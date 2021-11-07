MasterChef kim elendi? 7 Kasım Pazar MasterChef'te kim elendi, kim gitti? - Haberler
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MasterChef kim elendi? 7 Kasım Pazar MasterChef'te kim elendi, kim gitti?

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MasterChef kim elendi? 7 Kasım Pazar MasterChef'te kim elendi, kim gitti?

MasterChef Türkiye'de eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. Pelin, Emre, Burcu, Dilara, Hasan ve Mert eleme gecesinde potada yer aldı ve şeflerin verdiği görevi yerine getirmeye çalıştı. İlk aşamada çilek konseptli tabaklar hazırlayan yarışmacıları izleyiciler heyecanla izledi. Peki, 7 Kasım Pazar MasterChef'te kim elendi, kim gitti? Bugün, MasterChef kim elendi? İşte, bugün, MasterChef'te anbean yaşananlar ve tüm detaylar…

7 Kasım Pazar günü Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor; eleme gecesi heyecanıyla izleyicileri ekrana bağlıyor. Pelin, Emre, Burcu, Dilara, Hasan ve Mert'in potada olduğu gecede ilk bölümde çilek görevi verildi ve yarışmacılar çilek odaklı tarifler yaptılar. Peki, 7 Kasım Pazar MasterChef'te kim elendi, kim gitti? İlk 6'da kimer elendi? Son 3'e kim kaldı.

MasterChef'te bu hafta öncelikle mavi ve kırmızı takımlar oluşturuldu.

Mavi Takım Eren (Kaptan),Sergen, Tahsin, Emre, Araz, Safanur

Kırmızı Takım Burcu (Kaptan) Hasan, Azize, Dilara, Mert, Pelin

1. eleme adayı : Pelin

MasterChef kim elendi? 7 Kasım Pazar MasterChef'te kim ellendi, kim gitti?

2. eleme adayı : Emre

MasterChef kim elendi? 7 Kasım Pazar MasterChef'te kim ellendi, kim gitti?

3. eleme adayı : Burcu

MasterChef kim elendi? 7 Kasım Pazar MasterChef'te kim ellendi, kim gitti?

4. eleme adayı : Dilara

MasterChef kim elendi? 7 Kasım Pazar MasterChef'te kim ellendi, kim gitti?

5.eleme adayı : Hasan

MasterChef kim elendi? 7 Kasım Pazar MasterChef'te kim ellendi, kim gitti?

6.eleme adayı : Mert

MasterChef kim elendi? 7 Kasım Pazar MasterChef'te kim ellendi, kim gitti?

7 Kasım Pazar günü potada yer allan 6 isim en iyi tarifi yaparak potadan kurtulmaya çalışıyor. 2 aşamalı eleme olan gecede ilk aşamada şefler çilek tarifi görevi verdi. Yarışmacılar en güze çilek tabağı ile yeteneklerini göstermeye çalıştı. İşte o tabaklar:

MasterChef kim elendi? 7 Kasım Pazar MasterChef'te kim ellendi, kim gitti?Burcu'nun tabağı

MasterChef kim elendi? 7 Kasım Pazar MasterChef'te kim ellendi, kim gitti?

MasterChef kim elendi? 7 Kasım Pazar MasterChef'te kim ellendi, kim gitti?Emre'nin tabağı

MasterChef kim elendi? 7 Kasım Pazar MasterChef'te kim ellendi, kim gitti?Mert'in tabağı

MasterChef kim elendi? 7 Kasım Pazar MasterChef'te kim ellendi, kim gitti?Dilara'nın tabağı

6'lı potadan en kötü tarifi yapan 3 isim son turda tekrar yarışacak ve en kötü tarifi yapan elenecek. Güne gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

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