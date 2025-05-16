Metehan ölecek mi, yaşayacak mı (Kızılcık Şerbeti)?

Metehan ölecek mi, yaşayacak mı (Kızılcık Şerbeti)?
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Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 101. bölümünde Metehan'ın kanalar içinde yerde kalması izleyicileri şok etti. İzleyiciler merak uyandıran sahneler sonrası Kızılcık Şerbeti Metehan öldü mü, Metehan diziden ayrıldı mü merak etti. Peki, Metehan ölecek mi, yaşayacak mı?

Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 101. bölümünde Metehan'ın kanlar içinde yerde kalması izleyicileri endişelendirdi. İzleyiciler, Metehan'ın ölüp ölmediğini ve diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor. Metehan, benzin istasyonunda bıçaklı saldırıya uğradı ve kanlar içinde yerde kaldı. Durumu birazdan netleşecek. Metehan ölecek mi, yaşayacak mı?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti 100. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda; Ömer ve Kıvılcım'ın çocuk sevinci ekrana gelirken Sönmez, hastalığı nedeniyle kaygılanıyor ve Kıvılcım ona destek oluyor. Nursema, İlhami'nin evlenmek isteyip istemediğini sorgularken Doğa'nın değişimi Ünal ailesinin dikkatini çekiyor. Doğa'nın yeni evinde iki aileyi bir araya getirdiği buluşmaya Işıl ve Firaz'ın da yeni sevgilisi ile katılması yeni bölüme dair merakı artırıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

METEHAN ÖLECEK Mİ, YAŞAYACAK MI?

Metehan, benzin istasyonunda bıçaklı saldırıya uğradı. Kanlar içinde yerde kalan Metehan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Metehan öldü mü, yaşıyor mu birazdan netleşecek.

Metehan'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor. Aile, Metehan!dan gelecek umutlu haberi bekliyor.

Sayfamızı takip edebilirsiniz.

İşte o anlar:

Metehan ölecek mi, yaşayacak mı (Kızılcık Şerbeti)?

Metehan ölecek mi, yaşayacak mı (Kızılcık Şerbeti)?

Metehan ölecek mi, yaşayacak mı (Kızılcık Şerbeti)?

Metehan ölecek mi, yaşayacak mı (Kızılcık Şerbeti)?

Metehan ölecek mi, yaşayacak mı (Kızılcık Şerbeti)?

Metehan ölecek mi, yaşayacak mı (Kızılcık Şerbeti)?

Metehan ölecek mi, yaşayacak mı (Kızılcık Şerbeti)?

Metehan ölecek mi, yaşayacak mı (Kızılcık Şerbeti)?


KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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