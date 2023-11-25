Üye Girişi
Haberler

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden bebek müjdesi

Son Güncelleme:
Magazin Haberleri
Abone Ol

Geçtiğimiz sene görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden bebek müjdesi geldi. 3 aylık hamile olan Atiksoy'un bebeğinin cinsiyeti ise henüz belli değil.

Rol aldıkları dizilerdeki başarılarıyla isimlerden söz ettiren Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti geçtiğimiz sene eylül ayında nikah masasına oturdu. Evliliklerini gözlerden uzak şekilde yaşayan çiftten bebek müjdesi geldi.

DİZİYE DEVAM EDECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 3 aylık hamile olan Yıldız Çağrı Atiksoy anne oluyor. Yıldız Çağrı Atiksoy, uzun süredir Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun rolüne hayat veriyor. Başarılı oyuncunun senaryoda karakteri devam ettiği için sağlığı el verdiği sürece projeye devam edeceği konuşuluyor.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden bebek müjdesi

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden bebek müjdesi

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden bebek müjdesi

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden bebek müjdesi

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden bebek müjdesi

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden bebek müjdesi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Yıldız Çağrı Atiksoy Berk Oktay Magazin Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title