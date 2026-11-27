Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Alman televizyon kanalı ZDF'nin belgeselinde yer alan silahlı röportaj görüntülerinin ardından İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 15'e yükseldi. Röportajın çekildiği araç, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

Almanya'nın Mainz kentinden yayın yapan ZDF, "Sınır Tanımayan Cinayet" adlı üç bölümlük belgeselinde İstanbul'da Daltonlar suç örgütüyle bağlantılı olduğu öne sürülen kişilere yer verdi. Bir araç içinde silahlı kişilerin röportaj verdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

İlk aşamada, görüntülerde yer alan ve polis ekiplerince suç örgütü içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 9 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında 6 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 15'e yükseldi.

Operasyonda, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 3 dizüstü bilgisayar ile 1 ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi. Silahlı röportajın çekildiği araç ise İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesinde sergilendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı