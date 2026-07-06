Haberler

NATO Zirvesi öncesi Fransa'dan kritik Türkiye adımı! SAMP/T satışında yeşil ışık

NATO Zirvesi öncesi Fransa'dan kritik Türkiye adımı! SAMP/T satışında yeşil ışık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NATO Liderler Zirvesi'ne saatler kala Fransa'nın, Türkiye'ye SAMP/T hava savunma sistemi satışına yönelik yaklaşımını değiştirdiği öne sürüldü. Yıllardır devam eden çekincelerin önemli ölçüde azaldığı belirtilirken, Türkiye ile yürütülen görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu ve olası anlaşmaya ilişkin nihai kararın verilmediği ifade edildi.

  • Fransa, Türkiye'ye SAMP/T hava savunma sistemi satışı konusunda daha olumlu bir tutum sergilemeye başladı.
  • Tutum değişikliği, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile İtalya Başbakanı Meloni'nin 25 Haziran'daki görüşmesinin ardından yaşandı.
  • Gelişme, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde gündeme geldi.

Fransa'nın, Türkiye'ye SAMP/T hava savunma sistemi satışı konusunda daha olumlu bir yaklaşım sergilemeye başladığı iddia edildi.

Reuters'a konuşan konuya yakın beş kaynak, Fransa'nın yıllardır devam eden çekincelerini azalttığını belirtti. Tutum değişikliğinin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin 25 Haziran'daki görüşmesinin ardından yaşandığı aktarıldı.

NATO ZİRVESİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKTİ

Söz konusu gelişmenin, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde gündeme gelmesi dikkat çekti.

Kaynaklar, Türkiye ile temasların henüz başlangıç aşamasında olduğunu ifade ederken, Fransa'nın daha önce satış konusunda net bir irade göstermediğini ancak artık daha açık bir tutum sergilediğini söyledi.

Bir kaynak, sürece ilişkin, "Daha önce yeterince açık değillerdi, artık öyleler." değerlendirmesinde bulundu.

GÖRÜŞMELER ERKEN AŞAMADA

Taraflar arasındaki müzakerelerin sürdüğü ancak olası bir anlaşma için henüz nihai karar verilmediği belirtildi. Fransa ve İtalya'nın ortak geliştirdiği SAMP/T sistemi, uzun menzilli hava ve füze savunma kabiliyetiyle NATO ülkelerinin kullandığı gelişmiş hava savunma sistemleri arasında yer alıyor.

TÜRKİYE HAVA SAVUNMASINI GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR

Türkiye, hava savunma kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda uzun süredir SAMP/T sistemiyle ilgili temaslarını sürdürüyor.

Olası satışın gerçekleşmesi halinde, Türkiye'nin hava ve füze savunma kapasitesinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım atılmış olacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! 'Beni çok etkiledi' diyerek anlattı

NATO'nun 1 numarasından çarpıcı Türkiye itirafı: Beni çok etkiledi
İran'a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü

İran'a ihanetle suçlanan komutan geri döndü! İki ülkeye mesajı var
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası ertelendi

İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davasında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevinde büyük isyan! 25 kişi hayatını kaybetti

Cezaevinde büyük isyan! Bilanço korkunç boyutlarda
Ekmekte yeni dönem! Büyük fırınlara düzenleme geliyor

Bakanlık düğmeye bastı! Ekmekte yeni dönem başlıyor
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti

Trump'ın Ankara programı belli oldu! Anıtkabir kararı değişti
Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullananlar aman dikkat! Bu adımı atlayanlar yandı
Zeynep Bastık Evleniyor!

Zeynep Bastık Evleniyor!
Maçın skorunu unutturan dans! İki taraftarın görüntüsü olay oldu

Maçın skorunu unutturan görüntü
Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti

Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti