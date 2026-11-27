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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde düzenledikleri baskında çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistinli bir grup, topraklarını gasbeden İsraillilerin yürüttüğü yerleşim politikalarını protesto için El-Halil kentinin batısındaki İzna beldesinin Celatiyye bölgesinde toplandı.

Söz konusu eylem, bölgede Filistinlilere ait arazilere kurulan yerleşime karşı çıkmak, Filistinli çiftçilerin topraklarında kalmasını desteklemek ve yerleşimlerin genişletilmesine karşı koymak amacıyla düzenlendi.

Bölgeye baskın gerçekleştiren İsrail askerleri, cuma namazını da burada kılan gruptakilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla saldırdı.

Halhul ve Beyt Ummar beldelerinin toprakları üzerine kurulan "Karmi Tsur" yerleşiminin yakınındaki Vadi eş-Şenar bölgesine de baskın düzenleyen İsrail askerleri, onlarca çiftçi ve yabancı barış aktivistini gözaltına alarak el konulma tehdidi altındaki arazilerine erişmelerini ve çalışmalarını engelledi.

Gözaltına alınan Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından bir toplama alanında bekletildiği görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Kaynak: AA