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Beykoz'da hatalı sollama yapan otomobil sürücüsü kazaya neden oldu. Karşı şeride geçen sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu iki otomobil çarpıştı.

ÖNÜNDEKİ ARACI SOLLAMAK İSTEDİ

Kaza, saat 15.00 sıralarında Beykoz ilçesine bağlı Akbaba Mahallesi Akbaba Köyü Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, önündeki aracı geçmek için sollama yapmaya karar verdi. Sollama yapmak amacıyla karşı şeride geçen sürücü, bu sırada karşı yönden gelen otomobille karşılaştı.

DİREKSİYON KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Karşı yönden gelen otomobili fark eden sürücü, direksiyon kontrolünü kaybetti. Sollama manevrasını tamamlayamayan sürücünün kullandığı otomobil, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı. Önündeki aracı geçmek isteyen sürücünün yaptığı hatalı sollama, iki otomobilin karıştığı trafik kazasıyla sonuçlandı.

KAZADA YARALANAN OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Akbaba Köyü Yolu Caddesi'nde meydana gelen kazaya karışan sürücülerin kimliklerine ilişkin bilgi verilmedi. Kazada yaralanan olup olmadığı ve araçlarda meydana gelen hasarın boyutu da henüz bilinmiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı