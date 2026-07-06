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Yerde yatan yaralı kadına mont ile gölgelik yaptılar

Yerde yatan yaralı kadına mont ile gölgelik yaptılar
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Aksaray'da bahçesinden kayısı topladıktan sonra elektrikli mopediyle evine giderken devrilen 62 yaşındaki Leyla K., kafasından yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ambulans gelene kadar montla gölgelik yaparak kadını güneşten korudu.

Aksaray'da bahçesinden kayısı topladıktan sonra 3 tekerli elektrikli mopedi ile evine gitmek içi yola çıkan kadın, mopedin devrilmesi sonucu düşerek yaralandı. Kafasından yaralanan kadına ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken, ambulans gelene kadar yaralı kadını güneşten korumak isteyen vatandaşlar mont ile gölgelik yaptı.

Kaza, Pınar Mahallesi Kavurmacılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bahçesinden kovaya kayısı toplayan 62 yaşındaki Leyla K., 68 AGR 963 plakalı 3 tekerli elektrikli mopedine binerek evine doğru yola çıktı. Caddeye geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın moped ile birlikte yol kenarına devrildi. Kayısılar bir tarafa kadın ise diğer tarafa devrilirken kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gelene kadar yaralı kadının başında bekleyen vatandaşlar aşırı sıcaktan etkilenmemesi için mont ile gölgelik yaptı. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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