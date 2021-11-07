MasterChef kim elendi? 7 Kasım Pazar MasterChef'te kim elendi, kim gitti?
MasterChef Türkiye'de eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. Pelin, Emre, Burcu, Dilara, Hasan ve Mert eleme gecesinde potada yer aldı ve şeflerin verdiği görevi yerine getirmeye çalıştı. İlk aşamada çilek konseptli tabaklar hazırlayan yarışmacıları izleyiciler heyecanla izledi. Peki, 7 Kasım Pazar MasterChef'te kim elendi, kim gitti? Bugün, MasterChef kim elendi? İşte, bugün, MasterChef'te anbean yaşananlar ve tüm detaylar…
7 Kasım Pazar günü Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor; eleme gecesi heyecanıyla izleyicileri ekrana bağlıyor. Pelin, Emre, Burcu, Dilara, Hasan ve Mert'in potada olduğu gecede ilk bölümde çilek görevi verildi ve yarışmacılar çilek odaklı tarifler yaptılar. Peki, 7 Kasım Pazar MasterChef'te kim elendi, kim gitti? İlk 6'da kimer elendi? Son 3'e kim kaldı.
MasterChef'te bu hafta öncelikle mavi ve kırmızı takımlar oluşturuldu.
Mavi Takım Eren (Kaptan),Sergen, Tahsin, Emre, Araz, Safanur
Kırmızı Takım Burcu (Kaptan) Hasan, Azize, Dilara, Mert, Pelin
1. eleme adayı : Pelin
2. eleme adayı : Emre
3. eleme adayı : Burcu
4. eleme adayı : Dilara
5.eleme adayı : Hasan
6.eleme adayı : Mert
7 Kasım Pazar günü potada yer allan 6 isim en iyi tarifi yaparak potadan kurtulmaya çalışıyor. 2 aşamalı eleme olan gecede ilk aşamada şefler çilek tarifi görevi verdi. Yarışmacılar en güze çilek tabağı ile yeteneklerini göstermeye çalıştı. İşte o tabaklar:
6'lı potadan en kötü tarifi yapan 3 isim son turda tekrar yarışacak ve en kötü tarifi yapan elenecek. Güne gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.