt ve bir tatlı kaşığı karbonat karışımı da çifte etki oluşturarak mide yanmanızı geçirir.

TAHİN

Mide yanmasını sürekli yaşıyorsanız doğal bir çözüm olarak tahin önerebiliriz. Bunun için sabah ve akşam ikişer yemek kaşığı tahin tüketmek, mide onarımına yardımcı olur. Bu şekilde kullanım ile bir hafta içinde mide yanmanızdaki azalmayı fark edeceksiniz.

SEBZELER

Çok ağır olmayan ve hazmı kolay olan gıdalar her zaman midenin dostu olmuştur. Bundan dolayı da sebzeler mide sağlığının desteklenmesi ve mide yanmasının önlenmesi için doğru besinlerdir. Hem vitamin hem de mineral kaynağı olan sebzeler, mide asidinin dengelenmesine yardımcı olmakta, yüksek lif içeriği sayesinde de daha sık ve kolay şekilde tuvalet ihtiyacının giderilmesine yardımcı olur. Özellikle de çiğ olarak ya da haşlanmış şekilde tüketilmesi tavsiye edilen yeşil yapraklı sebzeler ve patates gibi yumru köke sahip bitkiler, mide yanmasını gidermek konusunda yardımcıdır. Fakat domates gibi asitli ve brokoli gibi gaz yapan sebzeler, mide yanmasına karşı tetikleyici etkiler oluşturmaktadır.

BADEM

İçeriğindeki bileşenler sayesinde mide asidini nötralize eden badem, mide yanması veya mide ekşimesi sırasında yenilebilir. Bademi bir avuç kadar yemeniz, rahatsızlığın azaltılmasında yardımcı olacaktır. Ama tabii ki bademin tüketiminde aşırıya kaçmamanız gerekmektedir.

MEYVELER

Lif bakımından zengin olan meyveler mide yanmasına iyi geldikleri için daha çok tercih edilmelidir. Çünkü lif içeren meyveler, mideye sindirim sırasında yardımcı olur ve daha kolay bir şekilde parçalanarak hazmedilmektedir. Hazmı kolay olan meyveler, bu sayede mide asidinin dengelenmesine yardımcı olmakta ve mide yanmasını önlemektedir. Amadikkat edilmesi gereken husus; kivi, ananas, çilek, greyfurt, mandalina ve portakal gibi asit içeren meyvelerin tüketilmemesidir. Sindirime yardımcı olan ve kolay sindirilerek mide asidinin çoğalmasını önleyen meyvelere şeftali, kavun ve armut örnek gösterilebilir.

ELMA

Sindirim sistemi sorunlarının tedavisinde etkili olan elma, mide yanmasını gidermektedir. Mide yanması sırasında taze olarak sıktığınız elma suyunu içerseniz etkisini hemen görebilirsiniz. Fakat elma suyunun hazır olanını tüketmek aynı etkiyi göstermeyecektir.

ANASON

Mide yatıştırıcı etkisi olan anason, yiyeceklerin sindirimine yardımcı olup mide ve bağırsak sorunlarını gidermektedir. Her yemekten sonra bir tatlı kaşığı yenilen anason tohumu, mide yanmasını geçirmektedir. Anasonun diğer bir kullanım şekli ise sıcak suda demlenerek tüketilen şeklidir. Kuru anason yaprağı veya çekilmiş anason yaprağını 10 dakika demleyin, sonrasında ise süzerek tüketin.

BİTKİ ÇAYLARI

Bazı bitki çayları mide yanmasının azalmasına ve önlenmesine yardımcı olacaktır. Özellikle de kekik çayı ve zencefil çayı, mideye dost olan ve mide asidinin düzenlenmesine yardımcı olan bitki çaylarına örnektir. Fakat bitki çaylarının çok sıcak içilmesi mide dokularına ve yemek borusuna zarar verebileceği için, biraz soğuduktan sonra tüketilmesi daha uygun olacaktır.

BAL

Mide asidinin dengelenmesine yardımcı olan bal, sadece mide yanmasına iyi gelmekle sınırlı kalmaz, aynı zamanda ülser nedeni ile yaşanan mide ağrılarının yatıştırılmasını da giderir. Düzenli olarak bal ve tarçın karışımı tüketmek, mide yanmasının yok olmasına yardımcı olmaktadır.

Bal, limon ve sıcak su karışımı da mide yanmasına iyi gelen bir başka doğal çözümdür. Bu karışımı hazırlamak için bir bardak sıcak suyun içine bir tatlı kaşığı bal ve yarım limon suyu eklenerek karıştırılır. Mide asidinin aşırı üretimini engelleyen bu karışım, mide yanmasını da geçirir.

KAVUN VE MUZ

Birçok meyvenin asit içeriği yüksek olmasına rağmen muz ve kavun gibi meyvelerin asitsizdir. Bu sebeple muz ve kavun, mide asidinin artmasını önleyerek, mide yanmasının yatıştırılmasına destek olmaktadır. Aynı şekilde, karpuz ve tatlı kavun da mide yanmasını yatıştırmaya yardımcı olur.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Yeşil sebzeler genellikle asit içeriği bakımından diğer sebzelere oranla daha az miktarda asit içermektedir. Bundan dolayı da yeşil sebzeler mide yanmasına iyi gelmektedir. Mide yanmasına kuşkonmaz, yeşil fasulye, kereviz ve karnabahar gibi yeşil yapraklı sebzeler örnek gösterilebilir.

YUMURTANIN AKI

Çok iyi bir protein kaynağı olan yumurtanın özellikle de beyaz kısmının asit oranı oldukça düşüktür. Bu sebeple yumurta sarısı, mide asidini artırıp mide yanması şikayetini artırırken yumurtanın beyaz kısmı mide yanmasının önlemektedir.

PATATES SUYU

Mide asidini nötralize eden bir diğer besin kaynağı patatestir. Bu nedenle mide yanması ve ekşimesinde etkili bir çözüm arıyorsanız patates örneğini gösterebiliriz.

REZENE

Meyan kökü ile birlikte karıştırılarak tüketilen rezene, salata ve yemekler içine baharat şeklinde eklenerek kullanılmaktadır. Rezene, sindirimin uygun şekilde gerçekleşmesine yardımcı olur ve midedeki asidin düşmesini sağlayarak, mide pH değerlerinin dengelenmesini sağlar.

ZENCEFİL

Mide bozulması tedavisi için eski zamanlardan günümüze değin kullanılan zencefil, reflü gibi mide hastalıklarına iyi gelmesiyle bilinmektedir. Midedeki asidin düzenlenmesine yardımcı olur ve mide yanmanızın gelmesini sağlamaktadır.

MAYDANOZ

İnce bir dal şeklinde filizlenen maydanozun faydası, sadece yemeklere dekoratif olması ile sınırlı kalmaz. Öyle ki maydanoz, yüzyıllardır mide bozulması tedavisinde kullanılan bir sebzedir. Öte yandan reflü gibi mide hastalıklarına iyi geldiğine dair kanıtı bulunan maydanoz, mide asidini düzenleyerek mide yanmasını geçirmektedir.

ALOE VERA

Hem mide hem de bağırsak problemlerinde eski zamanlardan günümüze değin kullanılan aloe vera, mide asidinin mide dokusuna zarar vermesini önlemekte ve mide yanmasının yok edilmesine yardımcı olmaktadır.