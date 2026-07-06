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Sosyal yardım ödemeleri artırıldı

Sosyal yardım ödemeleri artırıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısındaki düzenleme sonrasında Evde Bakım Yardımı'nın 15 bin 755 liraya, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin 11 bin 38 liraya, yaşlı aylığının 7 bin 257 liraya, yüzde 40-69 arası engelli aylığının 5 bin 793 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının da 8 bin 689 liraya yükseldiğini bildirdi.

  • Yaşlı aylığı 6.393 TL'den 7.257 TL'ye yükseldi.
  • Yüzde 40-69 engelli aylığı 5.103 TL'den 5.793 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 7.655 TL'den 8.689 TL'ye çıkarıldı.
  • Evde Bakım Yardımı 13.878 TL'den 15.755 TL'ye, SED çocuk başı destek 9.723 TL'den 11.038 TL'ye yükseltildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısındaki düzenleme sonrası Evde Bakım Yardımı, SED ödemesi, yaşlı ve engelli aylıklarında artış yapıldığını duyurdu.

Sosyal hizmet ile yardımların erişilebilirliğini ve etkinliğini artırmak için çalıştıklarını vurgulayan Göktaş, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde hiçbir vatandaşı geride bırakmama hedefiyle hareket ettiklerinin altını çizdi.

Yeni düzenleme sonrasında, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirten Göktaş, yaşlı aylığının 6 bin 393 liradan 7 bin 257 liraya yükseldiğini ifade etti.

Bakan Göktaş, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip olanların aylığının 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunanların aylığının 7 bin 655 liradan 8 bin 689 liraya, 18 yaş altı engelli yakını olanlara ödenen engelli yakını aylığının ise 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya çıkarıldığını aktardı.

EVDE BAKIM YARDIMI 15 BİN 755 LİRA OLDU

Aylık ortalama 516 bin engelliye yapılan Evde Bakım Yardımı'nın, bu yıl temmuz-aralık dönemi için 13 bin 878 liradan 15 bin 755 liraya çıktığını kaydeden Göktaş, bu yıl 48,6 milyar lira evde bakım yardımında bulunduklarını bildirdi.

İhtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED hizmeti sunduklarını anımsatan Göktaş, bu kapsamda SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının 9 bin 723 liradan 11 bin 38 liraya yükseldiğini vurguladı.

Göktaş, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının ise 15 bin 532 liradan 17 bin 632 liraya artırıldığını ifade etti.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser
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