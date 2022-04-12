Victoria Beckham'ın oğlunun düğününde giydiği özel tasarım elbisenin detayları belli oldu

Dünyaca ünlü David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin büyük oğlu Brooklyn Beckham, babası milyarder olan Nicola Anne Peltz ile 3,5 milyon doların harcandığı görkemli bir düğünle evlendi. Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle her daim adından söz ettiren Victoria Beckham da sosyal medya hesabından düğünde çekilen kareleri paylaştı.

BECKHAM AİLESİ SOYADI KARARI KARŞI ÇIKTI

Düğün öncesi evlilik sözleşmesi imzalayan Beckham, sevgisini göstermek için Nicola Anne Peltz'in soyadını almaya karar verdi. Düğünden sonra Instagram hesabından paylaşım yapan Beckham, eşiyle pozunu "Mr&Mrs Peltz Beckham" notuyla paylaştı. Anca David ve Victoria Beckham sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla oğlunun bu kararına sıcak bakmadıklarını gösterdi. Çift, Instagram hesaplarından oğlu ve gelinin pozunu "Mr&Mrs Beckham" notuyla paylaştı.

VICTORIA BECKHAM'DAN BEKLENEN PAYLAŞIM GELDİ

Düğünde en merak edilen konulardan biri de Victoria Beckham'ın tercih ettiği elbise oldu. Basına kapalı yapılan ve konukların fotoğraf paylaşmasının yasak olduğu gecede Victoria Beckham'ın kombini de merak konusu oldu. Düğünün ardından 29,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından eşiyle fotoğraflarını paylaşan Victoria Beckham, "Gururlu anne ve baba. Tebrikler Mr&Mrs Beckham" notunu yazdı.

ÖZEL TASARIM KUMAŞTAN ELBİSE DİKİLDİ

47 yaşındaki Victoria Beckham, oğlunun düğünü için Hollywood ihtişamını anımsatan bir elbise tasarlattı. Beckham için ay ışığının denize yansımasından ilham alınarak özel tasarım parlak kumaş bir elbise tasarlandı. Beckham'ın elbisesi Fransız danteliyle tamamlandı. Ünlü isim de gösterişli elbisesini sade bir makyaj ve dağınık saç modeliyle tamamladı. Beckham'ın tercih ettiği pırlanta kolye de dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Vogue