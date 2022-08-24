Yoga yaptığı anları paylaşan 46 yaşındaki Ebru Akel, esnekliğiyle alkış topladı

Oyunculuğun yanı sıra gündüz kuşağında program sunuculuğu yapan 46 yaşındaki Ebru Akel, sosyal medya hesabından yoga yaptığı anları paylaştı. Ünlü ismin esnekliği ise alkış topladı.

Uzun zamandır ekranlarda sabah programı sunuculuğu yapan oyuncu Ebru Akel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isim son olarak aletli yoga yaptığı anları paylaştı.

BACAKLARINI AÇARAK POZ VERDİ

1,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Akel, gülücük emojisi koyarak yoga yaparken çektirdiği fotoğraf ve videoları yayınladı. Uzun yıllardır sağlıklı beslenerek spor yapan 46 yaşındaki Akel, esnekliğiyle takipçilerinden tam not aldı. Akel'in fotoğraflarını gören takipçileri "Maşallah size" ve "Bir insan hiç mi yaşlanmaz" yorumlarını yaptı.