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Kuyudan su çekerken canından oldu

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde su kuyusundan su çekerken dengesini kaybedip düşen Cuma Aslan (55) hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde su kuyusuna düşen kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Çermik ilçesi Akçörten Mahallesi'nde iddiaya göre Cuma Aslan (55) kuyudan su çekerken dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Aslan'ın, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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