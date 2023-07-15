Zeyno Günenç, Çocuklar Duymasın'daki oğluyla buluştu! Oyuncu Alp Eren Khamis'in son hali dikkat çekti

Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinde anne ve oğlu oynayan Zeyno Günenç ile Alp Eren Khamis'i doğum gününde bir araya geldi. Yıllardır görüşmeye devam eden iki ünlü isimden Khamis'in son hali dikkat çekti.

Televizyon tarihinin efsaneleri arasında gösterilen Çocuklar Duymasın dizisinde anne ve oğlu oynayan Zeyno Günenç ile Alp Eren Khamis, yıllar geçmesine rağmen görüşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda annesini kaybeden genç oyuncuyu yalnız bırakmaya Günenç, doğum gününü de birlikte kutlamayı ihmal etmedi.

VEFASIYLA ALKIŞ TOPLADI

Çocuklar Duyması'nda Beton Orçun'un 20. yaş gününü kutlamak için yanına giderek mum üfleten Zeyno Günenç, o anları Instagram hesabından paylaşarak "Canım Eren'im doğum günün kutlu şansın bol olsun. Seni çok seviyorum" notunu yazdı. Günenç'in paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken takipçileri de "Çok vefalısınız, helal olsun" yorumunu yaptı.

SAKAL BIRAKTI

20. yaşını kutlayan genç oyuncu Alp Eren Khamis'in son hali ise dikkat çekti. Sakal bırakan oyuncu, Çocuklar Duymasın'ın yanı sıra En Son Babalar Duyar, Hatırla Sevgili, Muro - Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine, Çocukluk Günleri ve Günce isimli projelerde yer almıştı.