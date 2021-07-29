Manavgat'ta büyük felaket! Yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor
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Manavgat'ta büyük felaket! Yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Türkiye dün öğle saatlerinde turizm cenneti Antalya Manavgat'tan gelen yangın haberiyle sarsıldı. Bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, üzücü haberi vererek, "Manavgat yangını kontrol altına alınmamakla beraber, fazla sayıda odakla mücadele ediliyor olması işimizi zorlaştırıyor" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün saat 12.05'te başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışıyor. Türkiye'yi dehşete düşüren felaket nedeniyle Yeniköy, Evrenseki, Bahçelievler ve Sarılar mahalleleri boşaltılırken, yangın yerleşim bölgelerine de sirayet etti.

BAKANLAR BÖLGEYE GİTTİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Manavgat ilçede 4 noktada başlayan ve geniş bir alana yayılan yangın alanında incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili açıklama yaptı.

Manavgat'ta büyük felaket! Yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor

"YANGIN HENÜZ KONTROL ALTINA ALINAMADI"

Yangın felaketinin henüz kontrol altına alınamadığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Manavgat yangını kontrol altına alınmamakla beraber, fazla sayıda odakla mücadele ediliyor olması işimizi zorlaştırıyor. Birinci önceliğimiz can kaybının olmaması. Can kaybının olmaması teselli edici. Hasar tespit çalışmalarımız yangın kontrol altına alınır alınmaz başlayacak. Bölgede şu an için herhangi bir ihtiyaç yok. Vatandaşlar akrabalarına dağılmış durumda" dedi.

Manavgat'ta büyük felaket! Yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor

"YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ NETLİK KAZANMADI"

Etkilenen bölgeyle ilgili üzücü haberi veren Pakdemirli, "Akşam saatlerinde 600 hektar demiştik. Bunun en az üç dört misline çıkacağını görüyoruz şimdiden. Yangının çıkış nedeniyle ilgili kolluk kuvvetleri soruşturmalarını sürdürüyor, henüz netlik kazanan bir durum yok. Emniyet ekiplerimiz soruşturuyor. Vatandaşlar genelde akrabalarına dağılmış durumdalar. Yani bir yerde kümelenmiş, Kızılay'ın AFAD'ın yardımını bekleyen bir vatandaş yok" şeklinde konuştu.

Manavgat'ta büyük felaket! Yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor

ADANA, MERSİN VE ANTALYA'DAKİ YANGINLAR

Diğer kentlerde çıkan yangınlarla ilgili de konuşan Bakan Pakdemirli, "Adana, Mersin ve Antalya'daki yangınlarda 476 arazöz, 1904 personel halihazırda mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.

Manavgat'ta büyük felaket! Yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor
Manavgat'ta büyük felaket! Yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor
Manavgat'ta büyük felaket! Yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor
Manavgat'ta büyük felaket! Yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor
Manavgat'ta büyük felaket! Yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor
Manavgat'ta büyük felaket! Yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor
Manavgat'ta büyük felaket! Yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor
Manavgat'ta büyük felaket! Yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor
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Manavgat'ta büyük felaket! Yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınına ilişkin açıklamada bulundu: (1)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınına ilişkin açıklamada bulundu: (1)
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: '(Manavgat'taki yangın) Yangının çıkış nedeniyle ilgili kolluk kuvvetleri soruşturmalarını sürdürüyor, henüz netlik...
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Manavgat'taki yangın) Yangının çıkış nedeniyle ilgili kolluk kuvvetleri soruşturmalarını sürdürüyor, henüz netlik...
Servet Uzun
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