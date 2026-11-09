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COP31'de gökyüzü ışıl ışıl oldu! Binlerce drone havalandı

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COP31'de gökyüzü ışıl ışıl oldu! Binlerce drone havalandı Haber Videosunu İzle
COP31'de gökyüzü ışıl ışıl oldu! Binlerce drone havalandı
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COP31 Green Zone alanında gerçekleştirilen drone gösterisi, binlerce hava aracının aynı anda gökyüzüne yükselmesiyle dikkat çekti. İklim konferansı kapsamında düzenlenen gösteri, teknolojiyle görsel sanatların buluştuğu anlara sahne oldu. Çok sayıda drone'un kullanıldığı etkinlik, izleyenlerden büyük ilgi gördü.

  • Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında Green Zone alanında binlerce dronun katıldığı bir gösteri düzenlendi.
  • Drone gösterisi, Green Zone'daki programlardan biri olarak gerçekleştirildi.

Cop31 Green Zone'da düzenlenen etkinlikte binlerce drone gökyüzüne yükseldi. Gösteri, konferans kapsamında gerçekleştirilen dikkat çekici etkinliklerden biri oldu. 

BİNLERCE DRONE AYNI ANDA GÖKYÜZÜNE YÜKSELDİ

Cop31 kapsamında Green Zone alanında düzenlenen drone gösterisi, izleyenlere dikkat çekici anlar yaşattı. Gösteride kullanılan binlerce drone, etkinliğin en dikkat çeken unsuru oldu. Çok sayıda insansız hava aracının bir arada kullanılması, gösteriyi alışılmış etkinliklerden ayırdı. Drone teknolojisinin görsel gösterilerdeki kullanımına örnek oluşturan etkinlik, katılımcıların ilgisini çekti. 

COP31 GREEN ZONE'DA TEKNOLOJİ GÖSTERİSİ

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, Green Zone alanındaki programlardan biri olarak öne çıktı. Green Zone, iklim konferanslarının yalnızca resmi müzakerelerden ibaret olmadığını gösteren etkinlik alanları arasında bulunuyor. Bu alanlarda iklim değişikliği, çevre ve sürdürülebilirlik gibi konulara yönelik farklı faaliyetler düzenlenebiliyor. COP31'deki drone gösterisi de teknolojinin kullanıldığı görsel bir etkinlik olarak dikkat çekti. Binlerce drone'un kullanılması, gösterinin ölçeğini ortaya koydu.

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Kaynak: Haberler.com
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