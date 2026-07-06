Bilecik'te, 420 bin TL trafik cezası yediği gün intihar etti

Bilecik'te, ehliyeti olmayan ve jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra yakalanarak hakkında 420 bin 743 TL trafik cezası kesilen sürücü aynı gün intihar etti.

Olay, dün Bilecik merkeze bağlı Pelitözü Mahallesinde meydana geldi. Pelitözü Gölpark'ta 11 ABH 378 plakalı Tofaş Tempra marka aracıyla seyir halinde olan H.Ö (26) jandarmanın 'Dur' ihtiyarına uymayarak ters yönden kaçmaya başladı. Şahıs takip sonucu Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Küçükyenice köyü mevkiinde tarlada aracıyla yakalandı. Gözaltına alınan şahsa sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak 200 bin, dur ihtarına uymamak 200 bin, araca yönetmelikte belirtilen sayıda plaka takmamaktan 4 bin, araçları ters yönde kullanmak 10 bin, emniyet kemeri takmamak 2 bin 500, uyarı ve işaretlerine uymamak 3 bin, araçların üzerine afiş asmak bin 246 TL olmak üzere toplamda 420 bin 743 TL trafik para cezası uygulandı. Şahıs alınan ifadesinin ardından serbest kalırken, araç yediemin otoparkına çekildi.

Eve geldi intihar etti

Jandarmadaki ifadesinin ardından arkadaşları tarafından Beşiktaş Mahallesi ikamet evinde bırakılan H.Ö, odasına girdi. Kısa süre sonrasında odadan silah sesi duyan annesi hemen kapıyı açtı. Kanlar içinde yerde oğlunu gören anne durumu hemen 112'ye verdi. Olay yerine gelen acil servis ekipleri H.Ö'nün cansız bedeni ile karşılaştı. H.Ö'nün ruhsatız tüfekle kendini vurduğu öğrenilirken, annenin feryadı tüm sokakta yankılandı.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı