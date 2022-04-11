Victoria Beckham'ın havası söndürdü! Gelin Nicele Anne Peltz'in 67 yaşındaki annesi görenleri büyülüyor

David Beckham ile Victoria Beckham'ın en büyük oğulları Brooklyn Beckham ile ABD'li çok zengin bir ailenin kızı olan oyuncu ve model Nicola Anne Peltz ile dünyaevine girdi. Konuklara fotoğraf paylaşma yasağı koyan çiftin düğününden de ilk kareler gelmeye başladı.

BABASININ EVİNDE EVLENDİ

Son Hava Bükücü filmindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesi ulaşan Peltz, düğününde iki farklı gelinlik giydi. Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz'in düğün fotoğraflarının yayın hakkı için ünlü Vogue dergisiyle anlaştı. Çiftin bu kararından dolayı konukların cep telefonu kullanması ve düğünden paylaşım yapması yasaklandı.

KIZ ARKADAŞININ SOYADINI ALDI

Öte yandan Brooklyn Beckham, soyadıyla ilgili ilginç bir hamle yaptı. Metro adlı sitede yer alan habere göre; Beckham, sevgisini göstermek için Nicola Anne Peltz'in soyadını almaya karar verdi. Beckham, törenin ardından Brooklyn Joseph Peltz Beckham olarak anılacak.

GELİNİN ANNESİ GÖZ KAMAŞTIRDI

Bunların yanı sıra törene katılan isimler de şıklığıyla göz kamaştırdı. Anne Victoria Beckham düğünle ilgili henüz bir paylaşım yapmazken gelin Peltz'in 67 yaşındaki annesi Claudia Heffner Peltz, şıklığıyla adından söz ettirdi. Peltz, kızının düğünde dünyaca ünlü bir markaya ait olan saks mavisi sade bir elbise tercih etti. Saçlarına doğal bir dalga yaptıran ünlü isim, kombinini gösterişli mücevherleriyle tamamladı.

"VICTORIA'YI SOLLAMIŞ"

Claudia Heffner Peltz'in şıklığını ve güzelliğini gören birçok sosyal medya kullanıcısı "Victoria'yı geride bıraktı", "Victoria'nın havası söndü", "Bu kadın nasıl 67 yaşında olabilir" ve "Gelinin güzelliğini kimden aldığı belli" gibi yorumlar yapıldı.

Nicola Anne Peltz ve annesi