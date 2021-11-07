MasterChef kim elendi? 7 Kasım Pazar MasterChef'te kim elendi, kim gitti?

7 Kasım Pazar günü Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor; eleme gecesi heyecanıyla izleyicileri ekrana bağlıyor. Pelin, Emre, Burcu, Dilara, Hasan ve Mert'in potada olduğu gecede ilk bölümde çilek görevi verildi ve yarışmacılar çilek odaklı tarifler yaptılar. Peki, 7 Kasım Pazar MasterChef'te kim elendi, kim gitti? İlk 6'da kimer elendi? Son 3'e kim kaldı.

MASTERCHEF'TE NE OLDU?

MasterChef'te bu hafta öncelikle mavi ve kırmızı takımlar oluşturuldu.

Mavi Takım Eren (Kaptan),Sergen, Tahsin, Emre, Araz, Safanur

Kırmızı Takım Burcu (Kaptan) Hasan, Azize, Dilara, Mert, Pelin

POTADAKİ İSİMLER

1. eleme adayı : Pelin

2. eleme adayı : Emre

3. eleme adayı : Burcu

4. eleme adayı : Dilara

5.eleme adayı : Hasan

6.eleme adayı : Mert

7 KASIM'DA NE OLDU?

7 Kasım Pazar günü potada yer allan 6 isim en iyi tarifi yaparak potadan kurtulmaya çalışıyor. 2 aşamalı eleme olan gecede ilk aşamada şefler çilek tarifi görevi verdi. Yarışmacılar en güze çilek tabağı ile yeteneklerini göstermeye çalıştı. İşte o tabaklar:

Burcu'nun tabağı

Emre'nin tabağı

Mert'in tabağı

Dilara'nın tabağı

7 KASIM KİM ELENDİ?

6'lı potadan en kötü tarifi yapan 3 isim son turda tekrar yarışacak ve en kötü tarifi yapan elenecek. Güne gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

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