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Bağcılar'da korkutan kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

CADDEYE GİRDİĞİ SIRADA OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

Kaza, 24 Kasım günü saat 15.00 sıralarında Bağcılar ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi 169. Sokak'ta meydana geldi. Caddeye giren motosiklet ile yolun sol tarafından gelen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletinden savrulan sürücü yere düştü. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yere düşen motosiklet sürücüsünün yaralandığını belirledi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından yaralı motosikletli, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi. Kazaya karışan sürücülerin kimlikleri ve araçlarda meydana gelen hasarın boyutu da bilinmiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı