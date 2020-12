Mevlana sözleri: Anlamlı Kısa Mevlana sözleri (Resimli Hz. Mevlana sözleri) 2021





Mevlana sözleri

MEVLANA SÖZLERİ

Kalbimi ve ruhumu vermemin bir yararı yok, sen zaten bunlara sahipsin. O yüzden sana bir ayna getirdim. Kendine bak beni hatırla.

Başta dönüp koşan nice bilgiler, nice hünerler vardır ki, insan onunla baş olmak isterse, baş elden gider. Başının gitmesini istemiyorsan ayak ol.

Nefsin ejderhadır. Öldü sanma, uykuya dalar o. Dertten eline fırsat düşmediği için uyur. Derdin bitince çıkar hemen. Hüner; dertsizken de nefsi uykuda tutmadadır.



Yaşadığın dünyaya bak; yüce tanrı, hangi eserini sevginin kucağında büyütmemiş? Neden okşamak ve kucaklamakla gidilecek yere, tekme ve tokatla erişmeyi tercih edesin?

Sarılmayı bilir misin? Sahiplenmeyi, sahiplendiğinde sadık kalmayı? Sen bilir misin aşık olmayı? Bölünebilir misin ikilere, üçlere, gerekirse binlere? Yapabilir misin? Gerçekten sevebilir misin? Sevmenin demesi olmaz. Unutma; ya çok seversin bir kere, ya da hiç sevmezsin.



Seni bağrıma değil, bağrımı ve başımı ayağının altına bastım. Gözüm toprak olacak, ama gönlüm daima aşk kokacak.

Ay doğmuyorsa yüzüne, güneş vurmuyorsa pencerene, kabahati ne güneşte ne de ay da ara! Gözlerindeki perdeyi arala!



İyiyim desem yalan olur, kötüyüm desem inancıma dokunur. En iyisi şükre vurayım dilimi, belki o zaman kalbim kurtulur.

Şarap küpü nereye konursa konsun şaraptır. Gül mezbelelikte bitmekle kötü olmaz, şarap altın tasa konmakla helal olmaz.



Misafirsin bu hanede ey gönül, umduğunla değil bulduğunla gül, hane sahibi ne derse o olur, ne kimseye sitem eyle, ne üzül.

Nefsin, üzüm ve hurma gibi tatlı şeylerin sarhoşu oldukça, ruhunun üzüm salkımını görebilir misin ki?



Aklım her gün tövbe eder. Nefsim her an tövbemi bozar. Arada kalmış bîçareyim. İyi ki senin kapın var.

Beni çok özle, bir daha bu kadar sevmeyecekler seni. Aşksız olma ki ölü olmayasın. Aşkta öl ki diri kalasın.



Yürürken başımın yerde olması sizi rahatsız etmesin. Benim tek derdim; yere düşen edebinize takılmamak.

Ey sahura kalkan, sahur yemeği yiyen kişi! Az konuş, hatta sus! Sus da orucu anlayanlar, oruçtan söz etsinler.



Bir muammadır aşk. Kiminin vicdanına atılan taş, kiminin de gözünden akıtılan yaştır aşk.

Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine, sevmek ve sevilmek için çareler arayın.



Bir yandan korkun bir yandan umudun varsa iki kanatlı olursun. Tek kanatla uçulmaz zaten.

Ey Müslüman, edep nedir diye sorarsan bil ki edep, her edepsizin edepsizliğine katlanmaktır.



Aşkın hikâyesini, durmaksızın feryâd eden bülbüle değil. Sessiz sedasız can veren pervanelere sor.

Bir gönülde aşk ve sevgi ateşi yoksa o kişi karanlıklarda, Allah nurundan habersizdir.



Öyle bir 'yâr' sev ki evladım; elinde su tasıyla, iftarı bekleyen oruçlu gibi beklesin seni.

Tut ki Ali'den sana miras kaldı Zülfikar. Sende Ali'nin yüreği yoksa Zülfikar neye yarar?



Dilini terbiye etmeden önce yüreğini terbiye et; çünkü söz yürekten gelir, dilden çıkar.

Kapı açılır, sen yeter ki vurmayı bil! Ne zaman? Bilemem! Yeter ki o kapıda durmayı bil!



Kim, ne olursa olsun, sevgili bizim olsun tek, canı, canımız olsun.

Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir.



Can'ı Canan'a teslime hazır değilsen 'ben Aşk'ım' deme kimseye.

Şikayetçi, kötü huyludur. İyi huylu şikayet etmez, tahammül eder.



Üç sözden fazla değil, tüm ömrüm şu üç söz; hamdım, piştim, yandım.

Yok, dünyada hicrandan daha acı ne istiyorsan et de onu etme.



Kanat vardır doğanı padişaha götürür; kanat vardır kuzgunu leşe götürür.

Bazen halimize Melekler imrenir. Bazen de halimizden Şeytan bile iğrenir.



Kır oğul zinciri; hür gez, hür konuş, yok mu altından gümüşten bir kurtuluş?

Kim demiş gül yaşar dikenin himayesinde? Dikenin itibarı gül himayesinde!



Cahil kişi gülün güzelliğini görmez, gider dikenine takılır.

Gerçek aşk'ı bilen kalp bir damla suya bile hürmetle bakar.



Çektirilen acı havada asılı kalmaz, çektirenin başına düşer.

Bir kimsede kibir varsa, söz söylediği zaman soğan gibi kokar.



Sen Allah'a güven. Hiç beklemediğin anda çiçek açar umutlar.

Doğruların yemin etmeye ihtiyacı yoktur.



Dert, insanı yokluğa götüren rahvan attır.

Kimde bir güzellik varsa bilsin ki ödünçtür.



Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol.

Bilmez misin ki cevap vermemek de cevaptır.



Gönül, gönül verilerek alınır.

Kusur arıyorsan, tüm aynalar senin.



Aşk; sandığın kadar değil, yandığın kadardır...

Ne zaman gökyüzüne bir nefes, bir dua gönderdin de ardınca ona benzer iyilik görmedin?



Fakat harap olmaktan niye gamlanayım? Harabenin altında padişah hazinesi var.