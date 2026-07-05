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Dereye uçan arazi taşıtındaki 2 genç hayatını kaybetti, 1 yaralı

Dereye uçan arazi taşıtındaki 2 genç hayatını kaybetti, 1 yaralı
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Balıkesir Edremit'te kontrolden çıkan otomobilin dereye uçması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri çığlıkları duyarak müdahale etti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen tek taraflı feci trafik kazasında 2 genç hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Polis ekipleri çığlıkları duydu, zamanla yarış başladı

Edinilen bilgiye göre Olay, Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi Dalyan Son Durak mevkisinde meydana geldi. Bölgede devriye görevini yürüten Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliğine bağlı asayiş ekibi, Dalyan Son Durak yakınlarındaki derenin içerisinde bir aracın olduğunu fark etti. Bu sırada dere kenarında bulunan ve kazadan yaralı kurtulan B K (24) isimli genç kızın çığlık atarak yardım istediğini gören polis ekipleri hemen harekete geçti.

"Arkadaşlarım araçtan çıkamadı"

Yaralı genç kızın, ekiplere araç içerisinde iki arkadaşının daha olduğunu ve suların içindeki otomobilden çıkamadıklarını beyan etmesi üzerine olay yerine zaman kaybedilmeden çok sayıda itfaiye ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri, suyun içerisindeki araca ve içerisindeki şahıslara ulaşmak için yoğun bir çalışma başlattı.

2 gencin cansız bedeni çıkarıldı

Derenin içerisindeki 06 DL 21505 plakalı otomobilden ekipler tarafından çıkarılan 26 yaşındaki Serkan B ile Gizem K'ın, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Kazadan yaralı kurtulan B K, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden gençlerin naaşları ise yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olayın ardından Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı, emniyet güçleri feci kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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