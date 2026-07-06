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Ankara'daki NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılacak özel 5 lira basıldı

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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi anısına tedavülde kullanılabilecek özel tasarımlı 5 liralık hatıra parası bastı. NATO logosu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yer aldığı para ilk etapta 100 bin adet üretildi. Zirve boyunca 400 bin adet daha basılarak toplam üretimin 500 bine çıkarılması planlanıyor.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Liderler Zirvesi anısına özel tasarımlı 5 liralık hatıra parası hazırladı.

Tedavülde kullanılabilecek şekilde üretilen para, zirvenin anısını yaşatmak amacıyla dolaşıma çıkarılacak.

TASARIMINDA NATO VE CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ YER ALIYOR

İki metalli (bimetal) 5 lira üzerine basılan hatıra parasının ön yüzünde NATO logosu, zirvenin düzenlendiği tarih ve yer ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin grafik görseli bulunuyor. Arka yüzünde ise halen tedavülde bulunan standart 5 liralık madeni paranın mevcut tasarımı yer alıyor.

İLK ETAPTA 100 BİN ADET BASILDI

Darphane, ilk etapta 100 bin adet hatıra parası üretti. Zirve süresince 400 bin adet daha basılması planlanan parayla birlikte toplam üretim miktarının 500 bine ulaşması hedefleniyor.

GÜNLÜK HAYATTA DA KULLANILABİLECEK

Hatıra parası yalnızca koleksiyon amacıyla değil, günlük alışverişlerde de kullanılabilecek. Uygulamayla hem Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 36. NATO Liderler Zirvesi'nin anısının yaşatılması hem de vatandaşların tedavülde özel tasarımlı bir madeni paraya sahip olması amaçlanıyor.

TÜRKİYE KRİTİK ZİRVEYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

NATO liderlerinin ilk resmi zirvesi 1957 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenmişti. NATO Liderler Zirvesi ise 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştiriliyor.

Türkiye, stratejik konumu ve diplomatik girişimleriyle uluslararası güvenlik ve iş birliğine katkı sunmayı sürdürürken, zirve kapsamında NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlıyor.

Kaynak: AA / Kazım Kaan Ulu
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