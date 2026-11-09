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Havalimanında dumura uğratan görüntü: Terminalin ortasına yer sofrası kurdular

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Havalimanında dumura uğratan görüntü: Terminalin ortasına yer sofrası kurdular Haber Videosunu İzle
Havalimanında dumura uğratan görüntü: Terminalin ortasına yer sofrası kurdular
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Vietnam'daki bir havalimanında Hindistanlı 15-20 kişilik turist grubu, bekleme salonun ortasına yere gazete kağıtları sererek sofra kurdu. Yanlarında getirdikleri yemekleri terminalin ortasında yiyen turistlerin, kendilerini görüntüleyen kameraya gülümseyip el sallaması dikkat çekti. Görüntüler iki ülkede de tepkileri topladı.

  • Vietnam'daki bir havalimanının bekleme salonunda Hindistan'dan geldikleri belirtilen 15-20 kişilik bir turist grubu, boş koltuklar varken zemine gazete kağıdı sererek yemek yedi.
  • Görüntülerde turistlerin bir kısmı kendilerini kaydeden kişiye gülümseyerek el salladı; video üzerinde İngilizce "Vietnam havalimanında Hint usulü öğle yemeği" ifadesi yer aldı.
  • Hindistanlı iş insanı Harsh Goenka, görüntüleri paylaşarak havalimanlarının piknik alanına dönüştürülmesinin turistlere yönelik olumsuz algı oluşturabileceğini dile getirdi.

Vietnam'daki bir havalimanının bekleme salonunda kaydedilen görüntüler, alışılmadık bir yolcu davranışını ortaya koydu. Hindistan'dan geldikleri belirtilen turistler, terminalde bulunan oturma alanlarını kullanmak yerine zemine gazete kağıtları sererek birlikte yemek yemeyi tercih etti.

KOLTUKLAR BOŞTU, YERE SOFRA KURDULAR

Görüntülerde yaklaşık 15-20 kişilik grubun, bekleme salonunun zeminine serdikleri gazete kağıtlarının üzerine tabaklarını yerleştirdiği görüldü. Yanlarında getirdikleri yemekleri paylaşan turistler, çevrelerinde boş koltuklar bulunmasına rağmen yerde oturarak yemeklerini yemeye devam etti. Grubun bu davranışı, Hindistan'da toplu yemek ikramı geleneği olan "bhandara"ya benzetildi.

KAMERAYA GÜLÜMSEYİP EL SALLADILAR

Yolculardan biri tarafından kaydedilen videoda, grubun yemek yediği alanın farklı açıları yer aldı. Bazı turistler kendilerini kaydeden kişiye gülümseyerek el sallarken, diğerleri yemek yemeyi sürdürdü. Görüntülerin üzerinde İngilizce "Vietnam havalimanında Hint usulü öğle yemeği" ifadesi yer aldı.

ÜNLÜ İŞ İNSANI DA TEPKİ GÖSTERDİ

Turistlerin bu davranışı ülke kamuoyunda tepkilere neden olurken Hindistanlı ünlü iş insanı Harsh Goenka da görüntüleri paylaşarak olayı eleştirdi. Vietnam'ın Hint turistler için popüler bir tatil noktası haline geldiğini belirten Goenka, havalimanlarının piknik alanına dönüştürülmesinin turistlere yönelik olumsuz bir algı oluşturabileceğini ifade etti.

Kaynak: Haberler.com
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