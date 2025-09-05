Haberler

Yeşilçam'ın 'Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu'nun son halini görenler hayrete düştü

Güncelleme:
"Ayşecik" karakteriyle Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızları arasında yer alan Zeynep Değirmencioğlu, zirvedeyken veda ettiği sinema kariyerinin ardından bambaşka bir hayat seçti. Evliliğiyle birlikte oyunculuğu tamamen bırakan Değirmencioğlu, bugün İstanbul'da emlakçılık yaparak gözlerden uzak, huzurlu bir yaşam sürdürüyor. Yıllar sonra ortaya çıkan son hali ise nostalji tutkunlarının ilgisini çekti.

Yeşilçam sinemasının unutulmaz isimlerinden Zeynep Değirmencioğlu, "Ayşecik" karakteriyle hafızalara kazındı.

GÖNÜLLERDE TAHT KURDU

Henüz 2 yaşında oyunculuğa adım atan Değirmencioğlu, çocukluğundan gençliğine kadar birçok filmde rol alarak büyük bir başarı yakaladı. 1954 doğumlu oyuncu, 11 yıl boyunca 15 filmden oluşan "Ayşecik" serisiyle adeta gönüllerde taht kurdu.

OYUNCULUK KARİYERİNE ANİDEN NOKTA KOYDU

Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu Hamdi Değirmencioğlu'nun yazdığı bu seri, izleyiciden büyük ilgi gördü. Ancak zirveye ulaştığı bu dönemin ardından oyunculuk kariyerine aniden nokta koydu ve bir daha kamera karşısına geçmedi.

HAYATININ DÖNÜM NOKTASI EVLİLİĞİ OLDU

Zeynep Değirmencioğlu'nun hayatında önemli bir dönüm noktası, dönemin ünlü futbolcusu Fenerbahçeli Serkan Acar ile evlenmesiyle başladı. Bu evlilik sonrası oyunculuk hayatını tamamen geride bırakan Değirmencioğlu, farklı bir yaşam biçimi seçti. Kendi ifadesiyle, çocukluk ve gençlik yıllarını setlerde geçiren biri olarak, evlilik, ev hanımlığı ve aile hayatı ona çok daha cazip geldi.

"OYUNCULUĞU HİÇ ÖZLEMEDİM"

Bir röportajında, "Oyunculuğu hiç özlemedim. Çünkü uzun yıllar setteydim, 1,5 yaşından 20 yaşıma kadar bu hayatı yaşadım. Sinemayı bırakmama hiç pişman olmadım." diyerek kariyerine olan bakış açısını dile getirdi. Ayrıca, günümüz sinemasının çok daha gelişmiş imkanlara sahip olduğunu da belirtti.

EMLAKÇILIK YAPIYOR

Bugünlerde İstanbul'da emlak sektöründe faaliyet gösteren Zeynep Değirmencioğlu, hayatını sakin ve huzurlu bir şekilde sürdürüyor. Sağlam aile yapısı ve özel hayatıyla sinemadan uzak kalmayı başaran oyuncu, evliliğinde de büyük mutluluk yaşadığını ifade ediyor.

SON HALİ MERAK KONUSU OLDU

Zeynep Değirmencioğlu'nun yıllar sonraki görüntüsü, nostalji sevenlerin ilgisini çekti.

İşte Yeşilçam'ın 'Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali;

Kaynak: Haberler.com / Magazin
