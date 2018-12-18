Mehmet Tosun'dan Coşkulu Adaylık Açıklaması

Bodrum Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunu yapan İYİ Parti Genel Merkez Mahalli İdareler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, Bodrum'da coşkulu bir basın toplantısı düzenledi.

İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanlığı binası önünde oldukça geniş bir katılımla düzenlenen aday adaylığı açıklama toplantısına İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ, Bodrum Kurucu İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi aday adayı Mehmet Onur Şahbaz, İlçe Başkanı Nevzat Kanber, eski Bodrum Belediye Başkanı Tuğrul Acar, Eski Yalıkavak Belediye Başkanı Celal Yıldızhan, Eski Bitez Belediye Başkanı İbrahim Çömez gibi ilçede daha önce belediye başkanlığı yapmış isimler, eski Muğla milletvekillerinden Musa Gökbel, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yoğun bir katılımın gerçekleştiği toplantıda alkışlar arasında ilçe binasından inen İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Aday Adayı Mehmet Tosun ile partililer vatandaşlar fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Ünlü oyuncu ve sunucu Yalçın Dümer'in sunduğu program, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları adına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Nevzat Kanber, şunları dile getirdi: "Bodrum Belediye Başkan Aday Adayımız 2004-2014 yılları arasında Konacık Belediye Başkanlığı yapmış, başarılı, adil, toplumsal barışı önde tutan, çalışkan, çevreye ve doğaya duyarlı, mimari estetiğe önem veren, hizmette eşitlik ilkesini kendisine görev edinerek hareket etmiştir. Adayımız 'Belediyecilik, insan hayatını kolaylaştırma sanatıdır' sözünün sahibi Harita Mühendisi, Trafik Planlama Uzmanı, Mahalli İdareler ve Şehircilik Uzmanı Mehmet Tosun'dur"

"31 Mart'tan sonra bu filmi izlemeyeceğiz"

Ardından alkışlar arasında kürsüye gelen Bodrum Belediye Başkan aday adayı Mehmet Tosun, katılan herkese çok teşekkür ederek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bodrum'da son 5 yılda adı belediyecilik olan, konusu da başarısızlık üzerine kurgulu bir filmi izliyoruz. İşte bugün buradaki kalabalıkla, sizlerden aldığımız güçle bu filmi 31 Mart'tan sonra izlemeyeceğiz. Biz İYİ Parti olarak halktan aldığımız güçle siyaset yapıyoruz. İl ve ilçe yönetimimiz ile yaptığımız istişareler sonucunda 'Başkanım seni aday olarak görmek istiyoruz' dediler. Sonra Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener, şahsımız bizzat çağırmak suretiyle 'Mehmet Başkan, beni Bodrum'dan arıyorlar, İstanbul'dan arıyorlar, sizi aday olarak görmek istiyorlar' dedi. Teşekkür ettim ve 'Genel Başkanım, bana müsaade edin, bir ay sahayı dolaşacağım, kamuoyu araştırmaları yapacağım' dedim. Geldik, bu çalışmaları yaptık. Tarafsız kamuoyu şirketleri tarafından yapılan araştırmalarda yüzde 60'ı Mehmet Tosun'a oy veririm diyor. İşte ondan sonra biz umuda, iyiye, iyi belediyeciliğe olan yolculuğumuzu Bodrum'da İYİ Parti çatısı altında, birlikte başarmaya karar verdik. Buradaki en büyük gücü sizden alıyoruz. Bodrum için ben de varım diyen, bir adım öne çıkan herkesi başarıya, iyi belediyeciliğe, Bodrum Belediyesindeki makus talihi yenmeye davet ediyorum."

"Belediyenin yıpranan itibarını yeniden tesis edeceğiz"

Belediyenin yıpranan itibarını yeniden tesis edeceklerini ifade eden Mehmet Tosun, "Halkımızın şahsımız belediye başkanı olarak seçmesinin ardından işe belediye ile başlayacağız. Bodrum Belediyesinin sokakta yıpranan itibarını, belediye personeli ile birlikte yeniden tesis edeceğiz. Sizi Bodrum Belediyesi ile buluşturacağız. Son dönemlerde ulusal basında sel baskınları, temel belediye hizmetlerini yapamayan haber özetleriyle, çöpünü toplayamayan, çevre temizliğini yapamayan, betona yenik düşen, doğayı ve çevreyi koruyamayan belediyecilik anlayışına son vereceğiz. Biz bu filmi 5 yıl izledik. Bir daha bize dayatılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bizim belediyecilikte yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Ben 10 yıl boyunca, Konacık halkının desteğiyle birbirinden güzel hizmetleri sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Partimizin kurucu İlçe Başkanı Mehmet Onur Şahbaz'ın belediye başkanlığı sürecinde Ortakent'te yaptığı hizmetler bizim en büyük referansımız" dedi.

"Kendimizi milletten ve kurumlardan üstün görmeyeceğiz"

Bodrum'a hizmet getirmek için Büyükşehir Belediyesi ve devletin diğer kurumları ile diyalog halinde olacaklarını ifade eden Mehmet Tosun, şöyle devam etti:

"Belediye Başkanlığı makamını mazeret üretme makamı olarak görmeyeceğiz. Temel belediye hizmetleri başta olmak üzere, yol, kaldırım, yeşil alan düzenlemelerini öncelikle hangi kurumla işbirliği yapılacaksa o kurumla birlikte yapacağız. Asla ve asla kendimizi milletten ve kurumlardan üstün görmeyeceğiz. Yapılacak olan hizmetler eğer Büyükşehir Belediyesi ile görüşerek yapılması gerekiyorsa, Büyükşehir Belediye Başkanı hangi partiden olursa olsun mazeret üretmeyeceğiz, diyaloga geçip Bodrum'a hizmet getireceğiz. Eğer belediye hizmetleri ve diğer hizmetler Ankara'daki merkezi hükümetin kurumlarıyla görüşülerek yapılması gerekiyorsa oraya da gideceğiz, sizin hakkınızı söke söke alacağız. Bu filmi 30 Mart 2014 seçimlerinden önce izledik. Demek ki Büyükşehir ile ilçede aynı partinin belediye başkanı olursa mesele çözülmüyormuş. Mesele seçtiğiniz kişide, kadroda, ekipte, belediyeciliğe nasıl baktığında. Biz ekibimizle bu makus talihi yeneceğiz, ben demeyeceğiz, Sevdamız Bodrum diyeceğiz"

"En büyük ittifakı Bodrum halkıyla yaptık"

Son günlerde kendisinin partiler arası ittifak nedeniyle yarıştan çekileceğine dair söylentiler olduğunu dile getiren Başkan Mehmet Tosun, şöyle dedi:

"Siz Bodrum olarak bu kötü yönetime layık değilsiniz. Bugün genel merkezimizden Murat İde arkadaşımız bir tweet atmış. 'Mehmet Tosun sahneye çıkıyor, Bodrum daha iyisini hak ediyor' diyor. Son 2-3 günden bu yana Bodrum yine siyasi dedikodularla çalkalanıyor. Diyorlar ki partiler anlaştı, ittifak yaptılar, Mehmet Tosun çekilecek. Biz İYİ Parti Bodrum teşkilatı olarak şahsımın da görev yaptığı genel merkezimizle görüşerek her adımız bilinçli bir şekilde sizlerle birlikte atıyoruz. Onun için parti genel merkezleri arasında büyükşehir belediyeleri ölçeğinde görüşülen ittifaklara saygımız var. Bununla ilgili hiç problem yok. Muğla'da ilçelerle ilgili netleşmiş bir karar yok. Bunun buradan ifade etmek istiyorum. Biz İYİ Parti Bodrum Teşkilatı olarak genel merkezimizle birlikte diyoruz ki ittifaklara saygımız var. Maalesef değişen yönetim biçimi içinde artık baraj yüzde 51. Ama bir şeye daha dikkat çekiyoruz. Mehmet Tosun ve Bodrum İYİ Parti ekibi, gençlik kollarımız, bizi sevenler. Biz en büyük ittifakı Bodrum halkıyla yaptık devam ediyoruz"

"Çalışarak, üreterek Atatürkçü olacağız"

Mehmet Tosun, "Bodrum'da iyiye güzele, daha iyisine giden yolculukta çalışacağız, başaracağız. Çalışarak, üreterek Atatürkçü olacağız. Şahsımız öncülüğünde kurulacak Bodrum'u yönetecek kadronun, partizanlıktan uzak, herkese eşit mesafede duran, hakkınızı hukukunuzu koruyan, hiçbirinize belediyeye geldiğinizde partisini sormayan, çalışkan, üretken, insan odaklı bir belediyecilik vizyonu olacağını bugünden söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Mehmet Tosun'un ardından sahneye gelen İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ da kısa bir konuşma yaparak Mehmet Tosun'a başarılar diledi. Toplantı sonunda Tosun programa katılan tüm vatandaşlarla tek tek tokalaşarak tebriklerini kabul etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mehmet Tosun, program sonunda kendisine verilen çiçeği de eşi Nadire Tosun'a takdim etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA