Magnum çekiliş sonuçları 2025 için heyecanlı geri sayım başladı. Magnum Porsche Taycan çekilişi ile asil ve yedek kazanan isim listesi katılımcılar tarafından yakından takip ediliyor? Peki, Magnum Porsche Taycan kim kazandı 8 Temmuz Salı?

MAGNUM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN 2025?

4. Dönem için 04.11.2025 saat 11:30'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ("U2") Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

1. KAMPANYA HANGİ TARİHLER ARASINDA GEÇERLİ?

Bu kampanya, 15.04.2025 (Saat:00:01) - 14.10.2025 (Saat:23:59) tarihleri arasında 4 dönem (3 aylık dönem ve ilk 3 aylık dönemin tüm katılımları üzerinden gerçekleşecek 4.Dönem) (1.Dönem: 15.04.2025 - 14.06.2025, 2.Dönem: 15.06.2025 - 14.08.2025, 3.Dönem: 15.08.2025 - 14.10.2025, 4.Dönem: 15.04.2025 - 14.10.2025) olarak düzenlenmektedir.

2. KAMPANYAYA DAHİL OLAN ÜRÜNLER HANGİLERİDİR?

Magnum (Classic, Badem, Beyaz, Antep Fıstık, Double Çikolata, Double Karadut&Böğürtlen, Cookie, Ruby, Caramel Gold, Duet Kırmızı Meyveler, Sunlover, Starchaser, Euphoria, Chill, Utopia Ahududu, Utopia Karamel ürünlerinin şifreleri için 2 çekiliş hakkı) ve Magnum Mini (Classic -Badem-Beyaz, Classic-Antep Fıstık-Fındık, Classic, Badem, Double Karadut&Böğürtlen-Çikolata-Karamel, Cookie, Ruby-Beyaz, Classic-Beyaz, Cookie-Badem, Caramel Gold&Badem, Duet Kırmızı Meyveler&Badem, Sunlover&Badem, Euphoria&Badem ve Utopia Ahududu & Badem ürünlerinin şifreleri için 1 çekiliş hakkı) ürünleri kampanyaya dahil ürünlerdir.

3. KAMPANYADA ÖDÜL OLARAK NE VERİLİYOR?

Çekilişte her dönem için 10 kişi 300.000 TL'lik Magnum Card Param Hediye Kartı ikramiyesi kazanacaktır. Magnum Card Param Hediye Kartı; Türkiye genelindeki mağazalarda geçerlidir. Mobil/sabit telefon ve internet fatura ödemeleri, telekomünikasyon cihazları ve telefon alımları, TL/dakika yüklemeleri, tütün ve tütün mamulleri ve alkollü içecek alışverişleri, şans oyunları ve kuyumcu alışverişleri ile döviz alım satımı yapan mağazalarda geçerli değildir. Talihlilerin söz konusu kartlara yüklenen bakiyelerini nakde çeviremeyeceklerdir. ATM'lerden nakit olarak çekemeyeceklerdir ve bir başka banka hesabına transfer edemeyeceklerdir. Yüklenen bakiyelerin 31.03.2026 tarihine kadar kullanılması gerekmektedir. Kampanya süresince toplamda 9.000.000 TL'lik Magnum Card Param Hediye Kartı verilecektir. Kampanya sonunda tüm katılımlar üzerinden yapılacak 4.dönem çekilişinde ise 2 kişi Porsche Taycan 2024 Model Otomobil (tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 8.335.000 TL) ikramiyesi kazanacaktır.

4. KAMPANYAYA NASIL KATILABİLİRİM?

Kampanya tarihleri arasında Türkiye genelindeki satış noktalarından promosyonlu Magnum (Classic, Badem, Beyaz, Antep Fıstık, Double Çikolata, Double Karadut&Böğürtlen, Cookie, Ruby, Caramel Gold, Duet Kırmızı Meyveler, Sunlover, Starchaser, Euphoria, Chill, Utopia Ahududu, Utopia Karamel ürünlerinin şifreleri için 2 çekiliş hakkı) ve Magnum Mini (Classic-Badem-Beyaz, Classic-Antep Fıstık-Fındık, Classic, Badem, Double Karadut&Böğürtlen-Çikolata-Karamel, Cookie, Ruby-Beyaz, Classic-Beyaz, Cookie-Badem, Caramel Gold&Badem, Duet Kırmızı Meyveler&Badem, Sunlover&Badem, Euphoria&Badem ve Utopia Ahududu & Badem ürünlerinin şifreleri için 1 çekiliş hakkı) ürünlerinden satın aldıklarında, ürün içindeki çubukların üzerinde bulunan katılım şifresini, ad, soyad ve adres bilgileri ile birlikte kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm operatörlerden 2992 kısa mesaj servis numarasına kısa mesaj ile gönderenler veya www.magnum.com.tr (ücretsiz) web sitesindeki, www.algidailekazan.com (ücretsiz) web sitesindeki, Magnum IOS, Magnum Android, Algida İle Kazan IOS, Algida İle Kazan Android uygulamalarındaki ilgili alana gsm no, ad, soyad, adres ve katılım şifresi bilgilerini girenler kampanyaya katılmaya hak kazanacaklardır. Katılımlarda şifre, ad soyad bilgilerinden herhangi biri eksik olanlara çekiliş hakkı verilmeyecektir. Gönderilen kısa mesaj, www.magnum.com.tr ve www.algidailekazan.com web siteleri, Magnum ve Algida İle Kazan uygulaması katılımlarından aynı şifreye ait mükerrer katılımlar elenerek, ilk gönderilen şifreli katılım kabul edilecektir. Kısa mesaj, www.magnum.com.tr ve www.algidailekazan.com web siteleri, Magnum ve Algida İle Kazan uygulamalarındaki katılımlarında şifre, ad soyad bilgilerinden herhangi biri eksik olanlara çekiliş katılım hakkı verilmeyecektir

Katılımda sunulan tüm bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğunda olacaktır.

5. ŞİFRE NEREDE YAZIYOR?

Şifreli Magnum ürünlerinin çubuklarında yer almaktadır.

6. ADIMI ve SOYADIMI TÜRKÇE KARAKTER veya KÜÇÜK BÜYÜK HARF AYRIMI OLMADAN GÖNDEREBİLİR MİYİM?

Cep telefonlarının özellikleri farklılık gösterdiğinden mesajlarınızı Türkçe karakter kullanmadan göndermeniz gerekmektedir. Küçük veya büyük harf kullanımı katılımı etkilemez.

7. KAMPANYAYA KATILIM İÇİN GÖNDERDİĞİM ŞİFRENİN BULUNDUĞU ÜRÜN ÇUBUĞU VE FİŞ/FATURAYI SAKLAMALI MIYIM?

Katılımcıların, ikramiyelerini alabilmeleri için okunabilir şifreli ürün çubuklarını kampanya süresince saklamaları gerekmektedir. İkramiye tesliminde ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur. Şifreli ürün çubuklarının okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. İkramiye tesliminde fiş/fatura ibrazı zorunlu değildir.

8. KAMPANYAYA KISA MESAJ YOLUYLA DOĞRU KATILIMI NASIL YAPABİLİRİM?

Kampanyaya kısa mesaj yoluyla katılmak isteyen tüketiciler, satın aldıkları ürün çubuklarında bulunan şifreyi ad, soyad ve adres bilgileri ile birlikte kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm operatörlerden 2992 kısa mesaj servis numarasına kısa mesaj ile göndererek kampanyaya katılabilirler. Şifreniz hatalı ya da daha önce kullanılmamış ise başarılı katılım mesajı alacak ve kampanyaya katılmış olacaksınız. Eğer şifreyi hatalı girdiyseniz ya da daha önce kullanılmış şifre gönderdiyseniz hatalı katılım mesajı alacaksınız. Lütfen tekrar deneyiniz veya yeni bir şifre gönderiniz.

9. ŞİFRE GÖNDERDİKTEN SONRA ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE GELEN MESAJLARI CEVAPLADIĞIMDA YA DA HATALI GÖNDERİMLERDE ÜCRET ÖDÜYOR MUYUM?

Size gelen onay ya da hatalı katılım mesajları için bir ücretlendirme yapılmıyor. Sizin gönderdiğiniz her katılım mesajı (hatalı ya da başarılı) KDV ve ÖİV dahil Turkcell için 2,02 TL, Türk Telekom Mobil için 1,00 TL, Vodafone için 0,88 TL olarak katılımcıya ücretlendirilir. Turkcell, Türk Telekom Mobil ve Vodafone kısa mesaj birim fiyatlarında meydana gelecek değişiklikleri yansıtma hakkını saklı tutar. Kısa mesaj birim fiyatlarında meydana gelecek değişiklikler abonelere yansıtılacaktır.

10. KAMPANYA KATILIMI İÇİN GÖNDERDİĞİM KISA MESAJI, SMS PAKETİMDEN KULLANABİLİR MİYİM?

Hayır, operatörlerin kendi uyguladıkları promosyon, abonelik ve kampanyalar kapsamında verdikleri sms'ler ve operatör internet siteleri üzerinden gönderilen sms'ler ile kampanyaya katılım yapılamamaktadır. Kampanya hediye sms kullanım koşulları, operatörler tarafından belirlenmektedir.

11. KAMPANYAYA www.magnum.com.tr ve www.algidailekazan.com İNTERNET SİTELERİNDEN DOĞRU KATILIMI NASIL YAPABİLİRİM?

İnternet sitesinde yer alan katılım formunu eksiksiz doldurarak kampanyaya doğru ve ücretsiz olarak katılım yapabilirsiniz.

12. KAMPANYAYA MAGNUM VE ALGIDA İLE KAZAN MOBİL UYGULAMALARI ÜZERİNDEN DOĞRU KATILIMI NASIL YAPABİLİRİM?

Uygulamalara giriş yaptıktan sonra, uygulamada Kod giriş sayfasında ürün çubuğundaki içindeki şifreyi gönderebilirsiniz. Şifre gönderiminizin başarıyla sonuçlanması durumunda karşınıza çıkacak olan çekilişe katılım ekranında yer alan katılım formunu eksiksiz doldurarak kampanyaya doğru ve ücretsiz olarak katılım yapabilirsiniz.

13. İNTERNET SİTESİ veya MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN ŞİFRE GÖNDERMEK İSTİYORUM ANCAK "ŞİFRE HATALI" ya da "KAYIT BULUNAMADI" YAZISI ÇIKIYOR. NE YAPABİLİRİM?

Hatalı veya kullanılmış şifre girmiş olabilirsiniz. Lütfen gönderdiğiniz şifreyi kontrol ediniz. Hala aynı sorunu yaşıyorsanız Unilever Tüketici Hattı üzerinden bizim ile iletişime geçiniz. Unilever Tüketici Hattı numaramız: 444 25 19

14. İNTERNET ve UYGULAMA ÜZERİNDEN KATILIMLARDA HERHANGİ BİR ÜCRET ÖDÜYOR MUYUZ?

Hayır, internet sitesi üzerinden yapılan katılımlarda herhangi bir ücret ödemiyorsunuz.

15. BİLGİLERİMİ HATALI YAZDIM VEYA SONRADAN DEĞİŞİKLİK OLDU. NE YAPABİLİRİM, SİZ DÜZELTEBİLİR MİSİNİZ?

Kampanya kuralları ve güvenliği gereği, kampanyaya katılım sırasında verdiğiniz bilgilerde sonradan değişiklik yapılamamaktadır.

16. KENDİ HATTIMDAN BAŞKASININ ADINA KAMPANYAYA KATILIM YAPABİLİR MİYİM?

Evet, katılım yapabilirsiniz. Kampanyada hak sahibi, şifrenin gönderildiği telefon hattının sahibi değil mesajda bilgileri bulunan kişidir.

17. AYNI ADRESTEN BİRDEN FAZLA KİŞİ İÇİN BAŞVURU YAPABİLİR MİYİM?

Aynı adresten istediğiniz kadar başvuru yapabilirsiniz. Herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak 1 kişi aynı kampanya dönemi çekilişinde birden fazla ikramiye kazanamaz.

18. CEP TELEFONU, WEB SİTESİ ve MOBİL UYGULAMA KATILIMLARIM BİRLİKTE Mİ DEĞERLENDİRİLİYOR?

Kampanyada her şifre yalnızca 1 kez kullanılabilir, mükerrer katılımlar elenecektir ve aynı şifre ile ilk gelen katılım kabul edilecektir.

19. KAMPANYAYA TÜM CEP TELEFONU OPERATÖRLERİNDEN KATILIM YAPABİLİR MİYİM?

Kampanyaya Turkcell, Türk Telekom Mobil ve Vodafone GSM operatörlerinden katılım yapabilirsiniz.

20. KAMPANYAYA KİMLER KATILAMAZ?

Bu kampanyaya Unilever, U2 Tanıtım ve Narkoz İletişim Hiz. San. ve Ticaret A.Ş. çalışanları ile 18 yaşından küçükler katılamaz. Katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez.

21. ŞİFRELİ KAMPANYA ÜRÜNÜNÜ SATIŞ NOKTALARINDA BULAMIYORUM. NASIL TEMİN EDEBİLİRİM?

444 25 19 numaralı ücretsiz tüketici çağrı merkezimizi arayarak şifreli ürün bulamadığınız semti bildirebilirsiniz. Çevrenizdeki diğer noktalarda ürünleri aramaya devam edebilirsiniz.

22. BU KAMPANYA YASAL BİR KAMPANYA MIDIR?

Bu kampanya, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ("MPİ") 03.12.2024 tarihli ve E-58259698-255.01.02-64780 izni ile yasal ve mevzuata uygun olarak düzenlenmektedir.

23. ÇEKİLİŞLER NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Çekilişler 3 dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırasıyla 08.07.2025, 09.09.2025, 04.11.2025 tarihlerinde saat 11.00'da ve tüm katılımlar üzerinden yapılacak 4. Dönem için 04.11.2025 saat 11:30'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ("U2") Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

24.ÇEKİLİŞE KATILIRKEN RAKAM-HARF KARIŞIK ŞİFRE İLE KATILIM YAPTIK ANCAK ÇEKİLİŞ SIRASINDA SADECE RAKAMLAR ÇIKTI. NEDEN?

"Kampanyamıza katılım, Milli Piyango İdaresi kuralları gereği, kampanyaya katılmak isteyen tüketicilerimizin promosyonlu ürün içindeki şifreyi ve kişisel bilgilerini kampanya katılım kanallarından biri üzerinden göndermesiyle sağlanmaktadır. Ürün içinden çıkan alfanumerik şifre Milli Piyango İdaresi kuralları gereği harf ve sayılardan belirlenen bir algoritmaya göre oluşturulmaktadır ve her ürün ile tek sefer katılım yapılmasını, aynı şifre ile mükerrer katılımı engellemeyi sağlamaktadır. Başarılı başvurusu alınan, her şifreye karşılık katılım zamanına göre sistem üzerinden 1'den başlayarak her katılıma özel sırayla ardışık o başvuruya özel bir katılım sıra numarası atanmaktadır. Kampanya çekilişi bu katılım sıra numaraları arasından/ özelinde yapılmaktadır.

Dolayısıyla üründen çıkan şifrenin çekilişte bir belirleyiciliği yoktur. Her türlü büyüklükte çekilişin adil yapılması için Milli Piyango İdaresinin yönetmeliğine bağlı olarak tek kabul edilir yöntem; toplam katılım sayısını aşmayacak şekilde toplam katılım sayısının basamakları kadar kürelerdeki numaralı toplar ile çekiliş sıra numaraları üzerinden yapılmasıdır."

25. ÇEKİLİŞLERİN SONUCUNU NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Kazanan talihliler 4 dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırayla 12.07.2025, 13.09.2025, 8.11.2025 tarihlerinde Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Unilever ve U2 sorumlu tutulamaz.

Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.

26. SADECE BİR DÖNEM Mİ İKRAMİYE KAZANABİLİRİM?

Her Magnum Card kampanya dönemi içinde bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. Farklı Magnum Card kampanya dönemlerinde aynı kişiler o kampanya dönemlerinde katılım yapmaları durumunda ikramiye kazanabilirler. Herhangi bir Magnum Card kampanya döneminde ikramiye kazanılması Porsche Taycan çekilişinde ikramiye kazanılmasını engellemez.

27. İKRAMİYEYİ KAZANIRSAM HERHANGİ BİR ÖDEME YAPMAM GEREKİYOR MU?

Çekiliş sonucu tescile bağlı ikramiye kazanılması durumunda, kazanılan ikramiyenin ÖTV ve KDV dışında kalan tüm vergi ve harcamaları (veraset ve intikal vergisi ile noter hibe devri işlemleri, MTV, trafik sigortası, ruhsat-plaka vb. işlemler) talihliye aittir. Söz konusu işlemlerle ilgili tutar, çekiliş sonrasında belirlenebilmekte ve talihliler ile paylaşılmaktadır.

28. KAZANDIĞIM İKRAMİYENİN YERİNE PARASINI ALABİLİR MİYİM VEYA HAKKIMI BAŞKASINA DEVREDEBİLİR MİYİM?

Hayır, kazanılan ikramiye başkasına devredilemez ve nakde çevrilemez.

29. İKRAMİYEYİ ALMAK İÇİN YAPMAM GEREKENLER NELERDİR?

Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir. Her kampanya dönemi için gazete ilan tarihi itibariyle ilk 15 gün asil talihliler, takip eden 15 gün yedek talihliler için son başvuru süresidir ve bu süreler içinde kimlikleri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubuğu ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mailine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2'nin Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmayan ve istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini teslim alamazlar.

30. İKRAMİYEMİ BENİM ADIMA BAŞKA BİR KİŞİ TESLİM ALABİLİR Mİ?

İkramiye teslimi kimlik ibrazıyla yapılmaktadır. Araçların ruhsatları talihliler adına çıkartılacaktır. Ruhsat işlemleri tamamlandıktan sonra ikramiye tesliminde talihlinin kendisi veya yasal vekili ikramiyeyi teslim alabilir.

31. TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞIYIM ANCAK YURTDIŞINDA YAŞIYORUM. KAMPANYAYA KATILABİLİR MİYİM?

Türkiye sınırları içerisinde bir ikamet adresi verebilirseniz kampanyaya katılım yapabilirsiniz.

32. YABANCI UYRUKLUYUM ANCAK TÜRKİYE'DE YAŞIYORUM. KAMPANYAYA KATILABİLİR MİYİM?

Türkiye sınırları içerisinde bir ikamet adresi verebilirseniz kampanyaya katılım yapabilirsiniz. Tescile bağlı ikramiye kazanmanız durumunda; ikramiye tesliminde ikametgah tezkeresi ibrazınız zorunlu olacaktır.

33. KAMPANYA ve DETAYLARI HAKKINDA DAHA AYRINTILI BİLGİ ALMAK ve GÖRÜŞLERİMİ İLETMEK İSTİYORUM. NASIL YARDIMCI OLABİLİRSİNİZ?

Kampanya ile ilgili detaylı bilgiyi Unilever Tüketici Danışma Hattı'ndan (444 25 19) öğrenebilirsiniz.

34. PARAM MAGNUM PLATİNUM HEDİYE KARTI KAZANDIM. NASIL TESLİM ALACAĞIM?

Param Hediye Kartların diğer ikramiyelerden ayrı olarak bir tanımlama ve kişiselleştirme süreci bulunmaktadır. Yasal başvuru sürenizin sonunda kartınız adınıza tanımlanarak adresinize kargo ile gönderilecektir.

35. PARAM MAGNUM PLATİNUM HEDİYE KARTI NERELERDE KULLANABİLİRİM?

Param üye iş yerlerinde kartınızı kullanabilirsiniz. Kampanya kuralı gereği aşağıdaki sektörlerde yer alan iş yerlerinde kartlar geçerli değildir.

Param Magnum Platinum Hediye Kartı Telekomünikasyon cihazları ve telefon satışları yapan mağazalarda, piyango biletleri, kumarhane fişleri, off-track ve hipodrom bahisleri dahil bahis mağazalarında, kıymetli taşlar ve madenler, mücevher ve gümüş takı satan mağazalarda, nakit muadili, döviz alım satım işlemi yapan mağazalarda, Key entry lokal ve uzun mesafeli telefon aramaları olan mağazalarda, kredi kartıyla yapılan şehir içi ve şehirler arası telefon görüşmeleri, manyetik şerit kart okuyuculu telefon hizmet veren mağazalarda, ödeme işlemi hizmeti veren kuruluşlarda, uzaktan değer yükleme iş yerlerinde, finans kuruluşları-mal ve hizmetler mağazalarında, manuel nakit ödemeleri olan telekomünikasyon kuruluşlarında, bira, şarap ve alkollü içecekler mağazalarında, sigara dükkanları ve büfelerde fatura tahsilatı hizmetleri sağlayan mağazalarda, borsa komisyoncuları/aracıları mağazalarında, içkili yerler, barlar, tavernalar, gece kulüpleri, kokteyl salonları ve diskoteklerde, randevu ve eskort hizmetleri, para transferi hizmeti veren kuruluşlarda, ATM nakit ödemeleri hizmeti veren kuruluşlarda, nakit muadili işlemler, piyango yetkili bayii toptan satış veren iş yerlerinde geçerli değildir. İkramiyeler nakde çevrilemez ATM'den nakit olarak çekilemez, para transferi yapılamaz. Kart içindeki bakiyeler 31.03.2026 tarihine kadar geçerlidir.