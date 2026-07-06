Sergen Yalçın'ın 'Ne yeteneği var ki' dediği Haaland rekora koşuyor

Gerek teknik direktörlük kariyeri gerekse televizyon ekranlarında yaptığı çarpıcı açıklamalarla sık sık spor kamuoyunun gündemine oturan Sergen Yalçın'ın geçmişteki bir yorumu sahada adeta ters yüz oldu. Yalçın’ın geçmişte "Benim tarzım değil, ne yeteneği var ki?" diyerek eleştirdiği dünyaca ünlü golcü Erling Haaland, futbol dünyasında rekorları altüst etmeye devam ediyor.

''NE YETENEĞİ VAR Kİ?'' DEMİŞTİ

Beşiktaş’taki teknik direktörlük döneminden önce Norveçli yıldız Erling Haaland hakkında çarpıcı bir yorumda bulunan Sergen Yalçın, oyuncuyu yetersiz bulduğunu açıkça ifade ederek "Benim oyuncum değil. Ne yeteneği var ki? Oynuyor mu ki Haaland? Yok, işim olmaz. İsterse 80 gol atsın. Ben oyuncunun saf yeteneğine ve estetiğine bakarım. Beni ilgilendirmiyor, istediği kadar gol atsın." demişti.

DÜNYA KUPASI'NDA ZİRVEYE ÇIKTI

Manchester City'nin 25 yaşındaki "gol makinesi" Haaland, sahada adeta şov yapmayı sürdürüyor. İlk kez boy gösterdiği Dünya Kupası'nda fırtına gibi esen Norveçli santrfor, turnuvadaki 5 maçında 7 gole ulaşarak kalitesini bir kez daha kanıtladı. Norveç'in güçlü Brezilya'yı turnuvadan elediği maçta takımının 2 golüne birden imza atan yıldız futbolcu, gol krallığı yarışında Lionel Messi ve Kylian Mbappe gibi devlerle zirveyi paylaşıyor.

DURDURULAMAZ İSTATİSTİKLER

Bu sezon kulüp ve milli takım düzeyinde çıktığı toplam 64 resmi karşılaşmada 58 gol ve 11 asist üreten Haaland, durdurulamaz bir performans sergiliyor. Norveç Milli Takımı formasıyla çıktığı 55 maçta ise 64 gol ve 6 asiste imza atarak inanılması güç bir istatistiğe ulaştı. Güncel piyasa değeri 200 milyon euro olarak gösterilen Erling Haaland, futbol tarihinin en ölümcül golcülerinden biri olma yolunda rekor tazelemeye devam ediyor.