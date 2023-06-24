Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir öpüşürken yakalandı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, Göcek'te tatildeyken paparazzilere yakalandı. Çift, romantik anlar yaşarken objektiflere yansıdı. Ünlü çiftin bu görüntüleri sosyal medyanın da gündemindeydi. Demet Akalın ve Aynur Aydın görüntüleri görünce yorum yapmaktan kendilerini alamadılar.

İzlenme rekoru kıran Yalı Çapkın'ı dizisinin başrol oyuncuları Afra Safraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aşkı sonunda belgelendi. Göcek'te tatil yapan çift, romantik anlar yaşarken objektiflere yansıdı. Ünlü çiftin bu görüntüleri sosyal medyanın da gündemindeydi. Demet Akalın ve Aynur Aydın görüntüleri görünce yorum yapmaktan kendilerini alamadılar.

AŞK BELGELENDİ

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu tatilde görüntülendi. Tekne turunda paparazzilere yakalanan aşıklar, Göcek'e demir attı. Önce Mert Ramazan Demir deniz atladı. Arkasından da Afra Saraçoğlu kendini serin sulara bıraktı.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Denizin ve güneşin tadını çıkaran aşıklar, denizde romantik anlar yaşadı. Çift, birbirlerini öpücüklere boğdu. Bu fotoğraflara Mert Yazıcıoğlu'nun ne diyeceği ise merak konusu olurken ünlü birçok isim de sürpriz aşkın karelerini yorumladı.

DEMET AKALIN VE AYDIN AYDIN'DAN YORUM

Güzel popçu Aynur Aydın, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in denizde öpüştüğü, aşklarının resmileştiği karelere "En son Behlül & Bihter öpüştüğünde bu kadar rahatlamıştım" yorumunu yaptı. Demet Akalın ise sanki bu anı beklercesine "Ayy çok şükür" yorumunu yaptı. Öte yandan birçok kullanıcı ikiliye tepki gösterdi. Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ve Mert Ramazan Demir yakın arkadaşlardı.