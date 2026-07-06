TOGG'dan tarihi görev! Limuzin modeli NATO Zirvesi'nde hizmet verecek
NATO Liderler Zirvesi öncesi Ankara'da hazırlıklar hız kazandı. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un özel olarak geliştirilen limuzin modeli, zirvede ilk kez görev alacak. Toplam 10 TOGG limuzin, yabancı delegasyonlar ile basın mensuplarının ulaşımını sağlayacak. Araçların konuşlandırıldığı bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, limuzinler uluslararası bir organizasyonda ilk kez kullanılacak.
- TOGG'un limuzin modeli ilk kez uluslararası bir organizasyonda, NATO Zirvesi'nde kullanılacak.
- Zirve boyunca 10 TOGG limuzin, yabancı delegasyonlar ve basın mensuplarının ulaşımını sağlayacak.
- TOGG limuzinleri, Ankara'da konuşlandırıldı ve bulundukları bölgede üst düzey güvenlik önlemleri uygulanıyor.
Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde ulaşımdan güvenliğe kadar birçok alanda hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi.
Zirve kapsamında Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un özel olarak geliştirilen limuzin versiyonları da görev yapacak. Organizasyon süresince kullanılacak araçlar, başkentte konuşlandırıldı.
10 ARAÇ DELEGASYONLARA HİZMET VERECEK
Zirve kapsamında toplam 10 TOGG limuzin hizmet verecek. Numaralandırılan araçlar, organizasyon planlaması doğrultusunda yabancı delegasyonların ve zirveyi takip edecek basın mensuplarının ulaşımını sağlayacak. CNN Türk'ün geçtiği bilgilere göre araçların, etkinlik boyunca belirlenen güzergâhlarda kesintisiz hizmet vermesi planlanıyor.
KONUŞLANDIRILDIKLARI BÖLGEDE ÜST DÜZEY GÜVENLİK
TOGG limuzinlerinin bulunduğu bölge, NATO Zirvesi nedeniyle güvenlik önlemlerinin en yoğun uygulandığı alanlardan biri oldu.
Yetkililer, zirvenin gerçekleştirileceği bölgede araç giriş çıkışlarına kısıtlama getirildiğini belirtti. Belirli tarihler arasında ağır tonajlı araçların girişine izin verilmeyecek, yol kenarlarına araç park edilmesi de yasak olacak. Bölgede güvenlik güçleri tarafından geniş kapsamlı tedbirler uygulanıyor.
SAVUNMA SANAYİ FORUMU DA AYNI NOKTADA DÜZENLENECEK
TOGG limuzinlerinin konuşlandırıldığı alanın yakınında Savunma Sanayi Forumu gerçekleştirilecek. Foruma NATO üyesi 32 ülkenin savunma bakanlarının katılması beklenirken, savunma harcamaları, ortak projeler ve savunma sanayisindeki iş birliklerinin masaya yatırılması öngörülüyor.
İLK KEZ ULUSLARARASI ZİRVEDE KULLANILACAK
Yetkililerden edinilen bilgilere göre, TOGG'un limuzin modeli ilk kez bu kapsamda uluslararası bir organizasyonda görev alacak. Yaklaşık yedi kişilik yolcu kapasitesine sahip araçlar, geniş iç hacmi ve konfor odaklı tasarımıyla dikkat çekiyor. Limuzinlerin, NATO Liderler Zirvesi boyunca organizasyonun ulaşım planlamasında önemli bir görev üstlenmesi bekleniyor.