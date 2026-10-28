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Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, hastaneye gitmedi

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Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, hastaneye gitmedi
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Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi Karapınar Caddesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye gitmeyi reddetti, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Karapınar Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde Erdem A. idaresindeki 02 AHC 174 plakalı motosiklet ile Bessan B. idaresindeki 02 LA 092 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücünün hastaneye gitmeyi reddetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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