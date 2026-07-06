Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu
Kulüp kariyerinde çıktığı 456 maçta 155 gol ve 61 asistlik müthiş bir performans sergileyen Cenk Tosun, TFF 1. Lig'e gidiyor. Fatih Karagümrük, boşa çıkan 35 yaşındaki eski milli golcü Cenk Tosun ile el sıkıştı.
- Cenk Tosun, Fatih Karagümrük ile anlaştı.
- Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek.
- Cenk Tosun, kariyerinde 456 resmi maçta 155 gol ve 61 asist üretti.
Son olarak Kasımpaşa forması giyen tecrübeli golcü Cenk Tosun, kontratının sona ermesinin ardından kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.
CENK TOSUN İSTANBUL'DA KALDI
Fenerbahçe'de kadro dışı kaldıktan sonra ara transfer döneminde Kasımpaşa’ya transfer olan ve lacivert-beyazlı formayla sözleşmesini tamamlayan tecrübeli forvetin adı, transfer döneminde Esenler Erokspor ile de anılmıştı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Cenk Tosun'un tercihi yeniden Süper Lig’e yükselme mücadelesi verecek olan Fatih Karagümrük oldu. Tarafların mali şartlarda el sıkıştığı, sözleşmedeki son küçük detayların çözülmesinin ardından resmi imzaların atılacağı öğrenildi.
KARİYERİ
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa formasıyla 11 resmi karşılaşmada süre alan ve takıma 1 gollük katkı sağlayan deneyimli golcü, kariyerinde daha önce Eintracht Frankfurt, Gaziantepspor, Beşiktaş, Everton, Crystal Palace ve Fenerbahçe gibi önemli kulüplerde görev yaptı.
155 GOL, 61 ASİST
Kulüp düzeyinde A takım kariyeri boyunca çıktığı 456 resmi müsabakada 155 gol ve 61 asist üreten Cenk Tosun, Türkiye A Milli Takım formasını da 53 kez terleterek ay-yıldızlı ekiple 21 kez gol sevinci yaşadı.