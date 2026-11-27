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Milyonlarca emeklinin gözü ocak ayında yapılacak maaş zammına çevrilirken, refah payı ve kademeli zam seçenekleri yeniden gündeme geldi. Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, emeklilere yüzde 25-30 bandında genel zam yapılabileceğini, prim gün sayısı, yaş ve çalışma durumuna göre uygulanabilecek ilave artışlarla bu oranın yüzde 40'a kadar çıkabileceğini söyledi. Bülbül, en düşük emekli maaşının ise 30 bin liraya yükseltilebileceğini belirtti.

EMEKLİYE YÜZDE 25-30 ZAM BEKLENTİSİ

CNBC-e'ye konuşan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, CNBC-e yayınında emekli maaşlarına ilişkin olası zam senaryolarını değerlendirdi. Altı aylık enflasyonun yüzde 10,5 civarında gerçekleşmesini beklediklerini belirten Bülbül, buna 14,5 puanlık refah payı eklenmesiyle yüzde 25'lik bir artışın gündeme gelebileceğini söyledi. Bülbül, ekonomi yönetiminin son açıklamaları doğrultusunda genel zam oranının yüzde 25-30 bandında şekillenebileceğini ifade etti.

ÜÇ KRİTERE GÖRE İLAVE ZAM FORMÜLÜ

Emeklilere yapılacak genel artışın yanı sıra prim gün sayısı, yaş ve çalışma durumuna göre farklı zam oranlarının uygulanabileceğini belirten Bülbül, şu senaryoyu paylaştı:

7 bin 200 gün ve üzerinde prim ödeyen emeklilere 5 puan,

65 yaş ve üzerindeki emeklilere 5 puan,

Çalışmayan emeklilere 5 puan ilave zam.

ZAM ORANI YÜZDE 40'A ULAŞABİLİR

Bülbül, yüzde 25'lik genel maaş artışına söz konusu üç kriter kapsamında toplam 15 puanlık ilave zam eklenmesi halinde, tüm şartları karşılayan emeklilerin kök aylıklarındaki artışın yüzde 40'a kadar ulaşabileceğini belirtti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 30 BİN LİRA OLABİLİR

Kademeli zam formülünün kök aylıklar üzerinden uygulanabileceğini ifade eden Bülbül, mevcut durumda 23 bin 550 lira olan en düşük emekli maaşının yaklaşık yüzde 27'lik artışla 30 bin liraya yükseltilebileceğini söyledi. Diğer emeklilerin zam oranlarının ise belirlenen kriterlere göre farklılaşabileceğini kaydetti.

SEYYANEN ZAM İHTİMALİ ZAYIFLADI

Ekonomi yönetiminin bütçe disiplinine ilişkin açıklamalarını da değerlendiren Bülbül, seyyanen zam ihtimalinin zayıfladığını belirtti. Seyyanen artışın emekliler açısından daha avantajlı olabileceğini ancak bütçeye maliyetinin daha yüksek olduğunu ifade eden Bülbül, 2027 yılı bütçesi kapsamında emeklilere yönelik düzenleme için yaklaşık 1 trilyon liralık kaynak alanı oluşabileceğini değerlendirdi.

ZAMLI MAAŞLAR OCAK AYINDA HESAPLARA YATABİLİR

Emekli maaşlarına ilişkin düzenlemenin henüz netleşmediğini hatırlatan Bülbül, SGK'nin yürüttüğü çalışmaların ve kanun teklifi taslağının ortaya çıkmasıyla zam formülünün belirginleşeceğini söyledi. Düzenlemenin aralık ayı sonuna kadar tamamlanması halinde emeklilerin ocak ayı maaşlarını doğrudan zamlı olarak alabileceğini ifade etti.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

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