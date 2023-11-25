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Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden bebek müjdesi

Geçtiğimiz sene görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden bebek müjdesi geldi. 3 aylık hamile olan Atiksoy'un bebeğinin cinsiyeti ise henüz belli değil.