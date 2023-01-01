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Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir muradına erdi! Sevgilisi herkesin önünde diz çöküp evlilik teklifi etti

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Oyuncu Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Serkan Mehmet Durdu'dan evlilik teklifi beklediğini ima etmişti. Bestemsu Özdemir'in isteği yılbaşı gecesi gerçekleşti. Sevgilisi ünlü oyuncuya sahnede diz çöküp evlilik teklifi etti.

Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir sevgilisi Serkan Mehmet Durdu ile mutlu giden bir ilişki sürdürüyor. Sevgilisi Serkan Mehmet Durdu'dan evlilik teklifi beklediğini daha önce de dile getiren Bestemsu Özdemir, sonunda muradına erdi.

SEVGİLİSİ ÖNÜNDE DİZ ÇÖKÜP EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

Bestemsu Özdemir'e sevgilisi yeni yıl akşamında evlilik teklifinde bulundu. Serkan Mehmet Durdu, sevgilisinin önünde diz çöktü ve evlilik teklifinde bulundu. Özdemir tektaş yüzüğünü taktığı o anları, "Evet' dedim" notuyla yayınladı.

Öte yandan Bestemsu Özdemir dün akşam da O Ses Türkiye özel bölümünde sahne aldı.

Yılbaşında Sürpriz Evlilik Teklifi

Yılbaşında Sürpriz Evlilik Teklifi

Yılbaşında Sürpriz Evlilik Teklifi

Yılbaşında Sürpriz Evlilik Teklifi

Yılbaşında Sürpriz Evlilik Teklifi

Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir muradına erdi! Sevgilisi herkesin önünde diz çöküp evlilik teklifi etti

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Bestemsu Özdemir Mehmet Durdu Magazin Haberler

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