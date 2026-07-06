Haberler

ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı

ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NATO Zirvesi için Ankara'ya gelecek ABD Başkanı Donald Trump'ın konaklayacağı otelin karşısındaki bir apartmana Filistin bayrağı asıldı.

NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelecek olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın konaklayacağı otelin karşısında bulunan bir apartmana Filistin bayrağı asıldığı görüldü.

Bu yıl 36'ncısı düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelecek olan ABD Başkanı Donald Trump'ın konaklayacağı otelin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Zirve hazırlıkları çerçevesinde bölgede polis ekipleri geniş çaplı tedbir alırken, Trump'ın kalacağı otelin karşısında bulunan bir apartmanın ön cephesine Filistin bayrağı asıldığı görüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! 'Beni çok etkiledi' diyerek anlattı

NATO'nun 1 numarasından çarpıcı Türkiye itirafı: Beni çok etkiledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Skandal operasyonun ardından mesleği bitmişti! Evinin havuzunda ölü bulundu

Lüks evde sır ölüm! Geçmişindeki detay dikkat çekti
Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullananlar aman dikkat! Bu adımı atlayanlar yandı
Cezaevinde büyük isyan! 25 kişi hayatını kaybetti

Cezaevinde büyük isyan! Bilanço korkunç boyutlarda
İngiltere'ye Henderson şoku! Kutlamada ağır sakatlandı

Turnuvanın favorisinde ağır kayıp! Kutlama yaparken kolunu kırdı
ABD saldırılarında öldüğü iddia edilen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi

Öldüğü söylenen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi
Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti

Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti
Maçın skorunu unutturan dans! İki taraftarın görüntüsü olay oldu

Maçın skorunu unutturan görüntü