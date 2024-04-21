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Yağmur Taktaş… ABD'DE SEVGİLİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ!

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'İşte Benim Stilim' isimli televizyon yarışmasıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş (28), Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) kaldığı evde ölü bulundu. Katıldığı bir televizyon programıyla ünlenen Taktaş’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için yapılan otopsinin ardından getirildiği memleketi Adana’da toprağa verildi.

'İşte Benim Stilim' isimli televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, geçen haftalarda ABD'de kaldığı evde ölü bulundu. Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılan Taktaş'ın cansız bedeni, önceki gün hava yoluyla getirildiği Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Katıldığı programla ünlü olmuştu Yağmur Taktaş ABD'de ölü bulundu

Taktaş'ın ailesi, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi A.C.F.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın bomba ismi, bir dönem de futbolcu Emre Mor'un kendisine attığı mesajları ifşalamıştı.

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın bomba ismi, bir dönem de futbolcu Emre Mor'un kendisine attığı mesajları ifşalamıştı.

Yarışmanın final yapmasından sonra yurt dışına yerleştiği söylenen Yağmur Taktaş'ın inanılmaz değişimi de ara ara gündeme geliyordu.

Yarışmanın final yapmasından sonra yurt dışına yerleştiği söylenen Yağmur Taktaş'ın inanılmaz değişimi de ara ara gündeme geliyordu.

"blogyagmuru3" hesabının haberine göre, bir dönem ekranlarımıza konuk olan Yağmur Taktaş hakkında korkunç iddialar ortaya atıldı.

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Taktaş'ın 9 Nisan Salı günü Ramazan arefesinde Amerika'da eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Taktaş'ın 9 Nisan Salı günü Ramazan arefesinde Amerika'da eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Yurt dışında katledildiği iddia edilen genç kadının cenazesi ailesinin yaşadığı Adana'ya getirilip defnedildiği ortaya atıldı.

Yurt dışında katledildiği iddia edilen genç kadının cenazesi ailesinin yaşadığı Adana'ya getirilip defnedildiği ortaya atıldı.

Blog Yağmuru'nun paylaşımına göre, eski sevgilisiyle arasının kötü olduğunu annesine daha önceden anlattığı söylenen Taktaş'ın "Benim ölüm gelir Türkiye'ye" dediği de belirtildi.

Blog Yağmuru'nun paylaşımına göre, eski sevgilisiyle arasının kötü olduğunu annesine daha önceden anlattığı söylenen Taktaş'ın

Yağmur Taktaş'ın hayatına kıydığı söylenen eski sevgilinin genç kadının Instagram hesabını da ele geçirdiği konuşuluyor.

Yağmur Taktaş'ın hayatına kıydığı söylenen eski sevgilinin genç kadının Instagram hesabını da ele geçirdiği konuşuluyor.

Yağmur Taktaş'ın Instagram profil fotoğrafına Exorcist adlı korku filmi karakteri Regan görseli koyduğu iddiası ise herkesin kanını dondurdu!

Yağmur Taktaş'ın Instagram profil fotoğrafına Exorcist adlı korku filmi karakteri Regan görseli koyduğu iddiası ise herkesin kanını dondurdu!

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Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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