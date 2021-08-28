Manisa'da 4 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Manisa'da 4 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı Manisa'da 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı feci kaza kameralar tarafından kaydedildi Polis kazaya sebep olan traktörü arıyor Manisa'nın Salihli ilçesinde işçi servis minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu...

Manisa'da 4 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Manisa'da 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı feci kaza kameralar tarafından kaydedildi

Polis kazaya sebep olan traktörü arıyor

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde işçi servis minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Görüntüde ayrıca arazi yolundan Salihli-Alaşehir karayoluna römorklu traktörü ile çıkıp kazaya sebep olan sürücünün olay yerinden traktörü ile kaçması dikkat çekti.

Kaza sonrası güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, kazaya sebep olan ve olay yerinden kaçan römorklu traktörün bulunması için çalışma başlattı.

Kaza dün akşam saatlerinde Salihli-Alaşehir yolu kantar mevkiinde meydana gelirken, Alaşehir yönünden Salihli istikametine seyir halinde olan Ramazan Çetinkaya yönetimindeki 35 BUF 96 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu şerit değiştirerek, karşı yönden gelen İsmail Uçar yönetimindeki 45 J 4756 plakalı işçi servis minibüsüne çarpmıştı. Çarpmanın etkisi ile otomobil yol kenarındaki üzüm bağına uçarken, minibüs ise yol kenarına devrilmişti.

Kazada sürücülerden 1'i hastanede olmak üzere 2 sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Hayriye Çetinkaya ve minibüsteki yolculardan Mahmut Bozkurt hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Ahmet Can K., Osman A., Emre K., Emrah A. ve İbrahim E. olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

BA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Behzat Akcan