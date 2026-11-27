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Hakkari'de kaybolan 16 yaşındaki kız çocuğu için başlatılan arama çalışmaları mutlu sonla noktalandı. Ekipler, kayıp çocuğu bir inşaatta buldu.

AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNDU

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 16 yaşındaki S.Y'nin kaybolması üzerine ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbarın ardından bölgede arama çalışması başlatıldı. Kayıp kız çocuğunun bulunması için harekete geçen jandarma ve itfaiye ekiplerine vatandaşlar da destek verdi. Bölgede yürütülen ortak arama çalışmaları sonucunda çocuğun bulunduğu yer tespit edildi.

İNŞAATIN İKİNCİ KATINDA BULUNDU

Ekipler ve vatandaşların yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda 16 yaşındaki S.Y, bir inşaatın ikinci katında bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri de bölgeye sevk edildi. Kız çocuğunun ne kadar süre kayıp kaldığına ve inşaata nasıl gittiğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bulunan kız çocuğuna ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan kontrollerin ardından S.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kayıp ihbarıyla başlayan arama çalışmaları, kız çocuğunun sağ olarak bulunmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA