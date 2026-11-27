Mersin'de "Casperlar" operasyonu! Haraç isteyip iş yerini kurşunladılarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Mezitli ilçesinde 1 Kasım'da bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 4 şüpheli tutuklandı. Kendilerini "Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütünün üyesi olarak tanıtan şüphelilerin, iş yeri sahibini tehdit ederek haraç istediği belirlendi. Şüphelilerden ikisinin Gaziantep'te bir iş yerini kundakladıkları gerekçesiyle daha önce tutuklandığı da ortaya çıktı.
- Mersin'in Mezitli ilçesinde 1 Kasım'da bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada 4 şüpheli tutuklandı.
- Şüphelilerin kendilerini "Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütünün üyeleri olarak tanıttıkları ve iş yeri sahibini tehdit ederek haraç istedikleri tespit edildi.
- Şüphelilerden A.Ö. ve E.T.A'nın, Mersin'deki saldırıdan dört gün sonra 5 Kasım'da Gaziantep'te bir iş yerini aynı örgüt adına kundakladıkları ve bu nedenle tutuklu bulundukları belirlendi.
Mersin'de "Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüyle bağlantılı iş yeri kurşunlama olayına ilişkin yürütülen soruşturmada 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İŞ YERİ SAHİBİNİ TEHDİT EDİP HARAÇ İSTEDİLER
Mersin'in Mezitli ilçesinde 1 Kasım'da bir iş yerinin kurşunlanmasının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini belirlemek için harekete geçti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüphelilerin kendilerini "Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütünün üyeleri olarak tanıttıkları, iş yeri sahibini tehdit ederek haraç istedikleri tespit edildi.
SALDIRININ ARKASINDAKİ 4 İSİM BELİRLENDİ
Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, iş yerinin kurşunlanması olayına karışan şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin Gaziantep'ten gelen M.B. ve A.Ö. olduğu tespit edildi. Ekipler, saldırının azmettiricisinin E.T.A. olduğunu, İ.C.K'nin ise olayı koordine ettiğini belirledi. Şüphelilerin başka bir suçla bağlantıları da soruşturma kapsamında ortaya çıktı.
DÖRT GÜN SONRA GAZİANTEP'TE İŞ YERİ KUNDAKLAMIŞLAR
Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, şüphelilerden A.Ö. ve E.T.A'nın Gaziantep'te meydana gelen başka bir olay nedeniyle tutuklu oldukları belirlendi. İki şüphelinin, Mersin'deki saldırıdan dört gün sonra, 5 Kasım'da Gaziantep'te bir iş yerini "Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütü adına kundakladıkları ve bu olay nedeniyle tutuklandıkları tespit edildi.
GAZİANTEP'TE OPERASYON DÜZENLENDİ
Mersin'deki iş yeri kurşunlama olayına karıştıkları belirlenen diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışma yürüten ekipler, Gaziantep'te operasyon düzenledi. Operasyonda M.B. ve İ.C.K. yakalanarak Mersin'e getirildi. Gaziantep'teki kundaklama olayı nedeniyle tutuklu bulunan A.Ö. ve E.T.A. hakkında da Mersin'deki saldırıya ilişkin işlem yapıldı.
4 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI
Mersin'e getirilen M.B. ve İ.C.K. ile daha önce tutuklanan A.Ö. ve E.T.A, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Böylece Mezitli ilçesinde 1 Kasım'da gerçekleştirilen iş yeri kurşunlama olayına ilişkin soruşturmada dört şüpheli de tutuklandı.