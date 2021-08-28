Manisa'da 4 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa'da 4 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'da 4 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı Manisa'da 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı feci kaza kameralar tarafından kaydedildi Polis kazaya sebep olan traktörü arıyor Manisa'nın Salihli ilçesinde işçi servis minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu...

Manisa'da 4 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Manisa'da 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı feci kaza kameralar tarafından kaydedildi

Polis kazaya sebep olan traktörü arıyor

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde işçi servis minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Görüntüde ayrıca arazi yolundan Salihli-Alaşehir karayoluna römorklu traktörü ile çıkıp kazaya sebep olan sürücünün olay yerinden traktörü ile kaçması dikkat çekti.

Kaza sonrası güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, kazaya sebep olan ve olay yerinden kaçan römorklu traktörün bulunması için çalışma başlattı.

Kaza dün akşam saatlerinde Salihli-Alaşehir yolu kantar mevkiinde meydana gelirken, Alaşehir yönünden Salihli istikametine seyir halinde olan Ramazan Çetinkaya yönetimindeki 35 BUF 96 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu şerit değiştirerek, karşı yönden gelen İsmail Uçar yönetimindeki 45 J 4756 plakalı işçi servis minibüsüne çarpmıştı. Çarpmanın etkisi ile otomobil yol kenarındaki üzüm bağına uçarken, minibüs ise yol kenarına devrilmişti.

Kazada sürücülerden 1'i hastanede olmak üzere 2 sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Hayriye Çetinkaya ve minibüsteki yolculardan Mahmut Bozkurt hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Ahmet Can K., Osman A., Emre K., Emrah A. ve İbrahim E. olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

BA-

Manisa'da 4 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Manisa'da 4 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Manisa'da 4 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Manisa'da 4 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Manisa'da 4 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Manisa'da 4 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Manisa'da 4 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Manisa'da 4 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Manisa'da 4 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Manisa'da 4 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Manisa'da 4 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Manisa'da 4 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Manisa'da 4 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Manisa'da 4 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Behzat Akcan

Kaza yapan motosikletliye yardıma koştular, saniyeler sonra minibüsün altında kaldılar! O anlar kamerada
Kaza yapan motosikletliye yardıma koştular, saniyeler sonra minibüsün altında kaldılar! O anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Mehmet Nuri Emine Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Kemal Sunal Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Ali Koç Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Manisa'da 4 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 21:22:39. #1.14#

title